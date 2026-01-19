ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍: ସୁଟ୍ଆଉଟ୍ରେ ବାଜି ମାରିଲା ବେଦାନ୍ତ କଳିଙ୍ଗ ଲାନସର୍ସ
ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍ରେ ବେଦାନ୍ତ କଳିଙ୍ଗ ଲାନସର୍ସ ବିଜୟ ଧାରା ଜାରି । 4-1ରେ ତାମିଲନାଡୁ ଡ୍ରାଗନ୍ସକୁ ହରାଇ ବିଜୟୀ ହେଲା ବେଦାନ୍ତ କଳିଙ୍ଗ ଲାନର୍ସ ।
Published : January 19, 2026 at 7:53 AM IST|
Updated : January 19, 2026 at 8:36 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଚାଲିଥିବା ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗରେ ରବିବାର ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ମୁକାବିଲା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଅନୁସାରେ ମ୍ୟାଚ 1-1 ଗୋଲରେ ବରାବର ଥିବା ବେଳେ 4-1 ସୁଟଆଉଟରେ ବାଜି ମାରି ନେଇଥିଲା କଳିଙ୍ଗ ଲାନସର୍ସ ।
ପ୍ରଥମ କ୍ବାଟରରେ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଗୋଲ୍ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବି ମିଳିନଥିଲା । ଦ୍ବିତୀୟରେ ଡ୍ରାଗନ୍ସ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇ 19 ମିନିଟରେ ପ୍ରଥମ ଗୋଲ ହାସଲ କରିଥିଲା । ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ ଖେଳ ଶେଷସୁଦ୍ଧା ଡ୍ରାଗନ୍ସ 1-0ରେ ଆଗୁ ରହିଥିଲା ଓ ବେଦାନ୍ତ କଳିଙ୍ଗ ଲାନସର୍ସ ଗୋଲ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା । ତୃତୀୟ କ୍ବାଟରରେ ଜୋରଦାର ସଂଘର୍ଷ କରି 44 ମିନିଟ ପରେ ଗୋଲ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା ବେଦାନ୍ତ କଳିଙ୍ଗ ଲାନର୍ସ । ଗୋଲ ବରାବର ହେବା ପରେ ଶେଷ କ୍ବାଟରରେ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଜୋରଦାର ଲଢେଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଗୋଲ ନହେବାରୁ ସୁଟଆଉଟ ଖେଳାଯାଇଥିଲା । ଏଥିରେ ବାଜିମାରି ନେଇଥିଲା ବେଦାନ୍ତ କଳିଙ୍ଗ ଲାନସର୍ସ । ଡ୍ରାଗନ୍ସ 2ଟି ଗୋଲ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଲାନର୍ସ 4ଟି ଗୋଲ କରି ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା ।
Celebrations say it all! 🏑 @Kalinga_Lancers celebrate another victory at the Hockey India League. 📸#HeroHockeyIndiaLeague #BigIsBack #IndiaKaGame #OdishaForHockey #JazbaJeetKa #KalingaStadium pic.twitter.com/8dg9mGQIOK— Odisha Sports (@sports_odisha) January 18, 2026
କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିଅମରେ ହକି ଆୟୋଜନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମର ସିଇଓ ରାଜୀବ କୁମାର । ଯେଉଁ ଭଳି ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ସରକାର ଏବଂ ଆୟୋଜକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି ତାହାକୁ ସେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗରେ ବେଶ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି ବେଦାନ୍ତ କଳିଙ୍ଗ ଲାନସର୍ସ ଟିମ । ଦଳରେ ଉଭୟ ବିଦେଶୀ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ରହିଛନ୍ତି । ଲଗାତାର 6ଟି ମ୍ୟାଚରେ ବିଜୟ ଧାରା ଜାରି ରଖି ଲାନସର୍ସ ମୋଟ 16 ପଏଣ୍ଟ ସହ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ।
ମ୍ୟାଚର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏସଜି ପାଇପର୍ସ ଓ ସାରଚି ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗର୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା । ଏଥିରେ 3-2 ଗୋଲରେ ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗର୍ସ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା ।
