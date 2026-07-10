ETV Bharat / sports

ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ ଘୋଷଣା; ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ ୨ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିଭା

ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ ପାଇଁ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ୨୦ ଜଣିଆ ଦଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଇ ପ୍ରତିଭାବାନ ଖେଳାଳି ଜ୍ୟୋତି ଛତ୍ରୀ ଓ ସୁନେଲିତା ଟୋପୋ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି।

Asian Games Hockey Squad
ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ ଘୋଷଣା (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 10, 2026 at 2:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Asian Games 2026: ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଜାପାନରରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯ ରୁ ଅକ୍ଟୋବର ୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ୨୦ତମ ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ୨୦ ଜଣିଆ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ପୁଣି ଥରେ ସଲିମା ଟେଟେଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ସଲିମାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଭାରତ ଗତ ମାସରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡରେ ଏଫଆଇଏଚ (FIH) ନେସନ୍ସ କପ ଟାଇଟଲ ଜିତିଥିଲା।

ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ ପାଇଁ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ୨୦ ଜଣିଆ ଦଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଇ ପ୍ରତିଭାବାନ ଖେଳାଳି ଜ୍ୟୋତି ଛତ୍ରୀ ଓ ସୁନେଲିତା ଟୋପୋ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି।

ଜ୍ୟୋତି ଛତ୍ରୀ (ଡିଫେଣ୍ଡର)

ରାଉରକେଲାର ପାନପୋଷରୁ ଆସିଥିବା ଜ୍ୟୋତି ଛତ୍ରୀ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଡିଫେଣ୍ଡର। ଯିଏକି ଜାତୀୟ ଦଳରେ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ 'ଓଡ଼ିଶା ନାଭାଲ ଟାଟା ହକି ହାଇ ପରଫରମାନ୍ସ ସେଣ୍ଟର'ରୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇଥିବା ଜ୍ୟୋତି, ପ୍ରଥମେ ୨୦୨୩ ଜୁନିୟର ଏସିଆ କପ୍ ସମୟରେ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖାଇ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ। ପଡ଼ିଆରେ ଅତି ଚାପାଗ୍ରସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ଶାନ୍ତ ରହି ଖେଳିବା ଏବଂ ଚମତ୍କାର ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ସେ ମାହିର। ଯାହା ତାଙ୍କୁ ସିନିୟର ଜାତୀୟ ଦଳର ରକ୍ଷା ପନ୍ଥୀ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଦସ୍ୟ କରିପାରିଛି।

Jyoti Chhatri
ଜ୍ୟୋତି ଛତ୍ରୀ (ଡିଫେଣ୍ଡର) (Odisha Hockey (X))

ସୁନେଲିତା ଟୋପୋ (ମିଡଫିଲ୍ଡର)

ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରର କୁକୁଡ଼ା ଗାଁରେ ଜନ୍ମିତ ସୁନେଲିତା ଟୋପୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ହକିର ଅନ୍ୟତମ ରୋମାଞ୍ଚକର ଯୁବ ପ୍ରତିଭା। ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ ଅନଟନ ଯୋଗୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ ବାଉଁଶ ବାଡ଼ିରେ ହକି ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବା ସୁନେଲିତା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସାଇ (SAI) ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ନିଜ ଖେଳର ସୁଧାର କରିଥିଲେ। ସେ ନିଜର ଦ୍ରୁତ ଗତି ଏବଂ ଚମତ୍କାର ବଲ୍-କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ନିକଟରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏଫଆଇଏଚ (FIH) ମହିଳା ନେସନ୍ସ କପ୍‌ର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଲ୍ ଦେଇ ଭାରତକୁ ଚାମ୍ପିଅନ କରାଇବାରେ ସେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।

Sunelita Toppo
ସୁନେଲିତା ଟୋପୋ (ମିଡଫିଲ୍ଡର) (Hockey India (X))

ସବିତା ଓ ବିଚୁ ଦେବୀ ହେବେ ଗୋଲକିପର

ନିକଟରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ଅଭିଜ୍ଞ ଗୋଲକିପର ସବିତା ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହ ବିଚୁ ଦେବୀ ଖରିବାମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲକିପର ହେବେ।

ଡିଫେନ୍ସରେ ଯୁବ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସନ୍ତୁଳନ:

ଡିଫେନ୍ସରେ ସୁଶୀଲା ଚାନୁ ପୁଖରମ୍ବମ, ଇଶିକା ଚୌଧୁରୀ, ଜ୍ୟୋତି, ଲାଲଥାନ୍ତଲୁଆଙ୍ଗି ଏବଂ ଶିଳ୍ପୀ ଡବାସଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଲାଲଥାନ୍ତଲୁଆଙ୍ଗି ଏବଂ ଶିଳ୍ପୀ ଏଫଆଇଏଚ୍ (FIH) ନେସନ୍ସ କପ୍ ସମୟରେ ସିନିୟର ଦଳରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ବଳରେ ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି।

ମିଡଫିଲ୍ଡ ଏବଂ ଆକ୍ରମଣରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସଂଯୋଜନ

ମିଡଫିଲ୍ଡରେ ଅଧିନାୟକ ସଲିମା ଟେଟେଙ୍କ ସହ ନିକ୍କି ପ୍ରଧାନ, ସାକ୍ଷୀ ରାଣା, ସୁନେଲିତା ଟୋପୋ, ନେହା ଏବଂ ଦୀପିକା ସୋରେଙ୍ଗ ଖେଳୁଥିବାର ନଜର ଆସିବେ। ସେହିପରି ଫରୱାର୍ଡ ଲାଇନରେ ଲାଲରେମସିଆମି, ରୁତୁଜା ଦାଦାସୋ ପିସାଲ, ନବନୀତ କୌର, ଦୀପିକା, ଈଶିକା, ବଲଜିତ କୌର ଏବଂ ବିଉଟି ଡୁଙ୍ଗଡୁଙ୍ଗଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।

ଦଳ ଉପରେ ଭରସା ପ୍ରକଟ କଲେ କୋଚ୍

ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ସ୍ଜୋଏର୍ଡ ମାରିଜ୍ନେ ଦଳ ଚୟନ ଉପରେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମ ପାଖରେ ଏମିତି ଏକ ଦଳ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଯୁବ, ଅଭିଜ୍ଞ ଏବଂ ସିନିୟର ଖେଳାଳିଙ୍କର ଏକ ସୁନ୍ଦର ସନ୍ତୁଳନ ରହିଛି। ସମସ୍ତ ଖେଳାଳି ପରସ୍ପରଠାରୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି।' ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ଦଳ ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଚମତ୍କାର ଫର୍ମ ଏବଂ ଫିଟନେସ୍ ଦେଖାଇଛି। ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଏହି ଦଳ ଏସିଆନ ଗେମ୍ସର ଆହ୍ୱାନ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ।"

ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ:

  • ଗୋଲକିପର: ସବିତା ପୂନିଆ, ବିଚୁ ଦେବୀ ଖରିବାମ
  • ଡିଫେଣ୍ଡର: ଇଶିକା ଚୌଧୁରୀ, ସୁଶୀଲା ଚାନୁ ପୁଖରମ୍ବମ, ଲାଲଥାନ୍ତଲୁଆଙ୍ଗି, ଜ୍ୟୋତି, ଶିଳ୍ପୀ ଡବାସ
  • ମିଡଫିଲ୍ଡର: ନିକ୍କି ପ୍ରଧାନ, ସାକ୍ଷୀ ରାଣା, ସୁନେଲିତା ଟୋପୋ, ସଲିମା ଟେଟେ (ଅଧିନାୟକ), ନେହା, ଦୀପିକା ସୋରେଙ୍ଗ
  • ଫରୱାର୍ଡ: ଲାଲରେମସିଆମି, ରୁତୁଜା ଦାଦାସୋ ପିସାଲ, ନବନୀତ କୌର, ଦୀପିକା, ଈଶିକା, ବଲଜିତ କୌର, ବିଉଟି ଡୁଙ୍ଗଡୁଙ୍ଗ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

କିଏ ଏହି ଅର୍ଣ୍ଣବ ପାପରକର? ୩୬ ବର୍ଷ ପରେ ୱିମ୍ବଲଡନରେ ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଏହି ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି

ୱିମ୍ବଲଡନରେ ଜୋକୋଭିଚ୍‌ ଲେଖିଲେ ନୂଆ ଇତିହାସ: ଜିତିଲେ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘତମ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍

TAGGED:

INDIAN WOMENS HOCKEY
JYOTI CHHATRI
SUNELITA TOPPO
ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ
ASIAN GAMES HOCKEY SQUAD

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.