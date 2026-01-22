ରାଞ୍ଚି ରୟାଲ୍ସ ସୁଟଆଉଟରେ ହରାଇଲା ତାମିଲନାଡୁ ଡ୍ରାଗନ୍ସ
Published : January 22, 2026 at 10:50 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗଏ ନିଜର ଶେଷ ଲିଗ ମ୍ୟାଚରେ ରାଞ୍ଚି ରୟାଲ୍ସ କୁ ସୁଟ ଆଉଟରେ ହରାଇଲା ତାମିଲନାଡୁ ଡ୍ରାଗନ୍ସ । ଚାରୋଟି କ୍ଵାଟର ସୁଦ୍ଧା ମ୍ୟାଚ 3-3 ଗୋଲରେ ବରାବର ରହିବା ପରେ ସୁଟଆଉଟ ଖେଳାଯାଇଥିଲା । ଏଥିରେ 4-2 ବ୍ୟବଧାନରେ ଜିତି ନେଇଥିଲା ତାମିଲନାଡୁ ଡ୍ରାଗନ୍ସ ଟିମ ।
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚରେ ଉଭୟ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ କଡା ଟକ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଚତୁର୍ଥ କ୍ଵାଟର ଶେଷ ଆଡକୁ ତାମିଲନାଡୁ ଡ୍ରାଗନ୍ସ ଗୋଲ ସ୍କୋର କରି ମ୍ୟାଚକୁ ବରାବର କରିଥିଲା । ପ୍ରଥମରୁ ଆକ୍ରମକ ହୋଇଥିଲା ରାଞ୍ଚି ରୟାଲ୍ସ । ମନଦୀପ ସିଂ ପ୍ରଥମ ଗୋଲ ପରେ ଟମ୍ ବୁନ 2ଟି ଗୋଲ ଦେଇଥିଲେ । ତାମିଲନାଡୁ ଡ୍ରାଗନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ଲେକ ଗୋଭାର୍ସ 2ଟି ଓ ସେଲଭମ କାର୍ଥି ଗୋଟିଏ ଗୋଲ ଦେଇଥିଲେ । ପରେ ସୁଟଆଉଟ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ବାଜିମାରିବା ପରେ ଏହି ବିଜୟ ସହ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗରେ ନିଜ ଅଭିଯାନ ସମାପ୍ତ କରିଛି ତାମିଲନାଡୁ ଡ୍ରାଗନ୍ସ ଟିମ । କିନ୍ତୁ ଦଳ ପ୍ଲେ ଅଫକୁ ଯିବାରେ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିପାରିନି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପରାଜୟ ସତ୍ୱେ ପୂର୍ବ ମ୍ୟାଚ ଗୁଡିକରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବଳରେ ପ୍ଲେ ଅଫରେ ପହଞ୍ଚିଛି ରାଞ୍ଚି ରୟାଲ୍ସ ।
ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ 16 ପଏଣ୍ଟ ସହ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ବେଦାନ୍ତ କଳିଙ୍କ ଲାନସର୍ସ । 12 ପଏଣ୍ଟ ସହ ଦ୍ବିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ରାଞ୍ଚି ରାଞ୍ଚି ରୟାଲ୍ସ । ଏହି ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ କ୍ବାଲିଫାୟର ଖେଳାଯିବ । ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଓ ଏଚଆଇଏଲ ଜିସି 11 ପଏଣ୍ଟ ସହ ତୃତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଶେଷ ଲିଗରେ ଏସଜି ପାଇପର୍ସକୁ ଭେଟିବ ଜେଏସଡବ୍ଲ୍ୟୁ ସୁରମା ହକି କ୍ଲବ । ଏହି ମ୍ୟାଚ ଶେଷ ପରେ ପ୍ଲେ ଅଫ ଚୂଡାନ୍ତ ହୋଇଯିବ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର