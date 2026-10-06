ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଛାଡ଼ିଲେ ହରମନପ୍ରୀତ, ସବୁ ଫର୍ମାଟରୁ ଦେଲେ ଇସ୍ତଫା
Harmanpreet Kaur Resigns: ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ସବୁ ଫର୍ମାଟର ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି।
Published : October 6, 2026 at 11:19 AM IST
Harmanpreet Kaur Resigns: ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳି ଆସିଥିବା ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ସବୁ ଫର୍ମାଟ୍ର ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା କଥା କହିଛନ୍ତି।
ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଲମ୍ୱା ପୋଷ୍ଟ ଲେଖି ଅଧିନାୟକ ପଦ ଛାଡ଼ିବା ବିଷୟରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିରେ ହିଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସବୁ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଏକ କଠିନ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏଥିରେ ବହୁ ବର୍ଷର ସ୍ମୃତି, ଭାବନା, ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ଏମିତି କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସାମିଲ ଅଛି, ଯାହା ଜୀବନ ସାରା ମୋ ସହିତ ରହିବ। କୌର ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏହି ଦଳ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟକୁ ନିଜର ସବୁକିଛି ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଜର ରକ୍ତ, ଝାଳ, ସମୟ ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଖେଳ ତଥା ମହତ୍ତ୍ୱାକାଂକ୍ଷାର ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। କୌର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏମିତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ଉନ୍ନତିକୁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, କାରଣ ଦଳ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ।
କୌର ଆଗକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ କଠିନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯାହାକୁ ସବୁବେଳେ ବୁଝାଯାଇ ନାହିଁ, ଯାହା ସହଜ ନଥିଲା ଏବଂ କେବେ କେବେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଥିଲା - ଏହି ଦଳକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ନିଜ ଉପରେ ଭରସା କରିବା ତଥା ନିଜର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେବା।
ହରମନପ୍ରୀତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସବୁକିଛି ଦେଖିଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ କଠିନ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିବା, ସମାଲୋଚନା, ସନ୍ଦେହ ଏବଂ ସେହି ଦିନଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କିଛି ବି ଆମ ସପକ୍ଷରେ ନଥିଲା। ଏହା ସହିତ ସେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଫଳତାଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି।
ଏହା ସହିତ କୌର ଆଗକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଜି ସେ ଏକ ଭାବୁକ ହୃଦୟ ସହିତ, କିନ୍ତୁ ମନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତି ରଖି ଅଧିନାୟକ ପଦ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସେ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦଳ ଏବେ ଏକ ମଜଭୁତ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି। ଏହା ପ୍ରତିଭା ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହାର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ସେଥିରେ ଏକ ଅଂଶ ହେବା ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। କୌର ଶେଷରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ଏବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୃଷ୍ଠା ଓଲଟାଇବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଶେଷ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରତି ଥିବା ଭଲପାଇବା କେବେବି ଶେଷ ହେବନାହିଁ। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଥୀ ଖେଳାଳି, କୋଚ୍, ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ବିସିସିଆଇ, ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଟି ଭଲ ଓ ମନ୍ଦ ସମୟରେ ମୋ ସହିତ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ଏହି ଯାତ୍ରା ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ।
ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କ ସଫଳତା
ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ବର୍ତ୍ତମାନ ୩୭ ବର୍ଷର ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ସେ ବିଗତ ୧୦ ବର୍ଷ ଧରି ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ନିଜର ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ୨୦୧୬ ରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଟି୨୦ ଦଳର ଅଧିନାୟକ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଭାରତ ଅନେକ ଏସିଆ କପ୍, ୨୦୨୫ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଓ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଦୁଇଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଛି। ତାଙ୍କର ଏହି ସଫଳତା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ରଖାଯିବ।