T20 World Cup 2026: ଭାରତକୁ ବଡ଼ ଝଟକା, ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରୁ ବାଦ୍ ପଡିଲେ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ହର୍ଷିତ ରାଣା

T20 World Cup 2026: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଯୁବ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ହର୍ଷିତ ରାଣା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି।

Harshit Rana ruled out
ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରୁ ବାଦ୍ ପଡିଲେ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ହର୍ଷିତ ରାଣା (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 6, 2026 at 5:14 PM IST

1 Min Read
Harshit Rana ruled out: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଯୁବ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ହର୍ଷିତ ରାଣା ସମଗ୍ର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ଅଭ୍ୟାସ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ହର୍ଷିତ ରାଣା ଆହାତ ହୋଇଥିଲେ। ହର୍ଷିତ ରାଣାଙ୍କ ବଦଳ ଖେଳାଳି ସ୍ୱରୂପ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇପାରେ। ଯଦିଓ BCCI ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିନାହିଁ।

ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଥିଲେ ଯେ ହର୍ଷିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟ୍ ନାହାଁନ୍ତି। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ହର୍ଷିତ ରାଣା କିଛି ଦିନ ଧରି ଭାରତୀୟ ଟି-୨୦ ଦଳର ନିୟମିତ ସଦସ୍ୟ ରହି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ତାଙ୍କର ବାଦ ପଡ଼ିବା ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା।

ଭଲ ଫର୍ମରେ ଥିଲେ ହର୍ଷିତ ରାଣା

ହର୍ଷିତ ରାଣା ଲଗାତାର ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଆସୁଥିଲେ। ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଘାତକ ବୋଲିଂ ସହିତ ସେ ବ୍ୟାଟିଂରେ ମଧ୍ୟ ଦଳ ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଅବଦାନ ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ। ବିଶେଷକରି ହର୍ଷିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ବ୍ୟାଟିଂ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ସଫଳ ହେଉଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ବିଶ୍ୱକପରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବଚନା କରାଯାଉଥିଲା।

ମହମ୍ମଦ ସିରାଜଙ୍କୁ ମିଳିବ ସୁଯୋଗ?

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ଶୁକ୍ରବାର ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରନ୍ତି। ହର୍ଷିତ ରାଣାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇପାରେ। ଯିଏ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୪ ପରଠାରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ କୌଣସି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ନାହାଁନ୍ତି। ସିରାଜ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟି-୨୦ କ୍ୟାରିୟରରେ ୧୬ ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ୧୪ ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ସିରାଜ ମଧ୍ୟ ୨୦୨୪ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଂଶ ଥିଲେ।

ଶନିବାର ଆମେରିକା ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବ ଭାରତ

ଭାରତୀୟ ଦଳ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୭ ତାରିଖରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଆମେରିକା ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବ। ୱାର୍ମ-ଅପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ୩୦ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ବ୍ୟାଟ୍ ସହିତ ଇଶାନ କିଶାନ ମାତ୍ର ୨୦ ବଲରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କି ତିଲକ ବର୍ମା ଏବଂ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ।

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

