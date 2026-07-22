ଭାରତଠାରୁ ସିରିଜ୍ ହାରିବା ପରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ଇସ୍ତଫା
୫୫ଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଥିବା ହଶମତୁଲ୍ଲା ଶାହିଦି ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବରୁ ଅଧିନାୟକ ପଦ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।
Published : July 22, 2026 at 9:47 AM IST
Hashmatullah Shahidi Resigns: ଜୁନ୍ ମାସରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିପକ୍ଷ ୩ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ହାରିଥିବା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦିନିକିଆ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ହଶମତୁଲ୍ଲା ଶାହିଦି ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ୫୫ଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଥିବା ଶାହିଦି ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବରୁ ଅଧିନାୟକ ପଦ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କ ଦଳ ୩-୦ରେ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଅଧିନାୟକ ପଦ ଛାଡ଼ିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଶାହିଦି ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
ବାମହାତୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ହଶମତୁଲ୍ଲା ଶାହିଦି ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୨ରେ ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଦଳ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୩ରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଗ୍ଲେନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱିଶତକ ମାରିଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ଯଦି ଦଳ ଜିତିଯାଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିପାରିଥାନ୍ତା। ହଶମତ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ୨୦୨୫ ଏବଂ ଏସିଆ କପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ୫୫ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ୨୭ଟିରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୩ରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଇଂଲଣ୍ଡ, ପାକିସ୍ତାନ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଓ ନେଦରଲାଣ୍ଡକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା।
ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଅଧିନାୟକ ଥିବା ସମୟରେ ହଶମତ ବାଂଲାଦେଶକୁ ୩ ଥର, ଜିମ୍ବାୱେକୁ ଦୁଇ ଥର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଓ ଆୟରଲାଣ୍ଡକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଥର ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସିରିଜ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଅଧିନାୟକ ପଦ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନେଇ ହଶମତୁଲ୍ଲା ଶାହିଦି ନିଜର ଅଫିସିଆଲ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ବୟାନ ଜାରି କରି କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସହମତି ସହିତ ଏହା ଘୋଷଣା କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ମୋ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଉଛି। ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ସମ୍ମାନର ବିଷୟ ଥିଲା। ମୋ ଦଳ ସହିତ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଭାବେ ସାଧୁତା, ଏକତା ଏବଂ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ସହ କାମ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଗର୍ବିତ।"
ଶାହିଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଅଧିନାୟକ ପଦ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ଚୟନ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବେ। ଅଧିନାୟକ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହଶମତୁଲ୍ଲା ଶାହିଦିଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯେପରି ଥିଲା, ଜଣେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ସେ ସେଥିରେ ଅଧିକ ସୁଧାର କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ହଶମତଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଶତକ ମଧ୍ୟ ଚେନ୍ନାଇ ପଡ଼ିଆରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ୧୩୧ ବଲ୍ରେ ୧୦୨ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଯଦିଓ ସେହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦଳକୁ ବିଜୟ ମିଳିନଥିଲା। ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଗଷ୍ଟରେ ଆୟରଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ୫ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବାକୁ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଦଳକୁ ଏକ ନୂଆ ଅଧିନାୟକ ଚୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
Afghanistan are on the lookout for a new ODI captain after Hashmatullah Shahidi confirmed he is stepping down from the role with immediate effect 🏏https://t.co/DMUeJCG4UM— ICC (@ICC) July 22, 2026
ହଶମତୁଲ୍ଲା ଶାହିଦି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିଅର
ଶାହିଦି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ପାଇଁ ୧୨ଟି ଟେଷ୍ଟ, ୯୬ଟି ଦିନିକିଆ ଏବଂ ୬ଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଯଥାକ୍ରମେ ୭୯ ୬, ୨୬୦୭ ଏବଂ ୪୮ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଟେଷ୍ଟରେ ସେ ୨ଟି ଶତକ ଏବଂ ଦିନିକିଆରେ ଗୋଟିଏ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସମେତ ଦିନିକିଆରେ ତାଙ୍କ ନାମର ୨୨ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ମାରିବାର ରେକର୍ଡ ରହିଛି।