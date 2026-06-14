IND W vs PAK W: ପାକିସ୍ତାନ ସହ ଆଜି ହାତ ମିଳାଇବ କି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ହରମନପ୍ରୀତ ଦେଲେ ବଡ଼ ବୟାନ
Women's T20 World Cup 2026: ଆଇସିସି ମହିଳା ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ରେ ଆଜି (୧୪ ଜୁନ୍) ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ପରସ୍ପର ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ।
Published : June 14, 2026 at 4:17 PM IST
IND W vs PAK W: ଆଇସିସି ମହିଳା ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ରେ ଆଜି (୧୪ ଜୁନ୍) ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ପରସ୍ପର ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଉଭୟ ଦଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ମହାମୁକାବିଲା ପୂର୍ବରୁ ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ (ହାତ ମିଳାଇବା)କୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧିନାୟିକା ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚରାଗଲା ଯେ କଣ ଆପଣଙ୍କ ଦଳ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଳାଇବ, ତେବେ ସେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏପରି ରଖିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଚାରିଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।
ଏସିଆ କପ୍ ସମୟରୁ ହେଉନାହିଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍
କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ବିଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ କିମ୍ବା ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଉଭୟ ଦଳର ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହାତ ନ ମିଳାଇବାକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇ ଆସୁଛି। ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଳାଇନଥିଲେ। ଏହାପରେ ଅଣ୍ଡର-୧୯ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଗତବର୍ଷ ମହିଳା ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପରେ ମଧ୍ୟ ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିନାୟିକା ଫାତିମା ସନାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ ହୋଇନଥିଲା।
Harmanpreet Kaur was asked if there would be handshakes in today's #INDvPAK game at the World Cup... pic.twitter.com/x6yrQzerrr— Cricbuzz (@cricbuzz) June 14, 2026
ଫୋକସ୍ କେବଳ କ୍ରିକେଟ୍ ଉପରେ
ମହିଳା ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହରମନପ୍ରୀତଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଦଳର ଧ୍ୟାନ କେବଳ କ୍ରିକେଟ୍ ଉପରେ ରହିଛି ଏବଣ ସେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଦର୍ଶକ ଭାବରେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଚାପ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କି ଏବେ ଅଧିନାୟିକା ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଛି। ତେବେ ସେ ନିଜ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଏହି ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଏଭଳି ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକର ଆନନ୍ଦ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ କେବଳ ଏକ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଭଳି ଖେଳନ୍ତୁ।
Pakistani Reporter ask to Harmanpreet about Handshake with Pakistani Players— TIWARI (@reactionhub094) June 14, 2026
Meanwhile Harmanpreet Kaur 🥶 #INDvsPAK pic.twitter.com/U8cC9D4f9x
ହେଡ୍-ଟୁ-ହେଡ୍ ରେକର୍ଡ
ହେଡ୍-ଟୁ-ହେଡ୍ ରେକର୍ଡରେ ଭାରତର ପଲ୍ଲା ଭାରି ରହିଛି। ମହିଳା ଟି୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୬ ଥର ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୧୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିବାବେଳେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ମାତ୍ର ତିନିଥର ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଜୟ ସହ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଆଶା ରଖିଛି।
କେଉଁଠି ଲାଇଭ୍ ଦେଖିବେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍?
ଭାରତୀୟ ମହିଳା ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ ମହିଳା ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ମ୍ୟାଚ୍ର ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ 'ଜିଓହଟ୍ଷ୍ଟାର୍' ଆପ୍ରେ ହେବ। ସେହିପରି ଟିଭିରେ ଏହାର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ 'ଷ୍ଟାର୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ନେଟୱର୍କ' ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ କରାଯିବ। ଭାରତ ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ ମହିଳା ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ଏହି ମହାଲଢ଼େଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହାର ଅଧ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬:୩୦ ମିନିଟ୍ରେ ଟସ୍ ପଡ଼ିବ।