୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବେ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିଥିବା ଖେଳାଳି, ଜାଣନ୍ତୁ କିଏ ଏହି ମ୍ୟାଡସେନ୍?

T20 World Cup 2026: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ଦଳର ଜଣେ ଅଧିନାୟକ ଏପରି ଅଛନ୍ତି ଯିଏ କ୍ରିକେଟ ପୂର୍ବରୁ ହକିରେ ମଧ୍ୟ କମାଲ କରି ସାରିଛନ୍ତି।

ଭାନ୍ ମ୍ୟାଡସେନ୍
Veteran Wayne (gettyimages)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 3, 2026 at 1:15 PM IST

2 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଏଥର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ୨୦ଟି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦଳ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ନଜର ଆସିବେ। ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପର ୨୦ଟି ଦଳ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଏପରି ଅଛନ୍ତି। ଯିଏ କ୍ରିକେଟ ପୂର୍ବରୁ ହକିରେ କମାଲ କରି ସାରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦେଶର କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଖେଳାଳି ଅନ୍ୟ ଏକ ଦେଶ ପାଇଁ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳି ସାରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଆମେ ଭାନ୍ ମ୍ୟାଡସେନ୍ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛୁ। ଯିଏ ୨୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପାଇଁ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେବାକୁ ଥିବା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇଟାଲୀ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି।

ଇଟାଲୀର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିବେ ୪୨ ବର୍ଷୀୟ ମ୍ୟାଡସେନ୍

ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଇଟାଲୀର ଆଶା ୪୨ ବର୍ଷୀୟ ୱେନ୍ ମ୍ୟାଡସେନ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ। ସେ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍। ୱେନ୍ ମ୍ୟାଡସେନଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଛୋଟ ଓ ବଡ଼ ଟି-୨୦ ଲିଗ୍ ଖେଳିବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି। ମ୍ୟାଡସେନଙ୍ ଏହି ଅଭିଜ୍ଞତା ଇଟାଲୀ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳକୁ ଭଲ ଲାଭ ଦେବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି।

ୱାର୍ମ-ଅପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଦେଖାଇଲେ ଝଲକ

ଇଟାଲୀ ଦଳ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୯ ତାରିଖରେ ସ୍କଟଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୨୬ ରେ ନିଜର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦଳ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୨ ତାରିଖରେ କାନାଡା ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ୱାର୍ମ-ଅପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଇଟାଲୀ ଦଳର ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଏକ ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଚେନ୍ନାଇରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ୱାର୍ମ-ଅପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଇଟାଲୀ ଦଳ କାନାଡାକୁ ୧୦ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି।

ଇଟାଲୀ ଏହି ୱାର୍ମ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଚରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ ୪ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୫୬ ରନ କରିଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଦଳ ତରଫରୁ ଜେଜେ ସ୍ମୁଟ୍ ସର୍ବାଧିକ ୪୯ ରନ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଅଧିନାୟକ ୱେନ୍ ମ୍ୟାଡସେନ୍ ଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନଥିଲା। ସେ କେବଳ ୧୧ ବଲରୁ ଗୋଟିଏ ଚୌକା ସହ କେବଳ ୧୦ ରନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। କାନାଡିଆନ୍ ଦଳକୁ ଇଟାଲୀ ଦଳ ୧୫୭ ରନର ଟାର୍ଗେଟ ଦେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ କାନାଡ଼ା ଦଳ ୧୪୬ ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ। ବ୍ୟାଟିଂରେ ଚମତ୍କାର କରି ପାରି ନଥିବା ୱେନ୍ ମ୍ୟାଡସେନଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଦଳକୁ ପ୍ରଥମ ଅଭ୍ୟାସ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ।

କିପରି ରହିଛି ୱେନ୍ ମ୍ୟାଡସେନଙ୍କ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ୟାରିଅର?

୨୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପାଇଁ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିଥିବା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଟାଲୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଥିବା ୪୨ ବର୍ଷୀୟ ୱେନ୍ ମ୍ୟାଡସେନଙ୍କ ପାଖରେ ୭ଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି। ସେହି ସାତଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ସେ ଦୁଇଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସହିତ ୨୦୫ ରନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିଅର ଜୁଲାଇ ୨୦୨୩ ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।

ମାଡସେନଙ୍କର ସର୍ବମୋଟ ୨୧୯ଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି। ଯେଉଁଥିରେ ସେ ୨୧୧ଟି ଇନିଂସରେ ୫୫୧୬ ରନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ମ୍ୟାଡସେନ ଦୁଇଟି ଶତକ ଓ ୨୫ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ମାରିଛନ୍ତି। ନିଜ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ୟାରିୟରରେ ସେ ମଧ୍ୟ ବୋଲିଂରେ ଚତ୍ମକାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ୨୨ ୱିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି। ମାଡସେନ୍ ଟି-୨୦ ବ୍ଲାଷ୍ଟରେ ୧୭୭ଟି, ଦି ହଣ୍ଡ୍ରେଡ୍‌ରେ ୨୨ଟି, ଏସଏ୨୦ରେ ୪ଟି, ପିଏସଏଲରେ ୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି।

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

