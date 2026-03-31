ବୈଭବଙ୍କୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଖେଳାଇବାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା: ଅଶ୍ୱିନ କହିଲେ-'ତରତର ହୁଅନି ସେ ଏବେ ଛୋଟ ପିଲା'
Published : March 31, 2026 at 8:36 PM IST
Ashwin On Sooryavanshi, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ରେ ମାତ୍ର ୧୫ ବର୍ଷର ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟର ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ଦେଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂରା କ୍ରିକେଟ ଦୁନିଆ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଗୁଆହାଟୀର କଷ୍ଟକର ପିଚ୍ରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ ବିପକ୍ଷରେ ମାତ୍ର ୧୫ ବଲ୍ରୁ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରି ବୈଭବ ପୁଣିଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ମହମ୍ମଦ କୈଫ୍ ଏବଂ ମାଇକେଲ ଭନ୍ଙ୍କ ଭଳି ପୂର୍ବତନ ଖେଳାଳିମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି କି ବୈଭବଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଭାରତୀୟ ସିନିୟର ଦଳରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ଉଚିତ୍। କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭିନ୍ନ ମତ ରଖିଛନ୍ତି ଭାରତର ଦିଗଜ୍ଜ ସ୍ପିନର ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନ।
"ହଇରାଣ କରନି, ତାଙ୍କୁ ଖେଳିବାକୁ ଦିଅ"
ନିଜ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବେଳେ ଅଶ୍ୱିନ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ କଡ଼ା ଭାଷାରେ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଅଶ୍ୱିନଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଉଛି, ବୈଭବ ଏବେ ଜଣେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମଣିଷ ବି ହୋଇନାହାନ୍ତି, ସେ ଏବେ ଜଣେ କୁନି ପିଲା। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏବେଠୁ ଦେଶ ପାଇଁ ଖେଳିବାର ଚାପ ପକାଇବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।
🚨 Ravi Ashwin’s take on fast-tracking Vaibhav Suryavanshi to Team India— Rohan💫 (@rohann__45) March 31, 2026
Honestly from the bottom of my heart, I've made a wish for him. But why give him such a target? He’s just a kid not even a man yet.
If MS Dhoni can play until 45, and we assume this kid plays until 40, he… pic.twitter.com/kayxwsDyvP
ଅଶ୍ୱିନ କହିଛନ୍ତି, "ତାଙ୍କୁ ଏବେଠୁ ଏମିତି କୌଣସି ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେ ଏବେ ଜଣେ ଛୋଟ ପିଲା। ଯଦି ଏମଏସ ଧୋନି ୪୫ ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଖେଳିପାରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ବୈଭବଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଅତିକମରେ ୨୫ ବର୍ଷର କ୍ରିକେଟ ବାକି ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ିଦିଅନ୍ତୁ, ସମୟ ଆସିଲେ ସେ ନିଜେ ନିଜ ଯୋଗ୍ୟତାରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିବେ। ସେ ଜଣେ ଚମତ୍କାର ଖେଳାଳି, ସେ ଭାରତ ପାଇଁ ଖେଳିବେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର କାହିଁକି ହେଉଛୁ?"
ରେକର୍ଡ ପରେ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ବୈଭବ
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଗତ ବର୍ଷ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ପଦାର୍ପଣ କରି ମାତ୍ର ୧୪ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶତକ ମାରି ସବୁଠୁ କମ ବୟସ୍କ ଖେଳାଳି ହେବାର ଗୌରବ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଅଣ୍ଡର-୧୯ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ-ଏ ଦଳ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନେକ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିସାରିଛନ୍ତି। ଚେନ୍ନାଇ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଟ୍ ସ୍ପିଡ୍ ଦେଖି ଅଶ୍ୱିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଯେଉଁଭଳି ଶଟ୍ ମାରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟାଟରଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା।
🚨 MASSIVE STATEMENT BY RAVI ASHWIN ON VAIBHAV SURYAVANSHI 🚨— Cricket Central (@CricketCentrl) March 31, 2026
Ravi Ashwin said 🗣️
" don't give him such a target. he is not even a guy, he is a kid. if ms dhoni is playing till 45 [44], and if suryavanshi plays till 40, he has two and a half decades left in cricket. leave him…
ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ପାଇଁ 'ଟ୍ରମ୍ପ କାର୍ଡ'
ଅଶ୍ୱିନଙ୍କ ମତରେ ବୈଭବଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସକୁ ଚଳିତ ସିଜନରେ ଟାଇଟଲ୍ ଦାବିଦାର କରିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ବୈଭବ ୧୫ ବର୍ଷରେ ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ୧୫ ବଲ୍ରେ ୫୦ ରନ୍ କରି ନିଜ ବୟସର ଜଲୱା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ସିଏସକେ ବୋଲରମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦବି ଯାଇଥିଲେ। ରାଜସ୍ଥାନ ଏବେ ଏକ ଅତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି।"