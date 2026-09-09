ETV Bharat / sports

ନାରଙ୍ଗୀ ପରିବର୍ତ୍ତେ ନୀଳ ଜର୍ସି ପିନ୍ଧି ଖେଳିବ ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳ; ଦିଲୀପ ତିର୍କୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା

ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ରଙ୍ଗ ନୀଳ ହିଁ ରହିବ। ଯେଉଁଠାରେ କି ନାରଙ୍ଗୀ ରଙ୍ଗକୁ ଦ୍ଵିତୀୟ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ରଖାଯାଇଛି।

Dilip Tirkey On Indian hockey team new jersey
ନାରଙ୍ଗୀ ପରିବର୍ତ୍ତେ ନୀଳ ଜର୍ସି ପିନ୍ଧି ଖେଳିବ ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 9, 2026 at 10:22 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Indian Hockey Team New Jersey: ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳର ଜର୍ସି ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇ ଗେରୁଆ କରିବାକୁ ନେଇ ନିଜର ବିବାଦୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଛି। ଆଗାମୀ ୨୦୨୬ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ପାଇଁ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଭାରତୀୟ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଆସୋସିଏସନକୁ ଅବଗତ କରାଇଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ରଙ୍ଗ ନୀଳ ହିଁ ରହିବ। ଯେଉଁଠାରେ କି ନାରଙ୍ଗୀ ରଙ୍ଗକୁ ଦ୍ଵିତୀୟ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ରଖାଯିବ।

ହକି ଇଣ୍ଡିଆର ସଭାପତି ଦିଲୀପ ତିର୍କୀ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ହକି ଦଳ ଜାପାନର ଆଇଚି-ନାଗୋୟାଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଆଗାମୀ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ନୀଳ ଜର୍ସି ପିନ୍ଧି ଖେଳିବେ। ତିର୍କୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଆସୋସିଏସନ (IOA) ଦଳର କିଟ୍ ରଙ୍ଗ ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ଦେଇଥିଲା, ଯାହା ପରେ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଜର୍ସି ପାଇଁ ନୀଳ ରଙ୍ଗକୁ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲା।

ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ବିଦାୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ ତିର୍କୀ କହିଛନ୍ତି, "IOA ଆମକୁ ଦଳର କିଟ୍ ପାଇଁ ରଙ୍ଗର ବିକଳ୍ପ ଦେଇଥିଲା। ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଜର୍ସି ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ରଙ୍ଗ ନୀଳ ଏବଂ ଦ୍ଵିତୀୟ ରଙ୍ଗ ନାରଙ୍ଗୀ ବାଛିଛି। ମୁଁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ଯ କହିଥିଲି ଯେ ଦଳର ଜର୍ସିର ନାରଙ୍ଗୀ ରଙ୍ଗ ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହାକୁ ବଦଳାଯାଇ ମଧ୍ଯ ପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଫେରି ଆସିଛି। ଦଳ ନୀଳ ଜର୍ସିରେ ହିଁ ଖେଳିବ।"

ହକି ଇଣ୍ଡିଆର କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶେଖର ମନୋହରନ ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, "ଭାରତୀୟ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଆସୋସିଏସନ ଆମକୁ କିଟ୍ ପାଇଁ ଆମର ପସନ୍ଦ ମାଗିଥିଲା। ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଥମିକତା ନୀଳ ରଙ୍ଗକୁ ହିଁ ଦେଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ କି ସେକେଣ୍ଡାରୀ ରଙ୍ଗ ଭାବରେ ଗେରୁଆକୁ ବାଛିଛି।" ମନେ ପକାଇଦେଉଛୁ ଯେ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୬ ରେ ଏଫ୍‌ଆଇଏଚ୍ (FIH) ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ନୀଳ ଜର୍ସି ହଟାଇ ଗେରୁଆ ଜର୍ସି ଆପଣାଇବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ଯାହା ପରେ ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରବଳ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଥିଲା।

ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଦାବି କରିଥିଲା ଯେ ନୀଳ ଟର୍ଫ ଉପରେ ନୀଳ ଜର୍ସି ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ଵାରା ଖେଳାଳି ଏବଂ କୋଚ୍‌ମାନଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟମାନତାର ସମସ୍ୟା ହେଉଥିଲା। ଯାହା ପାଇଁ ଖେଳାଳିମାନେ ହଳଦିଆ କିମ୍ବା ନାରଙ୍ଗୀ ରଙ୍ଗ ବାଛିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଚାରିଆଡୁ ବିରୋଧ କରାଯିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପରଗଟ ସିଂହ, ଧନରାଜ ପିଲ୍ଲୈ ଏବଂ ବୀରେନ୍ ରାସକିନ୍ହାଙ୍କ ଭଳି ପୂର୍ବତନ ଦିଗ୍ଗଜ ଅଧିନାୟକମାନେ ଭାରତୀୟ ହକିର ଐତିହାସିକ ପରିଚୟ ସହିତ ତାମସା କରିବା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଭାରତୀୟ ହକିର ବଡ଼ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ କୁହାଯାଉଥିବା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହାକୁ ରାଜନୀତି ପ୍ରେରିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ।

ବିବାଦ ବଢ଼ିବା ପରେ ହକି ଇଣ୍ଡିଆର ସଭାପତି ଦିଲୀପ ତିର୍କୀଙ୍କ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଇମେଲ୍ ଲିକ୍ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଖୁଲାସା କରିଥିଲେ ଯେ ଜର୍ସି ବଦଳାଇବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କର କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବୋର୍ଡର ଜ୍ଞାତସାର ଏବଂ ପରାମର୍ଶ ବିନା ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ଯୁକ୍ତିର ଅସାରତା ସେତେବେଳେ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସମୟରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ନେଦରଲାଣ୍ଡ ଭଳି ଦଳଗୁଡ଼ିକ ନୀଳ ଟର୍ଫ ଉପରେ ହାଲୁକା ନୀଳ କିଟ୍ ପିନ୍ଧି ହିଁ ଭାରତ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଦଳ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ମହିଳା ଦଳ ନିଜର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଥିଲା।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ମହିଳା ଏସିଆ କପ୍ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ସୂଚୀ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ; ପାକିସ୍ତାନ ନୁହେଁ, ଏହି ଦଳ ସହ ହେବ ଭାରତର ମୁକାବିଲା

'ପତ୍ନୀ ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇଦେବେ!' ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କୋଚ୍ ପଦକୁ ନେଇ ନେହେରାଙ୍କ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବୟାନ

ବ୍ୟବସାୟୀରୁ ବଡିବିଲ୍ଡିଂ ମେଡାଲିଷ୍ଟ! ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସୁନାମ ଆଣିଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଅନୀଲ

TAGGED:

DILIP TIRKEY HOCKEY INDIA
ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳ
ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬
ହକି ଇଣ୍ଡିଆ
INDIAN HOCKEY TEAM NEW JERSEY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.