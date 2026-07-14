ଲର୍ଡସରେ ହରମନପ୍ରୀତଙ୍କ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ; ଭାଙ୍ଗିଲେ ମିତାଲି ରାଜଙ୍କ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ
ଲର୍ଡସ ଟେଷ୍ଟ ଜିତି ଅଧିନାୟିକା ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଖେଳାଳି ମିତାଲି ରାଜଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି।
Published : July 14, 2026 at 9:43 AM IST
Harmanpreet Kaur record: ଲର୍ଡସଠାରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳର ଐତିହାସିକ ବିଜୟ କେବଳ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ହୋଇ ରହିନାହିଁ, ବରଂ ଅଧିନାୟିକା ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଅଧ୍ୟାୟ ପାଲଟିଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହ ହରମନପ୍ରୀତ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ଏଭଳି ଏକ ରେକର୍ଡ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଅଧିନାୟକ ହାସଲ କରିପାରି ନଥିଲେ।
ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଲର୍ଡସଠାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏକମାତ୍ର ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ୨୭୦ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରି ଇତିହାସ ରଚିଛି। କ୍ରିକେଟର ମକ୍କା କୁହାଯାଉଥିବା ଏହି ପଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମହିଳା ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଭାରତ ଏହି ଐତିହାସିକ ମୁକାବିଲାରେ ଚମତ୍କାର ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ଅଧିନାୟିକା ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଖେଳାଳି ମିତାଲି ରାଜଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି।
Captain Harmanpreet Kaur and #TeamIndia fans soaking it all in at Lord's 🤝🏆#ENGvIND | @ImHarmanpreet pic.twitter.com/9EhcRCXoMP— BCCI Women (@BCCIWomen) July 13, 2026
ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟିକା ହରମନପ୍ରୀତଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ମିଳିଥିବା ଏହି ବିଜୟ ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ଅଧିନାୟିକା ଭାବରେ ଚତୁର୍ଥ ବିଜୟ ଥିଲା। ସେ ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ଅଧିନାୟିକତ୍ୱ କରି ଚାରୋଟି ମୁକାବିଲା ଜିତିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଯେକୌଣସି ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଅଧିନାୟିକାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବାଧିକ ଟେଷ୍ଟ ବିଜୟର ଏକ ନୂଆ ରେକର୍ଡ। ଏହାପୂର୍ବରୁ ଏହି ରେକର୍ଡ ମିତାଲି ରାଜଙ୍କ ନାମରେ ଥିଲା, ଯିଏକି ଆଠଟି ଟେଷ୍ଟରେ ଅଧିନାୟିକତ୍ୱ କରି ତିନୋଟି ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ।
A frame etched in history 🏆— BCCI Women (@BCCIWomen) July 13, 2026
Congratulations #TeamIndia on defeating England in the one-off Test at Lord's, marking a landmark achievement 🇮🇳 👏#ENGvIND pic.twitter.com/p1J9VxViEC
ବ୍ୟାଟିଂରେ ମଧ୍ୟ ତୁଲାଇଲେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା
ହରମନପ୍ରୀତ ଏହି ମୁକାବିଲାରେ ଅଧିନାୟିକତ୍ୱ ସହିତ ବ୍ୟାଟରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ସେ ୫୮ ରନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ବଳରେ ଭାରତ ୨୮୫ ରନର ଏକ ମଜଭୁତ ସ୍କୋର ଛିଡ଼ା କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ଭାରତୀୟ ବୋଲରମାନେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ୧୦୫ ରନର ଅଗ୍ରଣୀ ଆଣିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ୨୭୦ ରନରେ ଏହି ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏହି ବିଜୟରେ ୟାସ୍ତିକା ଭାଟିଆ, ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ଓ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର କ୍ରାନ୍ତି ଗୌଡ଼ଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା।
Indian Captain to win the Lord’s Test:— 🏏Cricket-Soccer⚽ Nostalgiation . (@RiteshJ88156274) July 13, 2026
🇮🇳 Kapil Dev (1986)
🇮🇳 MS Dhoni (2014)
🇮🇳 Virat Kohli (2021)
🇮🇳 Harmanpreet Kaur (2026)
pic.twitter.com/fNmFBFDafs
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ଲବରେ ସାମିଲ ହେଲେ ହରମନପ୍ରୀତ
ଲର୍ଡସଠାରେ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିବା ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକମାନଙ୍କ ତାଲିକାରେ ଏବେ ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ଏହି ଐତିହାସିକ ପଡ଼ିଆରେ ଟେଷ୍ଟ ଜିତିଥିବା ଚତୁର୍ଥ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟିକା/ଅଧିନାୟକ ବନିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କେବଳ କପିଲ ଦେବ (୧୯୮୬), ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି (୨୦୧୪) ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି (୨୦୨୧) ହିଁ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଲର୍ଡସଠାରେ ଟେଷ୍ଟ ବିଜୟ ଦେଇଥିଲେ। ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଟି-୨୦ ଦଳର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଅଧିନାୟିକା ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅଧିନାୟିକତ୍ୱରେ ଭାରତ ୮୪ଟି ଟି-୨୦ ମୁକାବିଲା ଜିତିଛି। ତିନୋଟିଯାକ ଫର୍ମାଟ୍ ମିଶାଇ ସେ ୧୧୮ଟି ବିଜୟ ସହ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଅଧିନାୟିକା ହୋଇଛନ୍ତି।