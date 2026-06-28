ହରମନପ୍ରୀତଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଗଲା ବେକାର: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆଠାରୁ ହାରି ବିଶ୍ୱକପରୁ ବିଦା ହେଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ
Women's T20 World Cup 2026: ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱ କପ୍ ୨୦୨୬ ଜିତିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଅଧାରେ ରହିଯାଇଛି ।
Published : June 28, 2026 at 11:02 PM IST
India vs Australia T20 World Cup: ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱ କପ୍ ୨୦୨୬ ଜିତିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଅଧାରେ ରହିଯାଇଛି । ରବିବାର ଲର୍ଡସର ଐତିହାସିକ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚରେ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଭାରତକୁ ୬ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି । ଏହି ପରାଜୟ ସହ ଚଳିତ ବିଶ୍ୱକପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହୋଇଛି ଏବଂ ଦଳ ସେମିଫାଇନାଲ ଦୌଡ଼ରୁ ଔପଚାରିକ ଭାବେ ବାହାରି ଯାଇଛି । ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକ ଆଶା ରଖିଥିଲେ ଯେ ଚଳିତ ଥର ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ଇତିହାସ ରଚିବ, କିନ୍ତୁ କଙ୍ଗାରୁ ଦଳ ବଡ଼ ମ୍ୟାଚରେ ପୁଣି ଥର ନିଜର ଦବଦବା ପ୍ରମାଣିତ କରି ଭାରତକୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବିଦା କରିଦେଇଛି ।
ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟିକା ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ଟସ୍ ଜିତିଥିଲେ ଏବଂ ବିନା କୌଣସି ଦ୍ୱିଧାରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଏକ ସାହସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ । ଆରମ୍ଭ ଧୀମା ରହିବା ଏବଂ ଜେମିମା ରୋଡ୍ରିଗ୍ସ ରଣନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ରିଟାୟର୍ଡ ଆଉଟ୍ ହେବା ପରେ, ଅଧିନାୟିକା ହରମନପ୍ରୀତ ସ୍ଥିତି ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ । ସେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ଚୌକା ଓ ଛକା ବର୍ଷା କରି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରର ଦ୍ରୁତତମ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ । ହରମନପ୍ରୀତଙ୍କ ଏହି ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ପାଳି ବଳରେ ଭାରତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ ୪ ୱିକେଟ ହରାଇ ୧୭୦ ରନର ଏକ ମଜବୁତ ଏବଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ସ୍କୋର ଛିଡ଼ା କରିଥିଲା ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ୧୭୧ ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଥିଲା ।
Australia end India's #T20WorldCup hopes with a brilliant chase at Lord's 💪— ICC (@ICC) June 28, 2026
📝: https://t.co/e07BKXcz3s pic.twitter.com/Hyds4GU0l0
୧୭୧ ରନର ଏହି ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟର ପିଛା କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମହିଳା ଦଳର ଆରମ୍ଭ କିଛି ଖାସ୍ ନଥିଲା । ଦଳ ୬୮ ରନ ସ୍କୋରରେ ନିଜର ତୃତୀୟ ୱିକେଟ ହରାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଏଲିସ୍ ପେରୀ ଏବଂ ଆଶ ଗାର୍ଡନର ଭାରତୀୟ ବୋଲରମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବହୀନ ବୋଲିଂର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପଡ଼ିଆର ଚାରିଆଡ଼େ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ । ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏହି ବିଶାଳ ଟାର୍ଗେଟକୁ ଅତି ସହଜରେ ମାତ୍ର ୪ ୱିକେଟ ହରାଇ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା ଏବଂ ମୁକାବିଲାକୁ ୬ ୱିକେଟରେ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲା । ଭାରତୀୟ ବୋଲରମାନେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତିନୋଟି ୱିକେଟ ପରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବ୍ୟାଟରମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଯାହାର ପରିଣାମ ଦଳକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ।
Ellyse Perry showcased her class to deliver a match-winning knock against India 👌— ICC (@ICC) June 28, 2026
She wins the @aramco POTM 🏅 pic.twitter.com/lINfKGpRDK
ଏହି ମ୍ୟାଚର ଫଳାଫଳ ସହିତ ଗ୍ରୁପ୍-ଏ'ରୁ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଥିବା ଦୁଇଟି ଯାକ ଦଳର ଚିତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି । ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ଶୀର୍ଷରେ ରହି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମହିଳା ଦଳ ସେମିଫାଇନାଲ ପାଇଁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଛନ୍ତି । ସେମିଫାଇନାଲ ଟିକେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଭାରତକୁ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜିତିବାକୁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ପରାଜୟ ନେଟ୍ ରନ୍-ରେଟ୍ର ସମସ୍ତ ସମୀକରଣକୁ ଶେଷ କରିଦେଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଖାଲି ହାତରେ ସ୍ୱଦେଶ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
𝐓𝐡𝐞 𝐰𝐚𝐢𝐭 𝐢𝐬 𝐨𝐯𝐞𝐫 ⌛— ICC (@ICC) June 28, 2026
We have our four Women’s #T20WorldCup 2026 semi-finalists 🤩 pic.twitter.com/oKG2a5H4jM