ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ଚମକିଲେ ଚା' ଦୋକାନୀଙ୍କ ଝିଅ ଅଞ୍ଜଳି
ଜୁନିଅର IHF ଟ୍ରଫି କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ଫେଜ ଏସିଆ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଜୁନିୟର ହ୍ୟାଣ୍ଡବଲ ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତି ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଜଳି ।
Published : December 6, 2025 at 3:00 PM IST|
Updated : December 6, 2025 at 4:45 PM IST
ଅମ୍ବାଲା (ହରିୟାଣା): ବିଶ୍ବ ଦରବାରରେ ଚମକିଲେ ଚା ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ଝିଅ ଅଞ୍ଜଳି । ଜୁନିଅର IHF ଟ୍ରଫି କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ଫେଜ ଏସିଆ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଖାଲି ହରିୟାଣା ନୁହଁ ପୂରା ଦେଶକୁ ଗର୍ବିତ କରାଇଛନ୍ତି । ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫାଇନାଲରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କରିଛି । ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ 9ଟି ଦେଶର ଦଳ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ବିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଉଜବେକିସ୍ତାନ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲା । ନଭେମ୍ବର 24ରୁ 28 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ।
ଅଞ୍ଜଳିଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ଚା ବିକ୍ରେତା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମା ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲେର କାମ କରନ୍ତି । ସେ ବିହାରର ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 30 ବର୍ଷ ବେଲା ପୁରା ପରିବାର ଅମ୍ବାଲାର ଲାଲକୁର୍ଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛନ୍ତି । ଅଞ୍ଜଳି କହିଛନ୍ତି," ଅର୍ଥିକ ଅନଟନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ବାପା ମାଆ କ୍ରୀଡା ପ୍ରତି ମୋର ଆଗ୍ରହକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେମାନେ ମୋତେ ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ।"
ଅମ୍ବାଲାର ଏସଡି କଲେଜର ଛାତ୍ରୀ ଅଞ୍ଜଳି 11 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡବଲ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ପାଠପଢା ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତିନି ଘଣ୍ଟା ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି । ଗୁଜରାଟର ସାଇ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶିବିରରେ ତାଲିବ ନେବାପରେ ପରେ ସେ ଆଙୁରି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇପାରିଥିଲା । ସେ ରାଜ୍ୟ ଓ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପଦକ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ।
କ୍ରୀଡା ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଜଳି କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଆଲିଗଡରେ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ତାଲିମ ଶିବିରରେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଥିଲା । ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଗୋଟିଏ ମାସ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଆଧାର କରି ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସାମିଲ କରିଥିଲେ । ତାପରେ ସେ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଗଲେ ଏବଂ ମହିଳା ଜୁନିଅର IHF ଟ୍ରଫି କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ଫେଜ ଏସିଆ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ।
ସଫଳତା ପାଇଁ ସେ ଗାଁକୁ ଫେରିବା ପରେ ପରିବାରରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଖେଳିଯାଇଥିଲା । ରାଜ୍ୟ ଗୃହ ଓ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନିଲ ଭିଜଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ । ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ଅଞ୍ଜଳିଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରୀଡାବିତ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ବୋଲି କହିଥିଲେ । ଅଞ୍ଜଳି କହିଛନ୍ତି," ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଭାରତ ପାଇଁ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିବା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଦେଶକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ବ କରିବା । ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସମର୍ଥନ ରହିଛି । "
