IPL 2027 ରିଟେନସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ଟ୍ରେଡ୍: ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଏହି ଷ୍ଟାର ବୋଲର
IPL 2027 ରିଟେନସନ୍ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବଡ଼ ଟ୍ରେଡ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
Published : November 17, 2026 at 2:44 PM IST
IPL 2027 Trade: ଆଇପିଏଲ୍ 2027 ରିଟେନସନ୍ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବଡ଼ ଟ୍ରେଡ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। 17 ନଭେମ୍ବର ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ସମସ୍ତ ଆଇପିଏଲ୍ ଦଳକୁ ନିଜର ରିଟେନସନ୍ ତାଲିକା ଜାରି କରିବାର ଅଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଷ୍ଟାର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ହର୍ଷଲ ପଟେଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସର ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ଯେ ହର୍ଷଲ ପଟେଲ ନିଜର IPL ଦରମାର ଅଧା ମୂଲ୍ୟରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ହର୍ଷଲ ଜଣେ ବହୁତ ଅଭିଜ୍ଞ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟନ୍ସର ବୋଲିଂ ଆକ୍ରମଣ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଛି।
ହର୍ଷଲ ପଟେଲ IPL 2025 ରୁ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଅଂଶ ଥିଲେ। ଦୁଇଟି ସିଜିନ୍ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପାଇଁ ଖେଳିବା ପରେ ହର୍ଷଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରେଡ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ଅଲ୍ କ୍ୟାସ୍ ଡିଲ୍ (All-cash deal) ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛି। ହର୍ଷଲ ପଟେଲ ନିଜର ଭେରିଏସନ୍ ଏବଂ ଧୀର ଗତିର ବୋଲିଂ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ସେ IPL ର ଅନ୍ୟତମ ସଫଳ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଅଟନ୍ତି। ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ପାଖରେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଏକ ଦମଦାର ବୋଲିଂ ଆକ୍ରମଣ ରହିଛି ଏବଂ ହର୍ଷଲଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଦ୍ୱାରା ଏହା ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯାଇଛି।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ହର୍ଷଲ ପଟେଲଙ୍କୁ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ IPL 2025 ରେ 8 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥିଲା। ଲଗାତାର ଦୁଇଟି ସିଜିନ୍ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଦରମା ମିଳିଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସକୁ ଅଧା ମୂଲ୍ୟରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ 4 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ନିଜ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛି। ଗତ ବର୍ଷ ହର୍ଷଲଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସେତେଟା ଖାସ୍ ନଥିଲା ଏବଂ ବୋଧହୁଏ ଏହି କାରଣରୁ ସେ କମ୍ ଟଙ୍କାରେ ଗୁଜୁରାଟର ଅଂଶ ହେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।
🚨 𝗔𝗻𝗻𝗼𝘂𝗻𝗰𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 🚨 Harshal Patel traded to @gujarat_titans from @SunRisers at a revised fee of INR 4 Crore. More Details 🔽 | #TATAIPL https://t.co/9nfw0qESbL— IndianPremierLeague (@IPL) November 17, 2026
ହର୍ଷଲ ପଟେଲଙ୍କ IPL କ୍ୟାରିୟର
ହର୍ଷଲ ପଟେଲ IPL 2012 ରେ RCB ପାଇଁ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସର ଅଂଶ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ 2021 ରେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ RCB ନିଜ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଥିଲା। ହର୍ଷଲ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ ଏବଂ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖେଳିଛନ୍ତି। IPL ରେ ହର୍ଷଲ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 124ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି ଏବଂ 151ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଇକୋନୋମି 8.92 ରହିଛି ଏବଂ ସେ 24.68 ହାରାହାରିରେ ବୋଲିଂ କରିଛନ୍ତି।
IPL 2021 ରେ ହର୍ଷଲ ପଟେଲ RCB ପକ୍ଷରୁ ଖେଳି ପର୍ପଲ୍ କ୍ୟାପ୍ ଜିତିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଯେତେବେଳେ ୨୦୨୪ ରେ ସେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସର ଅଂଶ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ପୁଣିଥରେ ପର୍ପଲ୍ କ୍ୟାପ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲେ। ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପାଇଁ ହର୍ଷଲ ଗତ ସିଜିନରେ 5ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବି ୱିକେଟ୍ ନେଇପାରିନଥିଲେ।