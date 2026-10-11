ବାଂଲାଦେଶର ପ୍ରଥମ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଭାବେ ଟେଷ୍ଟ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ନେଲେ ହସନ ମହମୁଦ
Hasan Mahmud: ବାଂଲାଦେଶର ଷ୍ଟାର୍ ପେସର ହସନ ମହମୁଦ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟରେ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ ନେଇ ଏକ ଐତିହାସିକ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି।
Published : October 11, 2026 at 2:41 PM IST
Hasan Mahmud Test Hat-Trick: ଅବୁଧାବିର ଶେଖ୍ ଜାୟେଦ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଉଛି। ଏହି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ବାଂଲାଦେଶର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ହସନ ମହମୁଦ ଏକ ଐତିହାସିକ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ବାଂଲାଦେଶ ତରଫରୁ ଟେଷ୍ଟରେ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ନେଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ବନିଯାଇଛନ୍ତି।
ହସନଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର ରହିଛି। କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ବୋଲିଂ ଦ୍ୱାରା ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବାଂଲାଦେଶ ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟରେ ଆଲୋକ କପାଲୀ ଏବଂ ସୋହାଗ ଗାଜୀ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ନେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହି ଦୁଇଜଣ ଯାକ ସ୍ପିନର ଥିଲେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବି ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରି ନଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହସନ ଏହି ତାଲିକାରେ ନିଜ ନାମକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଦେଇଛନ୍ତି।
କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଏକମାତ୍ର ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୩୪୬ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ ୨୪୦ ରନରେ ଅଲ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହିପରି ଭାବେ ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ୧୦୬ ରନର ଅଗ୍ରଣୀ ଲାଭ କରିଛି। ବାଂଲାଦେଶକୁ ଏହି ବଡ଼ ଅଗ୍ରଣୀ ଦେବାର ଶ୍ରେୟ ହସନ ମହମୁଦଙ୍କୁ ଯାଉଛି। ଯିଏ ୨୧ ଓଭରରେ ୫୫ ରନ୍ ଦେଇ ୫ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇ ଆଫାଗାନିସ୍ତାନ ବ୍ୟାଟିଂର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଦେଇଥିଲେ।
Hasan Mahmud makes history! The third Bangladeshi to take a Test hat-trick and the first Bangladeshi fast bowler to achieve the feat. 🇧🇩🏏 #Bangladesh #Tigers #HasanMahmud #TestCricket https://t.co/VRIMdFfMX8— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) October 11, 2026
ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ହସନ ୫ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନୂଆ ବଲରେ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ। ହସନ ଏସମତ ଆଲମ, କୈସ ଅହମ୍ମଦ ଏବଂ ଜିଆ ଉର ରହମାନଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରି ନିଜର ହ୍ୟାଟ୍ରିକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ହସନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଇବାଦତ ହୁସେନ ବାଂଲାଦେଶ ପାଇଁ ଚାରିଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ ବଳରେ ବାଂଲାଦେଶ ବିଜୟ ଆଡ଼କୁ ନିଜର ପାଦ ବଢ଼ାଇଛି।
ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସର ୮୩ତମ ଓଭରରେ ହସନ ମହମୁଦ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ବଲରେ ୱିକେଟ୍ ନେଇ ନିଜର ଟେଷ୍ଟ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ହସନଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ବାଂଲାଦେଶ ପାଇଁ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ ନେବାର କୀର୍ତ୍ତିମାନ ଆଲୋକ କାପାଲି ଏବଂ ସୋହାଗ ଗାଜିଙ୍କ ନାମରେ ରହିଛି।
୨୦୦୩ ମସିହାରେ କାପାଲି ପ୍ରଥମେ ବାଂଲାଦେଶ ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟରେ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ ନେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ୨୦୧୩ ମସିହାରେ ସୋହାଗ ଗାଜି ହ୍ୟାଟ୍ରିକ କରିଥିଲେ। ୨୦୧୩ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହସନ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ ନେଇଛନ୍ତି। ହସନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ବୋଲିଂ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ୧୬ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ୪୫ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇସାରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ୨୬ଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚରେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ୩୩ଟି ୱିକେଟ୍ ରହିଛି। ଟି୨୦ରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜର ପରାକ୍ରମ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ସେ ୨୬ଟି ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ୨୮ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ବିଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ହସନ ବାଂଲାଦେଶ ପାଇଁ ତିନିଟି ଯାକ ଫର୍ମାଟରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି।