ETV Bharat / sports

ଦିଲୀପ ତିର୍କୀଙ୍କ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ ସହ ସମକକ୍ଷ ହେଲେ ମନପ୍ରୀତ ସିଂ

ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଦଳର ଅଭିଜ୍ଞ ମିଡ୍‌ଫିଲ୍ଡର ମନପ୍ରୀତ ସିଂ ଭାରତୀୟ ହକି ଇତିହାସରେ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ: ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ

Manpreet Singh Equals Dilip Tirkey's Record
ଦିଲୀପ ତିର୍କୀଙ୍କ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ ସହ ସମକକ୍ଷ ହେଲେ ମନପ୍ରୀତ ସିଂ (gettyimages & IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 15, 2026 at 12:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଦଳର ଅଭିଜ୍ଞ ମିଡ୍‌ଫିଲ୍ଡର ମନପ୍ରୀତ ସିଂ ଭାରତୀୟ ହକି ଇତିହାସରେ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି। ୩୩ ବର୍ଷୀୟ ମନପ୍ରୀତ ରବିବାର ରଟରଡ୍ୟାମଠାରେ ନେଦରଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ମୁକାବିଲାକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ତଥା ହକି ଇଣ୍ଡିଆର ସଭାପତି ଦିଲୀପ ତିର୍କୀଙ୍କ ୪୧୨ଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଜାତୀୟ ରେକର୍ଡର ସମକକ୍ଷ ହୋଇଛନ୍ତି। ମନପ୍ରୀତ ସିଂ ଏବେ ୪୦୦ରୁ ଅଧିକ ସିନିୟର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁକାବିଲା ଖେଳିଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ଲବରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାରେ ସେ ଏକମାତ୍ର ସକ୍ରିୟ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଅଟନ୍ତି।

ଦିଲୀପ ତିର୍କୀ ଦେଲେ ଶୁଭେଚ୍ଛା

ଏହି ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ପାଇଁ ହକି ଇଣ୍ଡିଆର ସଭାପତି ଦିଲୀପ ତିର୍କୀ ମନପ୍ରୀତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସଫଳତା ତାଙ୍କର ବହୁ ବର୍ଷର ନିଷ୍ଠା, ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଏବଂ ନିରନ୍ତର ପ୍ରଦର୍ଶନର ପ୍ରମାଣ ଅଟେ। ତିର୍କୀ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିବାରୁ ମୁଁ ମନପ୍ରୀତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଏହା ଏକ ଚମତ୍କାର ସଫଳତା, ଯାହା ତାଙ୍କର ସମର୍ପଣ ଏବଂ ନିରନ୍ତରତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଆଗାମୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ସେ ଭାରତୀୟ ହକିରେ ଏହିଭଳି ଯୋଗଦାନ ଜାରି ରଖିବେ।"

ହକି ଇଣ୍ଡିଆର ମହାସଚିବ ଭୋଲା ନାଥ ସିଂ ମଧ୍ୟ ମନପ୍ରୀତଙ୍କ ଯୋଗଦାନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଖେଳ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ସମର୍ପଣକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "୪୧୨ଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ଯେକୌଣସି ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା। ଏହା ଏହି କଥାର ପ୍ରମାଣ ଯେ ମନପ୍ରୀତ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରି ନିରନ୍ତର ଭାବେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି।" ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ବିଶ୍ୱ ମଞ୍ଚରେ ଭାରତୀୟ ହକିର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନରେ ମନପ୍ରୀତଙ୍କ ଭୂମିକା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଚାପର ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର କ୍ଷମତା ଯୁବ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ଅଟେ।"

ଭାରତୀୟ ହକିର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ତମ୍ଭ ସାଜିଛନ୍ତି ମନପ୍ରୀତ

ମନପ୍ରୀତ ସିଂ ବିଗତ ଏକ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଦଳର ସଫଳତାର ପ୍ରମୁଖ ଚେହେରାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ ରହିଛନ୍ତି। ସେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ, ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍, ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଏବଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଭଳି ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ୨୦୨୦ରେ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳର ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା, ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଭାରତୀୟ ହକିକୁ ଏକ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତାକୁ ନେବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନପ୍ରୀତଙ୍କ ପାଖରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚରେ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଦିଲୀପ ତିର୍କୀଙ୍କ ରେକର୍ଡକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଭାରତ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିବା ଖେଳାଳି ହେବାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହିବ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଆର୍ଚ୍ଚରୀ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ଧୀରଜ ବୋମ୍ମାଦେବରାଙ୍କ କମାଲ, ଜିତିଲେ ଡବଲ୍ ଗୋଲ୍ଡ

'ହନୁମାନ ଜୀ...', ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ୫ ୱିକେଟ୍ ନେବା ପରେ ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମାଙ୍କ ବୟାନ ଭାଇରାଲ

GER vs CUW: ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ଜର୍ମାନୀର ମହାବିଜୟ, କୁରାକାଓକୁ ୭-୧ ଗୋଲ୍‌ରେ କଲା ପରାସ୍ତ

TAGGED:

MANPREET SINGH 412 MATCHES
MANPREET SINGH EQUALS DILIP TIRKEY
HOCKEY FIH PRO LEAGUE
ମନପ୍ରୀତ ସିଂ
MANPREET EQUALS DILIP TIRKEY RECORD

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.