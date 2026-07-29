ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ୨୦୨୬ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଦଳ ଘୋଷଣା; ଦେଖନ୍ତୁ ପୂରା ସ୍କ୍ୱାଡ୍
Indian Men's Hockey: ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ବୁଧବାର ଦିନ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ୨୦ ଜଣିଆ ପୁରୁଷ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି।
Published : July 29, 2026 at 3:40 PM IST
Indian Men's Hockey Team Squad: ଜାପାନରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯ ରୁ ଅକ୍ଟୋବର ୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ୨୦୨୬ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥି ପାଇଁ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ବୁଧବାର ଦିନ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ପୁରୁଷ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ହରମନପ୍ରୀତ ସିଂହ ପୁଣିଥରେ ଭାରତର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରୁଥିବାର ନଜର ଆସିବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିବା ଖେଳାଳି ଅର୍ଥାତ ମିଡ୍ଫିଲ୍ଡର ମନପ୍ରୀତ ସିଂହଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଭାରତ ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ରହିଛି। ଭାରତ ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ଚୀନ୍ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲା।
ହରମନପ୍ରୀତ ବ୍ରିଗେଡ୍ ଚଳିତ ଥର ମଧ୍ୟ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ପୁଲ୍-ଏ ରେ ଆୟୋଜକ ଜାପାନ, କୋରିଆ, ବାଂଲାଦେଶ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଓ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ସହିତ ରଖାଯାଇଛି। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ପାଇଁ ମୋଟ ୧୨ଟି ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେବ। ଯାହାକୁ ଛଅ-ଛଅ ଦଳ ବିଶିଷ୍ଟ ଦୁଇଟି ପୁଲ୍ରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ କାକାମିଗାହାରାର ଗିଫୁ ପ୍ରିଫେକ୍ଚରାଲ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଖେଳାଯିବ।
Presenting the Indian Men's Hockey Team for 20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026. 🇮🇳❤️— Hockey India (@TheHockeyIndia) July 29, 2026
Together, let's defend our gold medal and book a spot in the LA 2028 Olympics. 💙🏑
🗓️: Sept 19 to Oct 4#HockeyIndia #IndiaKaGame #AsianGames2026 #AsianGames pic.twitter.com/hlwxVNgkNw
ଅଧିନାୟକ ହରମନପ୍ରୀତଙ୍କର ଏହି ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ନେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା ରହିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଯୁବ ଖେଳାଳି ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସିନିୟର ଖେଳାଳି, ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ମୋର ଆଶା ଅଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ଏହି ସୁଯୋଗର ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କୌଣସି ଚାପ ନନେଇ ଖେଳିବା, ଖେଳର ଆନନ୍ଦ ନେବା ଏବଂ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ବୁଝିବା।"
ଦଳ ଚୟନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରି ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ କ୍ରେଗ୍ ଫୁଲଟନ୍ କହିଛନ୍ତି, "ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଜ୍ଞ। ଆମେ ଜାପାନରେ ଖେଳିବାର ଆହ୍ୱାନ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ, କାରଣ ସେଠାରେ ଜିତିବାକୁ ଥିବା ଦଳ ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ୍ ୨୦୨୮ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବ ଏବଂ ଏକ ଦଳ ତଥା ଦେଶ ଭାବରେ ଏହା ହିଁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ।"
୨୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ନିଜର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଭାରତ
ହରମନପ୍ରୀତ ବ୍ରିଗେଡ୍ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ୨୦୨୬ ରେ ନିଜର ଅଭିଯାନ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦ ତାରିଖରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏହା ପରେ ଭାରତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୨ ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୪ ରେ କୋରିଆ ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୬ ରେ ଜାପାନ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବ। ଅନ୍ୟପଟେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୮ ରେ ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ପୁଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ର ନିଜର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ।
ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ୨୦୨୬ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଦଳ
- ଗୋଲକିପର: ମୋହିତ ଏଚ୍ଏସ୍, ସୂରଜ କର୍କେରା
- ଡିଫେଣ୍ଡର: ଜରମନପ୍ରୀତ ସିଂହ, ହରମନପ୍ରୀତ ସିଂହ (ଅଧିନାୟକ), ଅମିତ ରୋହିଦାସ, ଜୁଗରାଜ ସିଂହ, ସଞ୍ଜୟ, ସୁମିତ, ୟଶଦୀପ ସିବାଚ୍
- ମିଡ୍ଫିଲ୍ଡର: ରାଜିନ୍ଦର ସିଂହ, ରାଜ କୁମାର ପାଲ୍, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସିଂହ, ମନପ୍ରୀତ ସିଂହ, ନୀଳକଣ୍ଠ ଶର୍ମା, ବିବେକ ସାଗର ପ୍ରସାଦ