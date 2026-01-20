ସୁଟ ଆଉଟରେ 4-1 ରେ ବାଜି ମାରିଲା ରାଞ୍ଚି ରୟାଲ୍ସ
ଏହି ବିଜୟ ସହ ମୋଟ 11 ପଏଣ୍ଟ ପାଇ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ଦ୍ବିତୀୟରେ ରହିଛି ରାଞ୍ଚି ରୟାଲ୍ସ । ସେହିପରି ସମାନ ପଏଣ୍ଟ ସହ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଏଚଆଇଏଲ ଜିସି ।
ଭୁବନେଶ୍ବର: କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆୟୋଜିତ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍ରେ ସୋମବାର ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହୋଇଥିଲେ ଏଚଆଇଏଲ ଜିସି ଏବଂ ରାଞ୍ଚି ରୟାଲ୍ସ । ଏହି ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚରେ ମଜା ନେଇଥିଲେ ଦର୍ଶକ । ଶେଷ କ୍ୱାଟର ବେଳକୁ ଉଭୟ ଦଳ 4-4 ଗୋଲ ଦେଇ ବରାବର ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ପରେ ସୁଟ ଆଉଟରେ 4-1 ରେ ଆଗୁଆ ରହି ବାଜିମାରି ନେଇଥିଲା ରାଞ୍ଚି ରୟାଲ୍ସ ।
ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚରେ ସୁଟ ଆଉଟରେ ବାଜି ମାରିଲା ରାଞ୍ଚି ରୟାଲ୍ସ:
ଏଚଆଇଏଲ ଜିସି ଏବଂ ରାଞ୍ଚି ରୟାଲ୍ସ ଗୋଲ ପାଇଁ ଜୋରଦାର ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲେ । ଖେଳ 53 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଚଆଇଏଲ ଜିସି 4-3 ଗୋଲରେ ଆଗୁଆ ରହିଥିଲା । ମାତ୍ର ଶେଷ କ୍ବାଟରରେ 57 ମିନିଟରେ ରାଞ୍ଚି ରୟାଲ୍ସ ଆଉ ଏକ ଗୋଲକରି ସ୍ଥିତି ବରାବର କରିଥିଲା । ଶେଷ 3 ମିନିଟ୍ ବିଜୟ ପାଇଁ ଦୁଇ ଦଳ ଲଢିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଚ ଅମୀମାଂସିତ ରହିଥିଲା । ଶେଷରେ ସୁଟ ଆଉଟ ଖେଳିବାକୁ ପଡିଥିଲେ । ଏଥିରେ କମାଲ କରିଥିଲେ ରାଞ୍ଚି ରୟାଲ୍ସ । 4-1 ଗୋଲରେ ଆଗୁଆ ରହି ଦଳ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା ।
ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ଦ୍ବିତୀୟରେ ରାଞ୍ଚି ରୟାଲ୍ସ:
ଏହି ବିଜୟ ସହ ମୋଟ 11 ପଏଣ୍ଟ ପାଇ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ଦ୍ବିତୀୟରେ ରହିଛି ରାଞ୍ଚି ରୟାଲ୍ସ । ସେହିପରି ସମାନ ପଏଣ୍ଟ ସହ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଏଚଆଇଏଲ ଜିସି । ସେହିପରି 16 ପଏଣ୍ଟ ସହ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ବେଦାନ୍ତ କଳିଙ୍ଗ ଲାନସର୍ସ । ଗତକାଲି ପୁରୁଷ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍ରେ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ ଖେଳାଯାଇଥିଲା ।
ଆଜି 2ଟି ମ୍ୟାଚ:
ଆଜି(ମଙ୍ଗଳବାର) ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗରେ 2 ଟି ମ୍ୟାଚ ରହିଛି । ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଓ ଏଚଆଇଏଲ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ ଖେଳାଯିବ । କଳିଙ୍କ ଲାନସର୍ସ ଓ ସୁରମା ହକି କ୍ଲବ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ବିତୀୟ ମ୍ୟାଚ ଖେଳାଯିବ ।
