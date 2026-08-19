ETV Bharat / sports

ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬: ପାକିସ୍ତାନକୁ ୫-୩ ଗୋଲ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ କଲା ଭାରତ

ଭାରତ ନିଜର ଚିରପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ପାକିସ୍ତାନକୁ ୫-୩ ଗୋଲ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ କରି ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଉଣ୍ଡରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି।

Hockey World Cup 2026 India Beat Pakistan
ପାକିସ୍ତାନକୁ ୫-୩ ଗୋଲ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ କଲା ଭାରତ (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 19, 2026 at 8:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

India vs Pakistan Hockey: ଭାରତ ନିଜର ଚିରପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ପାକିସ୍ତାନକୁ ୫-୩ ଗୋଲ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ କରି ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଉଣ୍ଡରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଭାରତୀୟ ଦଳ ବିଗତ ଏକ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ପାକିସ୍ତାନଠାରୁ କୌଣସି ହକି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରି ନାହିଁ ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପରମ୍ପରା ବଜାୟ ରହିଥିଲା। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିନାୟକ ହରମନପ୍ରୀତ ସିଂ ଓ ଅଭିଷେକ ୨ଟି ଲେଖାଏଁ ଗୋଲ୍ କରିଥିବା ବେଳେ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସିଂ ଏକ ପେନାଲ୍ଟି ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍‌କୁ ଗୋଲ୍‌ରେ ପରିଣତ କରି ଦଳକୁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ଦେଇଥିଲେ।

ଏହିପରି ଭାବେ ଗ୍ରୁପ୍-ଡି (Group-D) ରୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ପରେ ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିବା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ପାକିସ୍ତାନର ବିଶ୍ୱକପ୍ ଯାତ୍ରା ଭାରତ ଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହେବା ସହ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଭାରତ ନିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୱେଲ୍ସକୁ ୩-୧ ଗୋଲ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ଦଳ ଇଂଲଣ୍ଡଠାରୁ ୨-୪ ଗୋଲ୍‌ରେ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲା।

ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଭାରତ ନିଜର ଦବଦବା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲା। ପଞ୍ଚମ ମିନିଟ୍‌ରେ ଭାରତକୁ ଏକ ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣର ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ଅଧିନାୟକ ହରମନପ୍ରୀତ ସିଂ ଏହାକୁ ଗୋଲ୍‌ରେ ପରିଣତ କରିବାରେ କୌଣସି ଭୁଲ୍ କରିନଥିଲେ। ସେ ନିଜର ଚିରାଚରିତ ଶୈଳୀରେ ବଲ୍‌କୁ ନେଟ୍ ଭିତରକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନ ଏହି ଝଟ୍‌କାରୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ୧୧ତମ ମିନିଟ୍‌ରେ ଅଭିଷେକ/ମନଦୀପ ସିଂ ଏକ ଚମତ୍କାର ଫିଲ୍ଡ ଗୋଲ୍ କରି ଦଳର ଅଗ୍ରଣୀକୁ ୨-୦ କରିଦେଇଥିଲେ।

ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରର ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଏହି କ୍ୱାର୍ଟରରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏକ ଫିଲ୍ଡ ଗୋଲ୍ ଏବଂ ଏକ ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣରକୁ ଗୋଲ୍‌ରେ ପରିଣତ କରିଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ୨୨ତମ ଏବଂ ୨୫ତମ ମିନିଟ୍‌ରେ ହନ୍ନାନ ଶାହିଦ ଓ ସୁଫିଆନ ଖାନ ଗୋଲ୍ କରିଥିବା ବେଳେ, ଭାରତ ପାଇଁ ୨୦ତମ ମିନିଟ୍‌ରେ ଅଧିନାୟକ ହରମନପ୍ରୀତ ସିଂ ଏବଂ ୨୪ତମ ମିନିଟ୍‌ରେ ଅଭିଷେକ ଗୋଲ୍ କରିଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବେ ହାଫ୍ ଟାଇମ୍ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ୪-୨ ଗୋଲ୍‌ରେ ଆଗୁଆ ରହିଥିଲା।

ତୃତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟର ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଭାରତକୁ ଏକ ପେନାଲ୍ଟି ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ମିଳିଥିଲା, ଯାହାକୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସିଂ ଗୋଲ୍‌ରେ ପରିଣତ କରିବାରେ କୌଣସି ଭୁଲ୍ କରିନଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ୩୪ତମ ମିନିଟ୍ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତର ଅଗ୍ରଣୀ ୫-୨ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ୪୧ତମ ମିନିଟ୍‌ରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏକ ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣର ମିଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ବେକାର ଯାଇଥିଲା। ତୃତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ୫-୨ ଗୋଲ୍‌ରେ ଆଗୁଆ ରହିଥିବା ବେଳେ ଶେଷରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ୫-୩ ଗୋଲ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

Manav Suthar: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନୂଆ ସ୍ପିନ୍ ଯାଦୁଗର; ମାତ୍ର ୨ଟି ଟେଷ୍ଟରେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଅନେକ ରେକର୍ଡ

୧୭ ବର୍ଷର କ୍ୟାରିୟରରେ ଲାଗିଲା ବିରାମ; ୫୪୪ ୱିକେଟ୍ ଓ ୫୫୫୪ ରନ୍ ସହ କ୍ରିକେଟ୍‌କୁ ଅଲବିଦା କହିଲେ ଏହି ଖେଳାଳି

TAGGED:

INDIA DEFEAT PAKISTAN
HOCKEY WORLD CUP 2026
INDIA VS PAKISTAN
ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬
INDIA VS PAKISTAN HOCKEY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.