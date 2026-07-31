ETV Bharat / sports

ହକି ଦଳରେ ଜର୍ସି ରଙ୍ଗ ବଦଳିବା ବିବାଦ: ସଭାପତି ଓ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ବୋର୍ଡ ମୁହାଁମୁହିଁ

Hockey India: ବିଶ୍ୱକପ୍‌ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳର ଜର୍ସି ରଙ୍ଗ ବଦଳିବାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବିବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳର ରୂପ ନେଇଛି।

Hockey India jersey controversy
ହକି ଦଳରେ ଜର୍ସି ରଙ୍ଗ ବଦଳିବା ବିବାଦ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 31, 2026 at 5:23 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

Hockey India jersey controversy: ବିଶ୍ୱକପ୍‌ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳର ଜର୍ସି ରଙ୍ଗ ବଦଳିବାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବିବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳର ରୂପ ନେଇଛି। ପୂର୍ବତନ ମହାନ ଖେଳାଳି ତଥା ହକି ଇଣ୍ଡିଆର ସଭାପତି ଦିଲୀପ ତିର୍କୀ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ କଡ଼ା ଆପତ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ବୋର୍ଡକୁ ଚିଠି ଲେଖି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଟିମ୍ କିଟ୍‌ର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭଳି ଏଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କର କୌଣସି ସୂଚନା ଏବଂ ସହମତି ବିନା ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପରେ ମହାସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।

ଜବାବ ମାଗିଲେ ଦିଲୀପ ତିର୍କୀ

ଦିଲୀପ ତିର୍କୀ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ବୋର୍ଡର ସଦସ୍ୟ ତଥା କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କମାଣ୍ଡର ଆର.କେ. ଶ୍ରୀବାସ୍ତବଙ୍କୁ ଇମେଲ୍ ପଠାଇ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାକ୍ରମ ଉପରେ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ମାଗିଛନ୍ତି। ପାରମ୍ପରିକ ନୀଳ ଜର୍ସିକୁ ହଟାଇ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗର କିଟ୍ ଆଣିବାକୁ କିଏ ମଞ୍ଜୁରି ଦେଲା ଏବଂ ଏଥିରେ କେଉଁମାନେ ସାମିଲ ଥିଲେ, ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ତିର୍କୀ କଠୋର ଭାଷାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦଳର ପରିଚୟ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏତେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସଭାପତି କିମ୍ବା ନିର୍ବାଚିତ ବୋର୍ଡଠାରୁ ଲୁଚାଇ କିପରି ଲାଗୁ କରାଗଲା।

President Dilip Tirkey Seeks Written Explanation From Executive Board
ଦିଲୀପ ତିର୍କୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ବୋର୍ଡକୁ ଚିଠି (X)

ଦିଲୀପ ତିର୍କୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇନଥିଲା ସୂଚନା!

କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ବୋର୍ଡକୁ ଲେଖିଥିବା ନିଜ ଚିଠିରେ ଦିଲୀପ ତିର୍କୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, 'ନିକଟରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଜର୍ସି ରଙ୍ଗ ବଦଳାଯାଇଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ବୋର୍ଡ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ନରଖି ଏବଂ ମୋର ପୂର୍ବ ସୂଚନା ବିନା ନିଆଯାଇଛି ଓ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ମନେହେଉଛି। ଦଳର ପରିଚୟ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏଭଳି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ବାଚିତ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ବୋର୍ଡ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଯିବା ଉଚିତ ଥିଲା।'

ହକି ଇଣ୍ଡିଆରେ ବଡ଼ ହଙ୍ଗାମା

ଦିଲୀପ ତିର୍କୀ ଆଗକୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କର ବିରୋଧ ଜର୍ସିର ରଙ୍ଗକୁ ନେଇ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଭୁଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ରହିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରୁ ଜବାବ ମାଗିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ, ଦଳର ବିଶ୍ୱକପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉପରେ ଯେପରି କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ନପଡ଼େ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବେ ଏହି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଯେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଖେଳ ଏବଂ ଡିଜାଇନ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ।

ଏହି ବିବାଦ ଏଭଳି ଏକ ସମୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେତେବେଳେ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଘେରରେ ରହିଛି। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ମାସଗୁଡ଼ିକରେ ମହାସଂଘର ବରିଷ୍ଠ ପଦାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଭୋଳାନାଥ ସିଂହଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟିକା ଅସୁନ୍ତା ଲାକ୍ରାଙ୍କୁ ଧମକାଇବା ଅଭିଯୋଗ ସାମିଲ ରହିଛି। କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମଧ୍ୟ ଏହି ମାମଲାଗୁଡ଼ିକରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ସ୍ୱାଧୀନ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜର୍ସି ବିବାଦ ମହାସଂଘର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉପରେ ଆହୁରି ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।

କ'ଣ ଏହି ପୂରା ମାମଲା?

ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ନିକଟରେ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଜର୍ସି ପିନ୍ଧି ଖେଳୁଥିବା ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳ ପାଇଁ ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗର କିଟ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା। ହକି ଇଣ୍ଡିଆର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସବୁଠାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ବିରୋଧ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ବିରେନ୍ ରାସକିନ୍‌ହା ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ହକିର ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଖେଳାଳି ଭାବେ ପରିଚିତ ରାସକିନ୍‌ହା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତୀୟ ଦଳର ପରିଚୟ ସର୍ବଦା ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଜର୍ସି ରହିଆସିଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ବଦଳାଇବା ପଛରେ କୌଣସି ଯୁକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବୁଝାପଡ଼ୁ ନାହିଁ।

ଜର୍ସିର ରଙ୍ଗ କିପରି ସ୍ଥିର କରାଯାଏ?

ଭାରତୀୟ ଦଳର ଜର୍ସି ରଙ୍ଗକୁ ନେଇ କୌଣସି ଆଧିକାରିକ କିମ୍ବା ଲିଖିତ ନିୟମ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶ ନିଜର ଜାତୀୟ ପରିଚୟ, ପତାକା, ଜାତୀୟ ପ୍ରତୀକ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରତୀକ ଆଧାରରେ ଜର୍ସିର ରଙ୍ଗ ସ୍ଥିର କରିପାରିବେ। ଭାରତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପରମ୍ପରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ, ହକି ଐତିହାସିକ କେ. ଅରୁମୁଗମଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳ ୧୯୨୮ ମସିହାରୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ମୁଖ୍ୟତଃ ନୀଳ ଏବଂ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଜର୍ସି ପିନ୍ଧି ଖେଳିଆସୁଛି। ଯଦିଓ ମଝିରେ ମଝିରେ ଜର୍ସିର ଡିଜାଇନ୍‌ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଦଳର ପ୍ରମୁଖ ପରିଚୟ ହୋଇ ରହିଛି।

ଅନ୍ୟପଟେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ୧୯୯୨ ମସିହାରେ ରଙ୍ଗୀନ ଜର୍ସି ଆପଣାଇବା ସମୟରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗାର ଅଶୋକ ଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ନୀଳ ରଙ୍ଗକୁ ବାଛିଥିଲା। ଏହା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଦଳଗୁଡ଼ିକର ପରିଚୟ ‘ମେନ୍ ଇନ୍ ବ୍ଲୁ’ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଗଲା।

ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳର ଜର୍ସିରେ ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗକୁ ସାମିଲ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଖେଳ ସହ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟାବହାରିକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିଆଯାଇଥିଲା। ହକି ଇଣ୍ଡିଆର ସଭାପତି ଦିଲୀପ ତିର୍କୀଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ହକି ନୀଳ ରଙ୍ଗର ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ଟର୍ଫ ଉପରେ ଖେଳାଯାଇଥାଏ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ ଖେଳାଳିମାନେ ମଧ୍ୟ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଜର୍ସି ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲୁଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ସାଥୀ ଖେଳାଳି ଏବଂ ବଲ୍‌କୁ ଚିହ୍ନିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ଖେଳପଡ଼ିଆରେ ଖେଳାଳିମାନେ ଯେପରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖାଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଜର୍ସିରେ ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା।

ଖେଳର ରାଜନୀତିକରଣ କରାଯାଉଛି: ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ

ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ଖେଳର ରାଜନୀତିକରଣ କରାଯାଉଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେ 'ଏକ୍ସ' (X) ରେ ନିଜର ମତ ରଖି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, “ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳର ଜର୍ସିର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରଙ୍ଗକୁ ବଦଳାଇ ଗେରୁଆ କରାଯାଇଥିବା ଜାଣି ମୁଁ ଗଭୀର ଭାବେ ଦୁଃଖିତ। ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳର ନୀଳ ରଙ୍ଗ କେବଳ ଏକ ରଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ଏହା ଦେଶର କ୍ରୀଡ଼ା ଐତିହ୍ୟ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏକ ଭାବନା। ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି ଧରି, ଏହି ରଙ୍ଗ ଆମକୁ ଆଶା, ବିଜୟ, ପରାଜୟ ଏବଂ ଖେଳରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ହାସଲ କରିବାର ପ୍ରୟାସରେ ଏକଜୁଟ କରି ରଖିଛି। ଆମେ ନୀଳ ଜର୍ସି ପିନ୍ଧିଥିବା ଆମ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସହ କାନ୍ଦିଛୁ, ହସିଛୁ, ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଛୁ ଏବଂ ଗର୍ବର ସହ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛୁ। ନୀଳ ଜର୍ସି ପିନ୍ଧି ଆମ ଦଳ ବିଶ୍ୱ ମଞ୍ଚରେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତର ସ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ପଦକ ଜିତିଛି। ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଆମ ଜାତୀୟ ପତାକାରେ ଥିବା ନୀଳ ଚକ୍ରରୁ ନିଆଯାଇଛି।"

