ETV Bharat / sports

ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରେ ପୋଲାର୍ଡଙ୍କ ଧମାକା: ୧୦୦୦ ଛକା ମାରି କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତକୁ କଲେ ଚକିତ!

କ୍ରିସ୍ ଗେଲ୍ ଏହି କାରନାମା ମାତ୍ର ୪୬୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ କରିଦେଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲାର୍ଡଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ୭୪୫ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଲାଗିଥିଲା।

Kieron Pollard 1000 T20 Sixes
ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରେ ପୋଲାର୍ଡଙ୍କ ଧମାକା (AFP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 16, 2026 at 12:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Major League Cricket: କାଏରନ ପୋଲାର୍ଡ ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରେ ଏମିତି ଏକ କାରନାମା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା କଳ୍ପନା କରିବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ପୂର୍ବତନ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ପୋଲାର୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବି ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳେ ସେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଲିଗ୍‌ରେ ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏମଏଲସି (MLC) ଅର୍ଥାତ୍ ମେଜର ଲିଗ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଚାଲିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ପୋଲାର୍ଡ ଏକ ବଡ଼ ଧମାକା କରିଛନ୍ତି। ସେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ଏକ ହଜାର ଛକା ମାରିଛନ୍ତି ଏବଂ କ୍ରିସ୍ ଗେଲ୍‌ଙ୍କ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ବିପଦରେ ଥିବା ପରି ମନେହେଉଛି।

ଏମଆଇ ନ୍ୟୁୟର୍କ ପକ୍ଷରୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି କାଏରନ ପୋଲାର୍ଡ

ମେଜର କ୍ରିକେଟ୍ ଲିଗ୍‌ରେ ୱାଶିଂଟନ ଫ୍ରିଡମ୍ ଏବଂ ଏମଆଇ ନ୍ୟୁୟର୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଏଲିମିନେଟର ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ କାଏରନ ପୋଲାର୍ଡଙ୍କ ଝଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ନିକୋଲାସ ପୂରନ ମଧ୍ୟ ମାତ୍ର ୩୩ ବଲ୍‌ରେ ୧୦୬ ରନ୍‌ର ଏକ ଦମଦାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୋଲାର୍ଡଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଆହୁରି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ପୋଲାର୍ଡ ମାତ୍ର ୨୫ ବଲ୍‌ର ସାମ୍ନା କରି ବିସ୍ଫୋରକ ଶୈଳୀରେ ୬୪ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ସେ ନିଜ ଇନିଂସରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଚୌକା ମାରିଥିବା ବେଳେ ୮ଟି ଛକା ମାରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ।

ଏହି ଆଠଟି ଛକା ମାରିବା ସହିତ ପୋଲାର୍ଡ ପୋଲାର୍ଡ ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରେ ନିଜର ୧୦୦୦ ଛକା ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ବିଶ୍ୱର ମାତ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍, ଯିଏ ଏହି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ପାର୍ କରିଛନ୍ତି। ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସିକ୍ସ କ୍ରିସ୍ ଗେଲ୍ ମାରିଛନ୍ତି। ଗେଲଙ୍କ ନାମରେ ୧୦୫୬ଟି ଛକା ରହିଛି। କ୍ରିସ୍ ଗେଲ୍ ବର୍ଷ ୨୦୦୫ ରୁ ୨୦୨୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏକ ବର୍ଷ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ୨୦୦୬ ରୁ ପୋଲାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରେ ପାଦ ଥାପିଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତେବେ କ୍ରିସ୍ ଗେଲ୍ ଏହି କାରନାମା ମାତ୍ର ୪୬୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ କରିଦେଇଥିବା ବେଳେ, ପୋଲାର୍ଡଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ୭୪୫ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଲାଗିଥିଲା।

ବଡ଼ ସ୍କୋର କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ହାରିଗଲା ଏମଆଇ ଦଳ

ମଜାଦାର କଥା ହେଉଛି ନିକୋଲାସ ପୂରନଙ୍କ ଶତକ ଏବଂ କାଏରନ ପୋଲାର୍ଡଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏମଆଇ ନ୍ୟୁୟର୍କ ଦଳ ୨୦ ଓଭରରେ ୯ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୨୬୬ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଏହାର ଜବାବରେ ୱାଶିଂଟନ ଫ୍ରିଡମ୍ ମାତ୍ର ୧୮.୪ ଓଭରରେ ୪ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଏହି ବିରାଟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା। ଷ୍ଟିଭ୍ ସ୍ମିଥ୍ ୪୮ ବଲ୍‌ରେ ୧୧୦ ରନ୍‌ର ଏକ ଅପରାଜିତ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଣ୍ଡ୍ରିସ୍ ଗାଉସ୍ ୫୧ ବଲ୍‌ରେ ୧୩୨ ରନ୍‌ର ଏକ ଜବରଦସ୍ତ ଶତକୀୟ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପରାଜୟ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ଏବି ଡିଭିଲିୟର୍ସ: କୋଚ୍ ଗମ୍ଭୀର ଓ ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ କଲେ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା

IND vs ENG: ଭାରତ-ଇଂଲଣ୍ଡ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ ପାଇଁ ବଦଳିଲା ମ୍ୟାଚ୍ ଟାଇମିଂ, ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜି କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ମ୍ୟାଚ୍?

TAGGED:

MAJOR LEAGUE CRICKET
MOST SIXES IN T20 CRICKET
KIERON POLLARD
ମେଜର କ୍ରିକେଟ୍ ଲିଗ୍‌
KIERON POLLARD 1000 T20 SIXES

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.