ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍: ରାଞ୍ଚି ରୟାଲ୍ସକୁ ହରାଇ ଫାଇନାଲରେ କଳିଙ୍ଗ ଲାନ୍ସର୍ସ
ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍ କ୍ୱାଲିଫାୟାର ରାଉଣ୍ଡରେ ବିଜୟ ସହ ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଘରୋଇ ଦଳ ବେଦାନ୍ତ କଳିଙ୍ଗ ଲାନ୍ସର୍ସ । ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳି ଶିଳାନନ୍ଦ ଲାକ୍ରାଙ୍କ ଡବଲ ଗୋଲରେ ଜିତିଲା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ତୁଫାନ୍ସ।
Published : January 24, 2026 at 10:58 AM IST
Hockey India League ଭୁବନେଶ୍ବର: ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲାଗ୍ କ୍ୱାଲିଫାୟାର ରାଉଣ୍ଡରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି ଘରୋଇ ଦଳ ବେଦାନ୍ତ କଳିଙ୍ଗ ଲାନ୍ସର୍ସ । କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ରାଞ୍ଚି ରୟାଲସ ଏବଂ କଳିଙ୍ଗ ଲାନ୍ସର୍ସ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ବିଜୟ ସହ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍-2026 ସଂସ୍କରଣର ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ବେଦାନ୍ତ କଳିଙ୍ଗ ଲାନସର୍ସ ଟିମ୍।
ଫାଇନାଲରେ କଳିଙ୍ଗ ଲାନସର୍ସ:
ମ୍ୟାଚ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଲଢୁଆ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖିଥିଲା ଘରୋଇ ଟିମ୍। ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଏକ ପେନାଲଟି ଗୋଲ କରି ୧-୦ ରେ ଆଗୁଆ ରହିଥିଲା କଳିଙ୍ଗ ଲାନ୍ସର୍ସ । ଦ୍ଵିତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ରାଞ୍ଚି ରାୟଲସ କୁ ୪ଟି ପେନାଲଟି ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଲ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା ଦଳ । ତୃତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଲାନ୍ସର୍ସ ଦଳକୁ ବ୍ୟାକ ଟୁ ବ୍ୟାକ ଦୁଇଟି ପେନାଲଟି ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା । ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏକୁ ଗୋଲରେ ରୁପାନ୍ତରିତ କରି ୨-୦ ରେ ଆଗୁଆ ରହିଥିଲା ଲାନସର୍ସ । ଲାନ୍ସର୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଉଭୟ ଗୋଲ କରିଥିଲେ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ହେଣ୍ଡ୍ରିକ୍ସ। ମ୍ୟାଚର ୩୯ ମିନିଟରେ ରାଞ୍ଚି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ପେନାଲଟି ଗୋଲ ଦେଇ ମ୍ୟାଚକୁ ୨-୧ ସ୍ଥିତିକୁ ଆଣିଥିଲେ ମନଦୀପ ସିଂ। ୫୪ ମିନିଟରେ ପୁଣି ଏକ ପେନାଲଟି ସୁଯୋଗ ହାତଛଡା କରିଥିଲା ରାଞ୍ଚି ।
ହାଇଦ୍ରାବଦକୁ ବିଜୟୀ କଲେ ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳି:
ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳି ଶିଳାନନ୍ଦ ଲାକ୍ରାଙ୍କ ଡବଲ ଗୋଲ ବଳରେ ଜିତିଲା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ତୁଫାନ୍ସ । କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚରେ ଏଚଆଇଏଲ ଜିସିକୁ ୨-୦ ଗୋଲରେ ହରାଇଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ତୁଫାନ୍ସ । ଏଲିମିନେଟର ମୁକାବିଲାରେ ଶିଳାନନ୍ଦ ଲାକ୍ରାଙ୍କ ଡବଲ ଗୋଲ ବଳରେ ମ୍ୟାଚ ଜିତିଛି ଦଳ। ସେମିଫାଇନାଲରେ ରାଞ୍ଚି ରୟାଲସ କୁ ଭେଟିବ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ତୁଫାନ୍ସ l
ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ:
- ବେଦାନ୍ତ କଳିଙ୍ଗ ଲାନ୍ସର୍ସ : 7 ମ୍ୟାଚରୁ 4ଟିରେ ବିଜୟ ସହ ସର୍ବାଧିକ 16 ପଏଣ୍ଟ
- ରାଞ୍ଚି ରୟାଲ୍ସ : 7 ମ୍ୟାଚରୁ 3ଟିରେ ବିଜୟ ସହ 12 ପଏଣ୍ଟ
- ହାଇଦ୍ରାବାଦ ତୋଫାନ୍ସ : 7 ମ୍ୟାଚରୁ 3ଟିରେ ବିଜୟ ସହ 11
ଜାନୁଆରୀ 26ରେ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍:
ଆସନ୍ତାକାଲି ରବିବାର ଜାନୁଆରୀ 25 ତାରିଖରେ କ୍ବାଲିଫାୟାର -2 ଖେଳାଯିବ । ସେହିପରି ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖରେ ତୃତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଅପରାହ୍ନ 5ଟାରେ ମ୍ୟାଚ ଖେଳାଯିବ। ସେହିଦିନ ଅର୍ଥାତ ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖ ସଂଧ୍ୟା 7.30 ମିନିଟରେ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍ 2026ର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ ଖେଳାଯିବ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର