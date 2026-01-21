ETV Bharat / sports

ଶେଷ ଲିଗ ମ୍ୟାଚରେ ହାରିଲା ବେଦାନ୍ତ କଳିଙ୍ଗ ଲାନସର୍ସ

ପୁରୁଷ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍‌ରେ ଶେଷ ଲିଗ ମ୍ୟାଚରେ ଜେଏସଡବ୍ଲୁ ସୁରମା ହକି କ୍ଲବ ଠାରୁ 2-1ରେ ହାରିଲା ବେଦାନ୍ତ କଳିଙ୍ଗ ଲାନସର୍ସ।

ଶେଷ ଲିଗ ମ୍ୟାଚରେ ହାରିଲା ବେଦାନ୍ତ କଳିଙ୍ଗ ଲାନସର୍ସ (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 21, 2026 at 8:10 AM IST

1 Min Read
ଭୁବନେଶ୍ବର: ପୁରୁଷ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍‌ରେ ବେଦାନ୍ତ କଳିଙ୍ଗ ଲାନସର୍ସର ବିଜୟ ଧାରାରେ ଲାଗିଲା ବ୍ରେକ । ଶେଷ ଲିଗ ମ୍ୟାଚରେ ଜେଏସଡବ୍ଲୁ ସୁରମା ହକି କ୍ଲବ ଠାରୁ 2-1ରେ ହାରିଲା ବେଦାନ୍ତ କଳିଙ୍ଗ ଲାନସର୍ସ। ଘରୋଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଦଳର ପ୍ରଥମ ପରାଜୟ। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଏକ ମ୍ୟାଚରେ ଏଚଆଇଏଲ ଜିସିକୁ 3-2 ଗୋଲରେ ହରାଇଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ତୁଫାନ l

ପ୍ରଥମ ଥର ହାରିଲା କଳିଙ୍ଗ ଲାନସର୍ସ:

ମ୍ୟାଚ ଆରମ୍ଭରୁ କଳିଙ୍ଗ ଲାନସର୍ସ ଓ ସୁରମା ହକି କ୍ଲବ ମଧ୍ୟରେ କଡା ମୁକାବିଲା ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ କ୍ବାର୍ଟରରେ ଉଭୟ ଦଳ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ପେନାଲଟି ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ ବି ଗୋଲ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇନଥିଲେ । ଦ୍ଵିତୀୟ କ୍ଵାର୍ଟର ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଲ ଦେଇ ଦଳକୁ 1-0 ରେ ଆଗୁଆ କରିଥିଲା ଜେଏସଡବ୍ଲ୍ୟୁ ସୁରମା ହକି କ୍ଲବ। ତୃତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ପଛକୁ ପଛ ତିନୋଟି ପେନାଲଟି ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲା ସୁରମା ହକି କ୍ଲବ। ଶେଷ ପେନାଲଟିକୁ ଗୋଲରେ ପରିଣତ କରିବା ସହ 2-0 ରେ ଆଗୁଆ ରହିଥିଲା। ଶେଷ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଫର୍ମକୁ ଫେରିଥିଲା କଳିଙ୍ଗ ଲାନସର୍ସ। ଦଳ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ଡ ଗୋଲ ଦେଇଥିଲେ ଲିଆମ ହେଣ୍ଡେରସନ। ହେଲେ ବାଜି ମାରି ନେଇଥିଲା ସୁରମା ହକି କ୍ଲବ। 7ଟି ଲିଗ ମ୍ୟାଚ ଖେଳି 6ଟି ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି ଦଳ। ଶେଷ ଲିଗ ମ୍ୟାଚରେ ପରାଜୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ପଏଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି କଳିଙ୍ଗ ଲାନସର୍ସ।

ମ୍ୟାଚ ଜିତାଇଲେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ:

ମଙ୍ଗଳବାର ପ୍ରଥମ ଏଚଆଇଏଲ ଜିସି ଓ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ତୁଫାନ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା l ହାଇଦ୍ରାବାଦ ତୁଫାନ 3-2 ଆଜିର ଗୋଲରେ ମ୍ୟାଚ ଜିତି ନେଇଥିଲା l ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଦୁଇ ଓଡ଼ିଆ ତାରକା ଅମନଦୀପ ଲାକ୍ରା ଏବଂ ଶୀଳାନନ୍ଦ ଲାକ୍ରା ଗୋଟିଏ ଲେଖାଁଏ ଗୋଲ କରିଥିବା ବେଳେ ଜ୍ୟାଚରୀ ୱାଲେସ ଆଉ ଏକ ଗୋଲ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ l ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଏଚଆଇଏଲ ଜିସି ପକ୍ଷରୁ ଦୁଇଟି ଗୋଲ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ କେନ ରସେଲ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

