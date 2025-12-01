ETV Bharat / sports

ଓ୍ବାକ୍ସ ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ସ୍ଥାପନ ହେବ ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି

ଜୟପୁରସ୍ଥିତ ଓ୍ବାକ୍ସ ମ୍ୟୁଜିୟମ (ମହମ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ହରମନପ୍ରୀତଙ୍କ ମହମ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କାର୍ଯ୍ୟ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।

harmanpreet kaur to be seen at jaipur wax museum statue construction begins
ଓ୍ବାକ୍ସ ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ସ୍ଥାପନ ହେବ ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି (ETV BHARAT ODISHA)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 1, 2025 at 4:04 PM IST

ଜୟପୁର: ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି । ଜୟପୁରସ୍ଥିତ ଓ୍ବାକ୍ସ ମ୍ୟୁଜିୟମ (ମହମ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ହରମନପ୍ରୀତଙ୍କ ମହମ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କାର୍ଯ୍ୟ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ବିଶ୍ବର ପ୍ରଥମ ମହିଳା କ୍ରିକେଟର ଭାବେ ଏହି ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ ସେ । ଜୟପୁର ଓ୍ବାକ୍ସ ମ୍ୟୁଜିୟମର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦଳ ହରମନପ୍ରୀତଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ, ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଶରୀରର ମାପ, ହାବଭାବ, ଫେସିଆଲ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଗେଶ୍ଚର, ତାଙ୍କ ଚାଲିବା ଶୈଳୀକୁ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା । ଏକ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା ।

କ୍ରିକେଟର ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ମହମ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ
harmanpreet kaur to be seen at jaipur wax museum statue construction begins (ETV BHARAT)

ମ୍ୟୁଜିୟମର କ୍ୟୁରେଟର ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅନୁପ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହରମନପ୍ରୀତଙ୍କ ମହମ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସଂଗ୍ରହାଳୟର ପରିଚାଳନାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ କହିଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଉନ୍ମୋଚନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବେ । ମହମ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରିର କଳା ଓ କୌଶଳକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ।

ଅନୁପ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ କହିଛନ୍ତି," ଜୟପୁର ମହମ ସଂଗ୍ରହାଳୟର ନୀତି ସର୍ବାଦା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବା । ହରମନପ୍ରିତଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ଯୁବ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ । ତାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସଂଗ୍ରହାଳୟର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବ । ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର, ବିରାଟ କୋହଲି, ଏମଏସ ଧୋନି, ସାଇନା ଓ ସନ୍ଦୀପ ସିଂହଙ୍କ ପରି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମହମ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି । "

କ୍ରିକେଟର ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ମହମ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ
harmanpreet kaur to be seen at jaipur wax museum statue construction begins (ETV BHARAT)

ଜୟପୁର ମହମ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ପ୍ରାୟ 300 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ନାହରଗଡ ଦୁର୍ଗରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି । ଏହାକୁ ଐତିହ୍ୟ ପ୍ରେମୀ ଏବଂ ଇତିହାସ ଗବେଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ । ସଂଗ୍ରହାଳୟ ପରିଚାଳନା ଆଶା କରୁଛି ଯେ ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପରିଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଆକର୍ଷଣ ହେବ ।

