ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬: ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତର ଚମତ୍କାର ବିଜୟ, ପାକିସ୍ତାନକୁ ଧୂଳି ଚଟାଇଲା ଇଂଲଣ୍ଡ
ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ଦଳ ୱେଲ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୩-୧ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି।
Published : August 16, 2026 at 2:31 PM IST
Hockey World Cup 2026: ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ଦଳ ୱେଲ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୩-୧ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପୁଲ୍-ଡି’ରେ ରହିଛି। ଏହି ପୁଲରେ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି। ଶନିବାର ଦିନ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ନିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲା। ଦଳ ସାମ୍ନାରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ହରାଇବା ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥିଲା।
ୱେଲ୍ସକୁ ୩-୧ ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କଲା ଭାରତ
ଭାରତ ନିଜର ପ୍ରଥମ ମୁକାବିଲାରେ ୱେଲ୍ସକୁ ୩-୧ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଚମତ୍କାର ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଦଳର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁକାବିଲା ସୋମବାର (୧୭ ଅଗଷ୍ଟ) ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଇଂଲଣ୍ଡ ସହିତ ହେବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ମନୋବଳ ବୃଦ୍ଧି ସହ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବ।
A WINNING START FOR US TO THE WORLD CUP! 💥— Hockey India (@TheHockeyIndia) August 15, 2026
The Indian Men’s Team open their FIH Hockey World Cup Belgium & Netherlands 2026 campaign with a 3–1 win over Wales! 🇮🇳🙌
Harmanpreet Singh (2 goals) and Sanjay’s (1 goal) penalty-corner goals scripted India's victorious start in… pic.twitter.com/qgqlEJuRgF
ପାକିସ୍ତାନକୁ ୪-୧ ଗୋଲରେ ହରାଇଲା ଇଂଲଣ୍ଡ
ଆମଷ୍ଟେଲଭିନର ୱାଗନର୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ମୁକାବିଲାକୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ୪-୧ରେ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲା। ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ରଶମେୟର ମ୍ୟାଚର ୧୨ତମ ମିନିଟରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଅଗ୍ରଣୀ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ୨୮ତମ ମିନିଟରେ ସାମୁଏଲ୍ ୱାର୍ଡ, ୩୧ତମ ମିନିଟରେ ସାମ୍ ହୁପର ଏବଂ ୪୭ତମ ମିନିଟରେ ଜେମ୍ସ ଏଲବୁରୀଙ୍କ ସଠିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରୁ ଗୋଲ୍ ଆସିଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ମ୍ୟାଚର ଏକମାତ୍ର ଗୋଲ୍ ୫୦ତମ ମିନିଟରେ ଆଫ୍ରାଜ କରିଥିଲେ।
ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଦଳ ପାକିସ୍ତାନ। ୧୯୭୧ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନ ସର୍ବାଧିକ ଚାରିଥର ଜିତିଛି। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଟାଇଟଲ୍ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ହିଁ ଜିତିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ୨୦୨୩ରେ ଭାରତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଦଳ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିପାରିନଥିଲା। ଚଳିତ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ରେ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ସ୍ଥାନ ପାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି।
🇳🇱 Day 1 in the Netherlands 🇳🇱 📸— International Hockey Federation (@FIH_Hockey) August 15, 2026
Goals, celebrations, fans and plenty of World Cup moments.
Just getting started. 🔥🏑#HockeyWorldCup #HWC2026 #MadeForHockey pic.twitter.com/vEtiygHiSW
୧୯ ଅଗଷ୍ଟରେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମୁକାବିଲା
ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁକାବିଲା ହେବ। ୧୯ ଅଗଷ୍ଟରେ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଟକ୍କର ହେବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ୧୭ ଅଗଷ୍ଟରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଇଂଲଣ୍ଡର ସାମ୍ନା କରିବ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ୱେଲ୍ସ ସାମ୍ନାରେ ଓହ୍ଲାଇବ।
ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ରେ ୧୬ଟି ଦଳ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଚାରୋଟି ପୁଲ୍ରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ਪୁଲ୍ର ଶୀର୍ଷ-୨ରେ ରହିଥିବା ଦଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡକୁ ଯିବେ। ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ୪-୪ ଦଳ ବିଶିଷ୍ଟ ଦୁଇଟି ପୁଲ୍ରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯିବ। ନିଜ ପୁଲ୍ର ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସମସ୍ତ ଦଳ ୩-୩ଟି ଲେଖାଏଁ ମୁକାବିଲା ଖେଳିବେ। ସେଠାକାର ଶୀର୍ଷ-୨ ଦଳ ସେମିଫାଇନାଲ୍କୁ ଯିବେ। ୩୦ ଅଗଷ୍ଟରେ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଫାଇନାଲ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।