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ଆମ ଜାତୀୟ ଗୌରବ ଏବଂ ପରିଚୟର ପ୍ରତୀକ। ନୀଳ ରଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କର। ଯେତେବେଳେ ଜାତୀୟ ହକି ଦଳ ପ୍ରାୟୋଜକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଆମ ଜାତୀୟ ଦଳ ଏବଂ ଆମ ପ୍ରିୟ ଖେଳକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାରେ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଇତିହାସ ରଚିଥିଲା। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ଜାତୀୟ ହକିକୁ ରାଜ୍ୟ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏହି ଉପହାର ପାଇଁ ଗର୍ବିତ ଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ୪୧ ବର୍ଷ ପରେ ଆମ ପୁରୁଷ ଦଳ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ପଦକ ଜିତିଥିଲା। ଏବେ ଏହି ସରକାର ଆମ ଜାତୀୟ ଦଳର ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଜେପି ଓଡ଼ିଶା ଦ୍ୱାରା ହକି ଭଳି ଏକ ଜାତୀୟ ଖେଳର ରାଜନୀତିକରଣ କରିବାର ଏହି ପ୍ରୟାସକୁ ମୁଁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ଏହା ସାରା ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଗଭୀର ଆଘାତ ଦେଇଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ଗର୍ବର ସହ ଜାତୀୟ ହକିକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲା, ତାହାକୁ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରିଛି।"

ମାମଲାକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ହଲଚଲ

ଏହି ବିଷୟକୁ ନେଇ ଏବେ ରାଜନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ଏହା ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ଏହାକୁ ଇତିହାସକୁ ପୁନର୍ବାର ଲେଖିବା ପାଇଁ କରାଯାଉଥିବା ଏକ ପ୍ରୟାସ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏଏନ୍‌ଆଇର ଏକ ଭିଡିଓରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି, “ସେମାନେ ଚାହାଁନ୍ତି ୟୁନିଫର୍ମ ବଦଳାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷାନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ ଇତିହାସକୁ ପୁନର୍ବାର ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ… ଆମ ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ି ଏବାବଦରେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଜନ୍ତର-ମନ୍ତରରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ଯୁବକମାନଙ୍କ କଥା ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଦେଶର ସ୍ୱର। ଏହି ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଅହିଂସା ଏବଂ ସତ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା, ଏଥିରେ ଆରଏସଏସର କୌଣସି ଭୂମିକା ନଥିଲା। ସାରା ଦେଶ ସତ୍ୟ ଜାଣିଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣି ନଥିଲେ, ସେମାନେ ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି।"

ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗର ଜର୍ସିର ମହତ୍ତ୍ୱ

ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ନୂଆ ଜର୍ସିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ରଙ୍ଗ ପଛରେ ଥିବା ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇଛି। ଜର୍ସିର ମୁଖ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଗେରୁଆ ରଖାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ସାହସ, ବଳିଦାନ ଏବଂ ବିଜୟର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଜର୍ସିର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ମଣ୍ଡଳା କଳାରୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଏକ ଡିଜାଇନ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଅନୁସାରେ, ଏହା ଭାରତର ସମୃଦ୍ଧ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ କଳାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରୁଛି।

ବେକ ଏବଂ ବାହୁରେ ଗାଢ଼ ନେଭି ବ୍ଲୁ ରଙ୍ଗର ଏକ ପତଳା ପଟି ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଅଶୋକ ଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ। ଏହାକୁ ପ୍ରଗତି, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଏକାଗ୍ରତାର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ଧରାଯାଇଛି। ଜର୍ସିର ଉପର ଭାଗରେ ଥିବା ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରର ଆଧୁନିକ ରୂପ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ମୁତାବକ, ଏହା ଶକ୍ତି, ଏକତା ଏବଂ ଗତିର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବେକରୁ କାନ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ୍ରିରଙ୍ଗାର ତିନୋଟି ରଙ୍ଗ ଗେରୁଆ, ଧଳା ଏବଂ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ପତଳା ପଟି ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ଜାତୀୟ ଗୌରବର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଜର୍ସିର ମଝିରେ ଇଂରାଜୀରେ INDIA ଲେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାର ଅକ୍ଷରଗୁଡ଼ିକର ଡିଜାଇନ୍ ଦେବନାଗରୀ ଲିପି ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ, ଯାହା ଭାରତର ଭାଷାଗତ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିବିଧତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

୧୧୨ ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର! କୋଲକାତାରେ ବ୍ରାଜିଲ ସହ ଭାରତ ଖେଳିବ ଫୁଟବଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌

ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୭ ପାଇଁ ଅଶ୍ୱିନ ବାଛିଲେ ଭାରତୀୟ ଦଳ: ସଞ୍ଜୁ-ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ OUT, ଭୁବନେଶ୍ୱର IN

World Cup 2027: ଆଫ୍ରିକାର ୩ଟି ଦେଶରେ ଖେଳାଯିବ ବିଶ୍ୱକପ୍, ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ସମସ୍ତ ଭେନ୍ୟୁ ତାଲିକା

TAGGED:

DILIP TIRKEY
HOCKEY INDIA INTERNAL RIFT
HOCKEY INDIA
ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳ
HOCKEY INDIA JERSEY CONTROVERSY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.