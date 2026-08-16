ମହିଳା ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍: ଚୀନ୍ ବିପକ୍ଷରେ ବିଜୟ ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା କଲା ଭାରତ
India vs China: ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟରର ୮ମ ମିନିଟ୍ରେ ଦୀପିକା ଦଳ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରି ଭାରତକୁ ୧-୦ରେ ଆଗୁଆ କରିଦେଇଥିଲେ।
Published : August 16, 2026 at 8:04 PM IST
Hockey World Cup 2026: ମହିଳା ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଚୀନ୍ ମହିଳା ହକି ଦଳ ସହିତ ହୋଇଥିଲା। ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୋମାଞ୍ଚକର ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଆରମ୍ଭରୁ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିପାରି ନଥିଲା ଏବଂ ଚୀନ୍ ବିପକ୍ଷ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ଟି ୨-୨ ଗୋଲ୍ରେ ଡ୍ର ଆକାରରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ର ହେବା ପରେ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ୍ ଉଭୟ ଦଳକୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଁଏ ପଏଣ୍ଟ ମିଳିଛି।
ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ରବିବାର ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ର ଆରମ୍ଭ ବହୁତ ଜୋରଦାର ଭାବରେ କରିଥିଲା। ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟରର ୮ମ ମିନିଟ୍ରେ ଦୀପିକା ଦଳ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରି ଭାରତକୁ ୧-୦ରେ ଆଗୁଆ କରିଦେଇଥିଲେ। ଯଦିଓ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଏହି ଖୁସି ବେଶୀ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରି ନଥିଲା। କାରଣ ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟର ଶେଷ ହେବାର ଠିକ୍ ଏକ ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଚୀନ୍ର ଝାଙ୍ଗ ୟିଙ୍ଗ୍ ପେନାଲ୍ଟି କର୍ନର ଜରିଆରେ ଗୋଲ୍ କରି ସ୍କୋରକୁ ୧-୧ରେ ସମାନ କରିଦେଇଥିଲେ। ଫଳରେ ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଉଭୟ ଦଳ ୧-୧ ସମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଥିଲେ।
𝗪𝗛𝗔𝗧 𝗔 𝗪𝗔𝗬 𝗧𝗢 𝗦𝗧𝗔𝗥𝗧 𝗢𝗨𝗥 𝗪𝗢𝗥𝗟𝗗 𝗖𝗨𝗣 𝗖𝗔𝗠𝗣𝗔𝗜𝗚𝗡! 🔥🇮🇳— Hockey India (@TheHockeyIndia) August 16, 2026
The Indian Women’s Team showed immense character, resilience and fighting spirit to secure a hard-fought 2-2 draw against Olympic silver medallists China in their opening match of the FIH Hockey… pic.twitter.com/QIYons4rEN
ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ପୁଣି ଥରେ ଭାରତ ତରଫରୁ ଦୀପିକା ପେନାଲ୍ଟି କର୍ନରରେ ଚମତ୍କାର ଗୋଲ୍ କରି ଭାରତକୁ ୨-୧ରେ ଆଗୁଆ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଚୀନ୍ ତରଫରୁ କୌଣସି ଗୋଲ୍ ହୋଇପାରି ନଥିଲା। ପ୍ରଥମ ହାଫ୍ (୩୦ ମିନିଟ୍) ଖେଳ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ୨-୧ରେ ଆଗୁଆ ରହିଥିଲା। ଦଳ ପାଖରେ ଏହି ଅଗ୍ରଣୀକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ସୁଯୋଗ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୃତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଚୀନ୍ ନିଜର ଦୃଢ଼ ଡିଫେନ୍ସ ବଳରେ ଭାରତକୁ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଗୋଲ୍ କରିବାକୁ ଦେଇ ନଥିଲା। ଏହାସହ ତୃତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରର ୩୯ତମ ମିନିଟ୍ରେ ଚୀନ୍ର ମା ନିଙ୍ଗ୍ ଗୋଲ୍ କରି ସ୍କୋରକୁ ୨-୨ ସମାନ ସ୍ଥିତିକୁ ଆଣି ଦେଇଥିଲେ।
ତୃତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟର ପରେ ଯେତେବେଳେ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଉଭୟ ଦଳ ୨-୨ ସମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଦୁଇ ଦଳ ପାଖରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାର ସୁଯୋଗ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ କ୍ୱାର୍ଟରରେ କୌଣସି ଦଳ ଗୋଲ୍ କରିପାରି ନଥିଲେ। ଏହା ଫଳରେ ମ୍ୟାଚ୍ଟି ଡ୍ର’ ଆକାରରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା।
𝗔 𝗪𝗢𝗥𝗟𝗗 𝗖𝗨𝗣 𝗢𝗣𝗘𝗡𝗘𝗥 𝗙𝗨𝗟𝗟 𝗢𝗙 𝗙𝗜𝗚𝗛𝗧 𝗔𝗡𝗗 𝗖𝗛𝗔𝗥𝗔𝗖𝗧𝗘𝗥! 🇮🇳🏑🔥— Hockey India (@TheHockeyIndia) August 16, 2026
The Indian Women’s Team showed immense fighting spirit and resilience to battle Olympic silver medallists China to a hard-fought 2-2 draw in their opening match of the FIH Hockey World… pic.twitter.com/USHmLCHUIg
ଭାରତ ଥିବା ଗ୍ରୁପ୍ର ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ୪-୦ରେ ହରାଇଥିବା ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ୩ ପଏଣ୍ଟ ସହ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଚୀନ୍ ଏବଂ ଭାରତ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ସହ ଯଥାକ୍ରମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍ର ସବୁଠାରୁ ତଳେ ରହିଛି।
ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁକାବିଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ହେବ। ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ଟି ଆସନ୍ତା ମଙ୍ଗଳବାର ଅର୍ଥାତ ୧୮ ଅଗଷ୍ଟରେ ଭାରତୀୟ ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬:୩୦ ମିନିଟ୍ରେ ନେଦରଲାଣ୍ଡର ଆମଷ୍ଟରଡାମ୍ ସ୍ଥିତ ୱାଗନର୍ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଖେଳାଯିବ।