ETV Bharat / sports

ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ୨୦୦ ନଟ୍ ଆଉଟ୍: ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରେ ପ୍ରଥମ ଖେଳାଳି ଭାବେ ରଚିଲେ ଇତିହାସ

Harmanpreet Kaur: ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ର ୧୮ତମ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ମାତ୍ରେ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି।

Harmanpreet Kaur 200 T20I
ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ରଚିଲେ ଇତିହାସ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 21, 2026 at 8:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Harmanpreet Kaur 200 T20I: ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ର ୧୮ତମ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ମାତ୍ରେ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି। ସେ ୨୦୦ଟି ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିବା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ କ୍ରିକେଟର ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ମହିଳା କିମ୍ବା ପୁରୁଷ କୌଣସି ବି କ୍ରିକେଟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହା ନାମରେ ଏହି ରେକର୍ଡ ନଥିଲା, ଯାହାକୁ କୌର ନିଜ ନାମରେ କରି ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ନିଜ କ୍ୟାରିୟରର ୧୦ମ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ସେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ସର୍ବାଧିକ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିଥିବା କ୍ରିକେଟର ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ୯ଟି ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି।

ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ୨୦୦ଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଉଭୟ ସିନିୟର କ୍ରିକେଟ୍ ତାଲିକାରେ ସର୍ବାଧିକ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିବା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରେ ସର୍ବାଧିକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିଥିବା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ସୁଜାନା ୱିଲସନ୍ ବେଟ୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ୧୮୪ଟି ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟରେ ସର୍ବାଧିକ ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କ ତାଲିକାରେ ଆୟରଲାଣ୍ଡର ପଲ୍ ଷ୍ଟର୍ଲିଂ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୬୩ଟି ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ୧୫୩ଟି ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ସହିତ ଏହି ତାଲିକାରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି।

Harmanpreet Kaur Completes 200 T20Is in Womens T20 World Cup
ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ସୃଷ୍ଟି କଲେ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ (IANS)

ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ସର୍ବାଧିକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିବା ଖେଳାଳି:

  • ୨୦୦ - ହରମନପ୍ରୀତ କୌର
  • ୧୮୪ - ସୁଜାନା ୱିଲସନ୍ ବେଟ୍ସ
  • ୧୮୩ - ଡାନି ୱାଟ-ହଜ୍
  • ୧୭୭ - ଏଲିସ୍ ପେରୀ
  • ୧୬୯ - ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା

ପୁରୁଷ ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ପଲ୍ ଷ୍ଟର୍ଲିଂ (୧୬୩) ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା (୧୫୯) ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି।

ଭାରତୀୟ ଦଳ ଅଧିନାୟିକା କୌରଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ

ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କ ୨୦୦ତମ ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂରଣ ହେବା ଅବସରରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ଅଭିଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ହରମନଙ୍କୁ 'ହରମନ ୨୦୦' (Harman 200) ଲେଖାଯାଇଥିବା ଏକ ଜର୍ସି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହାପୂର୍ବରୁ କୋଚ୍ ଅମୋଲ ମଜୁମଦାର ଅଧିନାୟିକାଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ପେଶାଲ୍ କ୍ୟାପ୍ ଦେଇଥିଲେ।

ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ଏହି ବିଶେଷ ସଫଳତା ପରେ ଟସ୍ ସମୟରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଦେଖି ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏତେ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା ଅତିକ୍ରମ କରିବେ ବୋଲି ସେ କେବେ ଭାବି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ବିଶେଷ ସଫଳତା ପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତ ସହ-ଖେଳାଳି, ବିସିସିଆଇ ଏବଂ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛନ୍ତି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଟ୍ରାଇ-ନେସନ୍ ସିରିଜ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ: ଫାଇନାଲ୍‌ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ୬୬ ରନ୍‌ରେ କଲା ପରାସ୍ତ

୧୧ ବଲ୍‌ରେ ୫୦ ରନ୍! ୧୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ବନାଇଲେ ନୂଆ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ

ମହିଳା ହକିରେ ଭାରତକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା: ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ମାତ ଦେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ନେସନ୍ସ କପ୍ ଜିତିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ

TAGGED:

HARMANPREET KAUR 200 T20I
MOST T20 INTERNATIONAL MATCHES
WOMENS T20 WORLD CUP 2026
ହରମନପ୍ରୀତ କୌର
HARMANPREET KAUR WORLD RECORD

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.