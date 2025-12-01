ଓ୍ବାକ୍ସ ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ସ୍ଥାପନ ହେବ ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି
ଜୟପୁରସ୍ଥିତ ଓ୍ବାକ୍ସ ମ୍ୟୁଜିୟମ (ମହମ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ହରମନପ୍ରୀତଙ୍କ ମହମ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କାର୍ଯ୍ୟ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
Published : December 1, 2025 at 4:04 PM IST
ଜୟପୁର: ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି । ଜୟପୁରସ୍ଥିତ ଓ୍ବାକ୍ସ ମ୍ୟୁଜିୟମ (ମହମ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ହରମନପ୍ରୀତଙ୍କ ମହମ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କାର୍ଯ୍ୟ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ବିଶ୍ବର ପ୍ରଥମ ମହିଳା କ୍ରିକେଟର ଭାବେ ଏହି ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ ସେ । ଜୟପୁର ଓ୍ବାକ୍ସ ମ୍ୟୁଜିୟମର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦଳ ହରମନପ୍ରୀତଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ, ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଶରୀରର ମାପ, ହାବଭାବ, ଫେସିଆଲ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଗେଶ୍ଚର, ତାଙ୍କ ଚାଲିବା ଶୈଳୀକୁ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା । ଏକ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା ।
ମ୍ୟୁଜିୟମର କ୍ୟୁରେଟର ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅନୁପ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହରମନପ୍ରୀତଙ୍କ ମହମ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସଂଗ୍ରହାଳୟର ପରିଚାଳନାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ କହିଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଉନ୍ମୋଚନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବେ । ମହମ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରିର କଳା ଓ କୌଶଳକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ।
ଅନୁପ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ କହିଛନ୍ତି," ଜୟପୁର ମହମ ସଂଗ୍ରହାଳୟର ନୀତି ସର୍ବାଦା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବା । ହରମନପ୍ରିତଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ଯୁବ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ । ତାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସଂଗ୍ରହାଳୟର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବ । ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର, ବିରାଟ କୋହଲି, ଏମଏସ ଧୋନି, ସାଇନା ଓ ସନ୍ଦୀପ ସିଂହଙ୍କ ପରି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମହମ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି । "
ଜୟପୁର ମହମ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ପ୍ରାୟ 300 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ନାହରଗଡ ଦୁର୍ଗରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି । ଏହାକୁ ଐତିହ୍ୟ ପ୍ରେମୀ ଏବଂ ଇତିହାସ ଗବେଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ । ସଂଗ୍ରହାଳୟ ପରିଚାଳନା ଆଶା କରୁଛି ଯେ ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପରିଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଆକର୍ଷଣ ହେବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-ରାଞ୍ଚିରେ ମାଷ୍ଟର କ୍ଲାସ ପରେ ଏମିତି କହିଲେ କିଙ୍ଗ୍ କୋହଲି