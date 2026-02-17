FIH Pro League: ହୋବାର୍ଟରେ ଦମ୍ ଦେଖାଇବ ଭାରତୀୟ ହକି ଟିମ୍: ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସିଂଙ୍କୁ ମିଳିଲା ନେତୃତ୍ୱ, ହରମନପ୍ରୀତ ବାଦ୍
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ହୋବାର୍ଟରେ ଆସନ୍ତା ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୨୦ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା 'ଏଫଆଇଏଚ୍ (FIH) ପ୍ରୋ ଲିଗ୍ ୨୦୨୫-୨୬' ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଦଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।
Published : February 17, 2026 at 12:56 PM IST
Hockey India squad: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ହୋବାର୍ଟରେ ଆସନ୍ତା ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୨୦ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା 'ଏଫଆଇଏଚ୍ (FIH) ପ୍ରୋ ଲିଗ୍ ୨୦୨୫-୨୬' ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଦଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ୨୪ ଜଣିଆ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳର ନାମ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତେବେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗସ୍ତରେ ଦଳର ନିୟମିତ ଅଧିନାୟକ ହରମନପ୍ରୀତ ସିଂହଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣରୁ ସେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବିରତି ନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଅଭିଜ୍ଞ ମିଡ୍-ଫିଲ୍ଡର ତଥା ଦୁଇଥରର ଅଲିମ୍ପିକ୍ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ବିଜେତା ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସିଂ ଦଳର କମାଣ ସମ୍ଭାଳିବେ।
ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ଯୁବ ପ୍ରତିଭାର ସନ୍ତୁଳନ
ରାଉରକେଲା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦଳର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଶାନୁରୂପ ନଥିବାରୁ ଏବେ ହୋବାର୍ଟରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ଆହ୍ୱାନ ହେବ। ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ କ୍ରେଗ୍ ଫୁଲଟନ୍ ଏଥର ଦଳରେ ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ନୂଆ ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଉରକେଲାରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିବା ଯୁବ ଖେଳାଳି ଅମନଦୀପ ଲାକ୍ରା ଏବଂ ମନମିତ ସିଂ ନିଜ ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି।
ହୋବାର୍ଟରେ ହେବାକୁ ଥିବା FIH ପ୍ରୋ-ଲିଗ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳ:
- ଗୋଲ୍କିପର: ସୁରଜ କରକେରା, ମୋହିତ ହନେନାହଲ୍ଲୀ ଶଶିକୁମାର।
- ଡିଫେନ୍ସ: ଅମିତ ରୋହିଦାସ, ଜରମନପ୍ରୀତ ସିଂ, ଯୁଗରାଜ ସିଂ, ସଞ୍ଜୟ, ସୁମିତ, ଅମନନ୍ଦିପ ଲାକ୍ରା, ଯଶଦୀପ ସିୱାଚ୍, ପୁଭାନ୍ନା ଚାନ୍ଦୁରା ବୋବି।
- ମିଡ୍-ଫିଲ୍ଡର: ରାଜିନ୍ଦର ସିଂ, ମନମିତ ସିଂ, ବିବେକ ସାଗର ପ୍ରସାଦ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସିଂ, ମୋଇରଙ୍ଗଥେମ ରବିଚନ୍ଦ୍ର ସିଂ, ବିଷ୍ଣୁ କାନ୍ତ ସିଂ, ରାଜ କୁମାର ପାଲ।
- ଫରୱାର୍ଡ: ଅଭିଷେକ, ଶିଲାନନ୍ଦ ଲାକ୍ରା, ମନଦୀପ ସିଂ, ଅରଜିତ ସିଂ ହୁଣ୍ଡାଲ, ଆଦିତ୍ୟ ଅର୍ଜୁନ ଲାଲଗେ, ଅଙ୍ଗଦ ବୀର ସିଂ, ମନନ୍ଦିର ସିଂ।
ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ କ୍ରେଗ୍ ଫୁଲଟନ୍ଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଆଗକୁ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଭଳି ବଡ଼ ଇଭେଣ୍ଟ ଥିବାରୁ ହୋବାର୍ଟ ଲେଗ୍ ଆମ ପାଇଁ ନିଜର ଶକ୍ତି ଓ ଦୁର୍ବଳତା ପରଖିବାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୁଯୋଗ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭାରତ, ସ୍ପେନ୍ ଏବଂ ଘରୋଇ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବ। ଷ୍ଟାର୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଖେଲ୍ ଏବଂ ଜିଓ ହଟଷ୍ଟାରରେ ଏହି ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ।
ମ୍ୟାଚ୍ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ:
ଭାରତ ବନାମ ସ୍ପେନ୍ - ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୨୧- ମଧ୍ୟାହ୍ନ ୧୨:୦୦
ଭାରତ ବନାମ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ - ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୨୨ - ମଧ୍ୟାହ୍ନ ୧୨:୦୦
ଭାରତ ବନାମ ସ୍ପେନ୍ - ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୨୪ - ମଧ୍ୟାହ୍ନ ୨:୦୦
ଭାରତ ବନାମ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ - ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୨୫ - ଅପରାହ୍ନ ୨:୦୦