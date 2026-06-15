ଦିଲୀପ ତିର୍କୀଙ୍କ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ ସହ ସମକକ୍ଷ ହେଲେ ମନପ୍ରୀତ ସିଂ
ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଦଳର ଅଭିଜ୍ଞ ମିଡ୍ଫିଲ୍ଡର ମନପ୍ରୀତ ସିଂ ଭାରତୀୟ ହକି ଇତିହାସରେ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ: ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : June 15, 2026 at 12:15 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଦଳର ଅଭିଜ୍ଞ ମିଡ୍ଫିଲ୍ଡର ମନପ୍ରୀତ ସିଂ ଭାରତୀୟ ହକି ଇତିହାସରେ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି। ୩୩ ବର୍ଷୀୟ ମନପ୍ରୀତ ରବିବାର ରଟରଡ୍ୟାମଠାରେ ନେଦରଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ମୁକାବିଲାକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ତଥା ହକି ଇଣ୍ଡିଆର ସଭାପତି ଦିଲୀପ ତିର୍କୀଙ୍କ ୪୧୨ଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ର ଜାତୀୟ ରେକର୍ଡର ସମକକ୍ଷ ହୋଇଛନ୍ତି। ମନପ୍ରୀତ ସିଂ ଏବେ ୪୦୦ରୁ ଅଧିକ ସିନିୟର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁକାବିଲା ଖେଳିଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ଲବରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାରେ ସେ ଏକମାତ୍ର ସକ୍ରିୟ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଅଟନ୍ତି।
ଦିଲୀପ ତିର୍କୀ ଦେଲେ ଶୁଭେଚ୍ଛା
ଏହି ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ପାଇଁ ହକି ଇଣ୍ଡିଆର ସଭାପତି ଦିଲୀପ ତିର୍କୀ ମନପ୍ରୀତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସଫଳତା ତାଙ୍କର ବହୁ ବର୍ଷର ନିଷ୍ଠା, ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଏବଂ ନିରନ୍ତର ପ୍ରଦର୍ଶନର ପ୍ରମାଣ ଅଟେ। ତିର୍କୀ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିବାରୁ ମୁଁ ମନପ୍ରୀତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଏହା ଏକ ଚମତ୍କାର ସଫଳତା, ଯାହା ତାଙ୍କର ସମର୍ପଣ ଏବଂ ନିରନ୍ତରତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଆଗାମୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ସେ ଭାରତୀୟ ହକିରେ ଏହିଭଳି ଯୋଗଦାନ ଜାରି ରଖିବେ।"
𝐓𝐡𝐞 𝐧𝐮𝐦𝐛𝐞𝐫 𝐢𝐬 𝟒𝟏𝟐. 𝐓𝐡𝐞 𝐥𝐞𝐠𝐚𝐜𝐲 𝐢𝐬 𝐭𝐢𝐦𝐞𝐥𝐞𝐬𝐬. 💙🏑— Hockey India (@TheHockeyIndia) June 14, 2026
Manpreet Singh joins Dilip Tirkey, who is presently also the Hockey India President, on 412 international caps -- matching an Indian record that stood as a benchmark of longevity and excellence.… pic.twitter.com/k0ZYdsxOX2
ହକି ଇଣ୍ଡିଆର ମହାସଚିବ ଭୋଲା ନାଥ ସିଂ ମଧ୍ୟ ମନପ୍ରୀତଙ୍କ ଯୋଗଦାନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଖେଳ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ସମର୍ପଣକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "୪୧୨ଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ଯେକୌଣସି ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା। ଏହା ଏହି କଥାର ପ୍ରମାଣ ଯେ ମନପ୍ରୀତ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରି ନିରନ୍ତର ଭାବେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି।" ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ବିଶ୍ୱ ମଞ୍ଚରେ ଭାରତୀୟ ହକିର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନରେ ମନପ୍ରୀତଙ୍କ ଭୂମିକା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଚାପର ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର କ୍ଷମତା ଯୁବ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ଅଟେ।"
𝐈𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐚𝐧𝐲 𝐨𝐟 𝐥𝐞𝐠𝐞𝐧𝐝𝐬 ✨— Hockey India (@TheHockeyIndia) June 14, 2026
Among the most-capped men's international hockey players in history stands 𝐌𝐚𝐧𝐩𝐫𝐞𝐞𝐭 𝐒𝐢𝐧𝐠𝐡, 𝐭𝐡𝐞 𝐨𝐧𝐥𝐲 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐩𝐥𝐚𝐲𝐞𝐫 in this exclusive '400+ Club'. 👏
A testament to his consistency and impact over… pic.twitter.com/odPOTjlTgM
ଭାରତୀୟ ହକିର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ତମ୍ଭ ସାଜିଛନ୍ତି ମନପ୍ରୀତ
ମନପ୍ରୀତ ସିଂ ବିଗତ ଏକ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଦଳର ସଫଳତାର ପ୍ରମୁଖ ଚେହେରାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ ରହିଛନ୍ତି। ସେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ, ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍, ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଏବଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଭଳି ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ୨୦୨୦ରେ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳର ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା, ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଭାରତୀୟ ହକିକୁ ଏକ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତାକୁ ନେବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନପ୍ରୀତଙ୍କ ପାଖରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚରେ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଦିଲୀପ ତିର୍କୀଙ୍କ ରେକର୍ଡକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଭାରତ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିବା ଖେଳାଳି ହେବାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହିବ।
Congratulations to @manpreetpawar07 on equalling the Indian record of 412 international caps, matching the milestone set by Sri @DilipTirkey. 🏑— Odisha Sports (@sports_odisha) June 14, 2026
Wishing him the very best for the journey ahead and many more milestones in Indian hockey. 🇮🇳#HockeyIndia #IndiaKaGame pic.twitter.com/ZLl8IugqGU