FIFA 2026: ୧୯୫୮ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର: ଜିତି ପାରିଲେନି କୌଣସି ଦଳ, ଗୋଟିଏ ଦିନର ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ର’
FIFA World Cup 2026: ୧୯୫୮ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଫୁଟବଲ୍ ଇତିହାସରେ ଏପରି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯେତେବେଳେ କି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ର' ରହିଥିଲା।
Published : June 16, 2026 at 11:12 AM IST
FIFA World Cup Day 5: ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ର ୨୦୨୬ ପଞ୍ଚମ ଦିନଟି ଫୁଟବଲ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ରହିଥିଲା। ଜୁନ୍ ୧୫ ତାରିଖରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଡ୍ର’ ହେବା ପରେ ଏହା ଏକ 'ଡ୍ର’ ଦିବସ' ଭାବେ ଇତିହାସରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି। ଖେଳାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ୪ଟି ମ୍ୟାଚରେ କୌଣସି ବି ଦଳ ଜିତିପାରି ନଥିଲେ ନାହିଁ। ଏହା ଫୁଟବଲ୍ର ଅନିଶ୍ଚିତତାକୁ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରମାଣ କରିଥିଲା। ୧୯୫୮ ମସିହା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଫୁଟବଲ୍ ଇତିହାସରେ ଏପରି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯେତେବେଳେ କି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ର' ରହିଥିଲା।
ସ୍ପେନ୍ ଓ କାବୋ ଭର୍ଦେ: ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏକ ଐତିହାସିକ ସଂଘର୍ଷ
ଆଟଲାଣ୍ଟାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଗ୍ରୁପ୍ 'ଏଚ୍' ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା କାବୋ ଭର୍ଦେର ଡିଫେଣ୍ଡରମାନେ ପୂର୍ବତନ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ସ୍ପେନ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲେ। ସ୍ପେନ୍ ଦଳ ପଡ଼ିଆରେ ନିଜର ଦବଦବା ଜାହିର କରିଥିଲା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଯୁବ ତାରକା ଲାମିନ୍ ୟାମାଲ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, କାବୋ ଭର୍ଦେର ୪୦ ବର୍ଷୀୟ ଗୋଲକିପର 'ଭୋଜିନ୍ହା' ଏକ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମଜବୁତ ଗୋଲ କିପିଂ ଯୋଗୁଁ ସ୍ପେନ୍ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଲ୍ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇ ନଥିଲା ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷରେ ୦-୦ ଗୋଲରେ ଡ୍ର' ହୋଇଥିଲା।
Nothing to separate the teams in Group G and Group H. ⚖️#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 16, 2026
ବେଲଜିୟମ୍ ଓ ଇଜିପ୍ଟ: ପରାଜୟରୁ ବଞ୍ଚିଗଲା ବେଲଜିୟମ୍
ସିଆଟଲ୍ରେ ଗ୍ରୁପ୍ 'ଜି'ର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଇଜିପ୍ଟ ପ୍ରାୟତଃ ବିଜୟ କରିବ ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା। ଏମାମ ଆଶୁରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗୋଲ୍ ଇଜିପ୍ଟକୁ ୧-୦ରେ ଆଗୁଆ କରିଦେଇଥିଲା। ଏକ ସମୟରେ ବେଲଜିୟମ୍ ଦଳ ମ୍ୟାଚରେ ଫେରିବାକୁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ନଜର ଆସୁଥିଲେ। ତେବେ ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଭେଟେରାନ୍ ରୋମେଲୁ ଲୁକାକୁଙ୍କ ଚାପ ଯୋଗୁଁ ଇଜିପ୍ଟର ଜଣେ ଖେଳାଳି ଭୁଲବଶତଃ ନିଜ ଦଳ ପାଇଁ ଆତ୍ମଘାତୀ ଗୋଲ୍ ଦେଇ ବସିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ମ୍ୟାଚ୍ ୧-୧ରେ ଡ୍ର ରହିଥିଲା।
ସାଉଦି ଆରବ ଓ ଉରୁଗୁଏ: ସାଉଦି ଆରବର ଲଢୁଆ ପ୍ରଦର୍ଶନ
ମିଆମିରେ ସାଉଦି ଆରବ ପୁଣି ଥରେ ନିଜର ଲଢୁଆ ମନୋଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଅବଦୁଲ୍ଲା ଆଲ-ଅମରିଙ୍କ ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ ଗୋଲ୍ ସାଉଦି ଆରବକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ଆଗୁଆ କରିଥିଲା। ଉରୁଗୁଏ ଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳକୁ ମ୍ୟାଚ୍ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମ୍ୟାକ୍ସି ଆରାଉଜୋଙ୍କ ଗୋଲ୍ ବଳରେ ଉରୁଗୁଏ ସ୍କୋର ସମାନ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ର' ରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା।
Matchday 5 ✔️#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 16, 2026
ଇରାନ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ: ଦିନର ସବୁଠୁ ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍
ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଦିନର ସବୁଠୁ ରୋମାଞ୍ଚକର ମୁକାବିଲା ଥିଲା। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଏଲିଜା ଜଷ୍ଟ ଦୁଇଥର ଗୋଲ୍ କରି ନିଜ ଦଳକୁ ଆଗୁଆ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଇରାନ ପ୍ରତିଥର ସମାନ ସାହସ ସହିତ ମ୍ୟାଚକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା। ରାମିନ୍ ରେଜେଇଆନ୍ ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ମୋହେବିଙ୍କ ଗୋଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଇରାନ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଡ୍ର’ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲା।