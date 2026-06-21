ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ୨୦୦ ନଟ୍ ଆଉଟ୍: ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରେ ପ୍ରଥମ ଖେଳାଳି ଭାବେ ରଚିଲେ ଇତିହାସ
Harmanpreet Kaur: ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ର ୧୮ତମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ମାତ୍ରେ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି।
Published : June 21, 2026 at 8:06 PM IST
Harmanpreet Kaur 200 T20I: ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ର ୧୮ତମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ମାତ୍ରେ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି। ସେ ୨୦୦ଟି ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିବା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ କ୍ରିକେଟର ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ମହିଳା କିମ୍ବା ପୁରୁଷ କୌଣସି ବି କ୍ରିକେଟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହା ନାମରେ ଏହି ରେକର୍ଡ ନଥିଲା, ଯାହାକୁ କୌର ନିଜ ନାମରେ କରି ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ନିଜ କ୍ୟାରିୟରର ୧୦ମ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ସେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ସର୍ବାଧିକ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିଥିବା କ୍ରିକେଟର ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ୯ଟି ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି।
ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ୨୦୦ଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଉଭୟ ସିନିୟର କ୍ରିକେଟ୍ ତାଲିକାରେ ସର୍ବାଧିକ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିବା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରେ ସର୍ବାଧିକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିଥିବା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ସୁଜାନା ୱିଲସନ୍ ବେଟ୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ୧୮୪ଟି ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟରେ ସର୍ବାଧିକ ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କ ତାଲିକାରେ ଆୟରଲାଣ୍ଡର ପଲ୍ ଷ୍ଟର୍ଲିଂ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୬୩ଟି ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ୧୫୩ଟି ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ସହିତ ଏହି ତାଲିକାରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି।
ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସର୍ବାଧିକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିବା ଖେଳାଳି:
- ୨୦୦ - ହରମନପ୍ରୀତ କୌର
- ୧୮୪ - ସୁଜାନା ୱିଲସନ୍ ବେଟ୍ସ
- ୧୮୩ - ଡାନି ୱାଟ-ହଜ୍
- ୧୭୭ - ଏଲିସ୍ ପେରୀ
- ୧୬୯ - ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା
ପୁରୁଷ ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପଲ୍ ଷ୍ଟର୍ଲିଂ (୧୬୩) ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା (୧୫୯) ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି।
A momentous day for Harmanpreet Kaur 💯💯 pic.twitter.com/5y1CVELBL0— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) June 21, 2026
ଭାରତୀୟ ଦଳ ଅଧିନାୟିକା କୌରଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ
ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କ ୨୦୦ତମ ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂରଣ ହେବା ଅବସରରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ଅଭିଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ହରମନଙ୍କୁ 'ହରମନ ୨୦୦' (Harman 200) ଲେଖାଯାଇଥିବା ଏକ ଜର୍ସି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହାପୂର୍ବରୁ କୋଚ୍ ଅମୋଲ ମଜୁମଦାର ଅଧିନାୟିକାଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ପେଶାଲ୍ କ୍ୟାପ୍ ଦେଇଥିଲେ।
2️⃣0️⃣0️⃣ 𝐍𝐎𝐓 𝐎𝐔𝐓 🤩— ICC (@ICC) June 21, 2026
Harmanpreet Kaur takes the field at #T20WorldCup for her 200th T20I, becoming the first player in history to reach the milestone 👏
Catch her in action LIVE, broadcast details 📺 https://t.co/niBjzedxPu pic.twitter.com/6s27QXk9zo
ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ଏହି ବିଶେଷ ସଫଳତା ପରେ ଟସ୍ ସମୟରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଦେଖି ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏତେ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା ଅତିକ୍ରମ କରିବେ ବୋଲି ସେ କେବେ ଭାବି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ବିଶେଷ ସଫଳତା ପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତ ସହ-ଖେଳାଳି, ବିସିସିଆଇ ଏବଂ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛନ୍ତି।
First player EVER - men or women - to play 2️⃣0️⃣0️⃣ T20Is 🫡— BCCI Women (@BCCIWomen) June 21, 2026
Harmanpreet Kaur stands alone at the top of the mountain ⛰️#TeamIndia | #T20WorldCup | #WomenInBlue | #SAvIND | @ImHarmanpreet pic.twitter.com/GoKwfVMrS8