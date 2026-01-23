ETV Bharat / sports

ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍: ବିଶାଳ ବିଜୟ ସତ୍ତ୍ବେ ଜେଏସଡବ୍ଲ୍ୟୁ କ୍ୱାଲିଫାୟାର ରାଉଣ୍ଡରୁ ବାଦ୍

ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରେ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍ କ୍ୱାଲିଫାୟାର ରାଉଣ୍ଡ । ଶେଷ ଲିଗ ମ୍ୟାଚରେ ଏସଜି ପାଇପର୍ସକୁ ପରାସ୍ତ କଲା ଜେଏସଡବ୍ଲ୍ୟୁ ସୁରମା ହକି କ୍ଲବ ।

Hockey India League JSW Surma Bow Out Despite Big Win in Final League Match in bhubaneswar
ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରେ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍ କ୍ୱାଲିଫାୟାର ରାଉଣ୍ଡ । ଶେଷ ଲିଗ ମ୍ୟାଚରେ ଏସଜି ପାଇପର୍ସକୁ ପରାସ୍ତ କଲା ଜେଏସଡବ୍ଲ୍ୟୁ ସୁରମା ହକି କ୍ଲବ । (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 23, 2026 at 11:35 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Hockey India League ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଜିଠାରୁ (ଜାନୁଆରୀ 23) ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ(HIL)ର ଲିଗ୍ କ୍ୱାଲିଫାୟାର ରାଉଣ୍ଡ । ଏଥି ସହିତ ଦମଦାର ଲଢେଇ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ହୋଇଛି ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍ ର ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ । ଶେଷ ଲିଗ ମ୍ୟାଚରେ ଏସଜି ପାଇପର୍ସକୁ ହରାଇଛି ଜେଏସଡବ୍ଲ୍ୟୁ ସୁରମା ହକି କ୍ଲବ । ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗରେ ବିଶାଳ ବିଜୟ ସତ୍ତ୍ବେ ଜେଏସଡବ୍ଲ୍ୟୁ ସୁରମା ହକି କ୍ଲବ କ୍ୱାଲିଫାୟାର ରାଉଣ୍ଡରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛି।

ଜେଏସଡବ୍ଲ୍ୟୁ ସୁରମା ହକି କ୍ଲବ ବିଜୟୀ

ଶେଷ ଲିଗ ମ୍ୟାଚରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ ଜେଏସଡବ୍ଲ୍ୟୁ ସୁରମା ହକି କ୍ଲବ ଏବଂ ଏସଜି ପାଇପର୍ସ । ଏଥିରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି ଜେଏସଡବ୍ଲ୍ୟୁ ସୁରମା ହକି କ୍ଲବ । ମ୍ୟାଚ ଆରମ୍ଭରୁ ପ୍ରଭାବୀ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା ସୁରମା ହକି କ୍ଳବ । ଖେଳ ଆରମ୍ଭର ମାତ୍ର ୨ ମିନିଟରେ ଏକ ପେନାଲଟିକୁ ଗୋଲ ସ୍କୋର କରି ୧-୦ ଆଗୁଆ ରହିଥିଲା ସୁରମା ହକି କ୍ଲବ । ପରେ ୭ ମିନିଟରେ ପୁଣି ଏକ ପେନାଲଟି ଗୋଲ କରିଥିଲା ଦଳ । ସୁରମା ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ଉଭୟ ଗୋଲ କରିଥିଲେ ଜେରେମି ହେୱାର୍ଡ । ସେହିପରି ମ୍ୟାଚର ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ୩-୦ ଗୋଲରେ ଆଗୁଆ ରହିଥିଲା ସୁରମା ହକି କ୍ଲବ।

Hockey India league
ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍: ବିଶାଳ ବିଜୟ ସତ୍ତ୍ବେ ଜେଏସଡବ୍ଲ୍ୟୁ କ୍ୱାଲିଫାୟାର ରାଉଣ୍ଡରୁ ବାଦ୍ (ETV Bharat Odisha)

HIL: ସୁରମା ହକି କ୍ଲବର ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ

ଦ୍ଵିତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଦଳ ଦୁଇଟି ପେନାଲଟି ସୁଯୋଗ ହାତଛଡା କରିଥିବା ବେଳେ ତୃତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ପୁଣି ଏକ ପେନାଲଟି ସ୍କୋର କରିଥିଲା ସୁରମା ଦଳ । ପରେ ଏସଜି ପାଇପର୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଲ ସ୍କୋର କରାଯାଇଥିଲା । ସୁରମା ହକି କ୍ଲବ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଉ ଦୁଇଟି ଗୋଲ ଦେଇ ୬-୧ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା ।

Hockey India league
ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍: ବିଶାଳ ବିଜୟ ସତ୍ତ୍ବେ ଜେଏସଡବ୍ଲ୍ୟୁ କ୍ୱାଲିଫାୟାର ରାଉଣ୍ଡରୁ ବାଦ୍ (ETV Bharat Odisha)

ଜେରେମି ହେୱାର୍ଡଙ୍କ ସର୍ବାଧିକ ଗୋଲ୍:

ସୁରମା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସର୍ବାଧିକ ୪ଟି ଗୋଲ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ ଜେରେମି ହେୱାର୍ଡ । ଶେଷ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚରେ ବିଶାଳ ବିଜୟ ସତ୍ତ୍ବେ ପଏଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ କ୍ୱାଲିଫାୟାର ରାଉଣ୍ଡରୁ ବାଦ ପଡିଛି ସୁରମା ହକି କ୍ଲବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍‌ରେ ବଢୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଦବଦବା, 6ରୁ 16ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ସଂଖ୍ୟା

ସୁଟ ଆଉଟରେ 4-1 ରେ ବାଜି ମାରିଲା ରାଞ୍ଚି ରୟାଲ୍ସ

ଶେଷ ଲିଗ ମ୍ୟାଚରେ ହାରିଲା ବେଦାନ୍ତ କଳିଙ୍ଗ ଲାନସର୍ସ

ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍‌: ସୁଟ୍‌ଆଉଟ୍‌ରେ ବାଜି ମାରିଲା ବେଦାନ୍ତ କଳିଙ୍ଗ ଲାନସର୍ସ

ଇଟିଭି ଭାରତ,ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

HIL BHUBANESWAR
SG PIPERS VS JSW SURMA
HIL 2026 QUALIFIERS
ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ
HOCKEY INDIA LEAGUE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.