Hockey World Cup: ପୁଣି ଥରେ ମଇଦାନରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ; ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଅଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ
Hockey World Cup 2026: ଆସନ୍ତା ୨୦୨୬ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ପୁଣିଥରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ହାଇ-ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଲଢ଼େଇ।
Published : March 18, 2026 at 9:43 AM IST
Hockey World Cup 2026, ହାଇଦ୍ରାବଦ: ହକି ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଆସନ୍ତା ୨୦୨୬ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ପୁଣିଥରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ହାଇ-ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଲଢ଼େଇ। ମଙ୍ଗଳବାର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ହକି ମହାସଂଘ (FIH) ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା 'ଡ୍ର’ ଅନୁସାରେ, ଉଭୟ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପୁଲ୍ରେ ରଖାଯାଇଛି। କେବଳ ପୁରୁଷ ନୁହେଁ ବରଂ ମହିଳା ଦଳ ମଧ୍ୟ ଏଥର କଡ଼ା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି।
ପୁରୁଷ ବିଭାଗ: ‘ପୁଲ୍-ଡି’ରେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ
ପୁରୁଷ ବିଭାଗରେ ଭାରତକୁ ‘ପୁଲ୍-ଡି’ ରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ଏହି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ୱେଲ୍ସ ଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ ରହିଛନ୍ତି। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଦେଖିଲେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଦଳଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଭାରତର ପଲା ଭାରି ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତର ସଫଳତା ହାର ଭଲ ଥିବାରୁ, ଭାରତ ସହଜରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ମହିଳା ବିଭାଗ: କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେବେ ଭାରତୀୟ ଝିଅ
ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ମଧ୍ୟ ‘ପୁଲ୍-ଡି’ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଚୀନ୍, ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ରହିଛନ୍ତି। ଅଲିମ୍ପିକ୍ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ବିଜେତା ଚୀନ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବା ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ହେବ।
FIH Hockey World Cup 2026 Draw 🏑— IndiaSportsHub (@IndiaSportsHub) March 17, 2026
🇮🇳 India’s groups confirmed:
Women – Pool D
• China 🇨🇳
• England 🏴
• India 🇮🇳
• South Africa 🇿🇦
Men – Pool D
• England 🏴
• India 🇮🇳
• Pakistan 🇵🇰
• Wales 🏴
Challenging pools for both teams big matches ahead on the road to the… https://t.co/jZWDqt0WDi pic.twitter.com/tlznRUEwal
ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଫର୍ମାଟ୍ ଓ ସମୟ
- ଆରମ୍ଭ: ୧୫ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୬
- ଆୟୋଜକ: ବେଲଜିୟମ ଓ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ (ଯୁଗ୍ମ ଭାବେ)
- ଷ୍ଟାଡିୟମ: ଭାରତର ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଐତିହାସିକ ‘ୱାଗନର୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ’ ରେ ଖେଳାଯିବ।
- ଖେଳ ଶୈଳୀ: ମୋଟ ୧୬ଟି ଦଳକୁ ୪ଟି ପୁଲ୍ରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତି ପୁଲ୍ର ଶୀର୍ଷ ଦୁଇଟି ଦଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡକୁ ଉନ୍ନୀତ ହେବେ। ସେଠାରୁ ପୁଣି ୮ଟି ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ହେବ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ।
କେଉଁ ପୁଲ୍ରେ କିଏ ରହିଛି? (ପୁରୁଷ ବର୍ଗ)
- ପୁଲ୍ A: ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା, ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଜାପାନ
- ପୁଲ୍ B: ବେଲଜିୟମ, ଜର୍ମାନୀ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ମାଲେସିଆ (ଏହାକୁ 'ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ଡେଥ୍' କୁହାଯାଉଛି)
- ପୁଲ୍ C: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ସ୍ପେନ୍, ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା
- ପୁଲ୍ D: ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ, ଇଂଲଣ୍ଡ, ୱେଲ୍ସ
କେବଳ ବିଶ୍ୱକପ୍ ନୁହେଁ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଅତିକମରେ ତିନିଥର ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ର ମଜା ନେଇପାରିବେ।
- ଏଫଆଇଏଚ ପ୍ରୋ-ଲିଗ୍: ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରୋ-ଲିଗ୍ରେ ଦୁଇ ଦଳ ଦୁଇଥର ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ।
- ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍: ଅଗଷ୍ଟ ୧୫ ରୁ ୩୦ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ହେବ।
- ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା: ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବର୍ଷ ଶେଷକୁ ହେବାକୁ ଥିବା ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ଲଢ଼େଇ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହକି ଖେଳାଳି ଟେଉନ୍ ଡି ନୁଜେର ଏବଂ ନାଓମି ଭାନ ଆସ୍ଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଡ୍ର’ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ବୁଧବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ।