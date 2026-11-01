ମିଷ୍ଟର ବିଷ୍ଟଙ୍କୁ ହରାଇ 1 ଲକ୍ଷ ଡଲାର ଜିତିଲେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା; ଗରିବ ପିଲାଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରସ୍କାର ରାଶି
MrBeast Challenge: ହାର୍ଦ୍ଦିକ ବଡ଼ ହୃଦୟ ଦେଖାଇ ଜିତିଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥରାଶି ସେହି ଅଭାବୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ବଳ, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ରହିଛି।
Published : November 1, 2026 at 2:28 PM IST
Hardik Pandya Beats MrBeast: ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା କ୍ରିକେଟ୍ ପଡ଼ିଆରେ ନିଜ ଖେଳ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିଆ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ସେ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତୁଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା 'ମିଷ୍ଟର ବିଷ୍ଟ' (MrBeast) ଙ୍କ ଶୋ'ରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ କିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପୂରା କରି 100,000 ଡଲାରର ( ପ୍ରାୟ 95 ଲକ୍ଷ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା) ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଜିତିବାରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି 100,000 ଡଲାରର ପୁରସ୍କାର ରାଶିକୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିନାହାନ୍ତି।
ହାର୍ଦ୍ଦିକ ବଡ଼ ହୃଦୟ ଦେଖାଇ ଜିତିଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥରାଶି ସେହି ଅଭାବୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ବଳ, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ରହିଛି। ସେ ଏହି ଅର୍ଥ ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେବା ସହିତ ବୁଲା କୁକୁରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଏଭଳି କରି ଆଉ ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତି ନେଇଛନ୍ତି।
ମିଷ୍ଟର ବିଷ୍ଟ (MrBeast) ଶୋ'ରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ପାଇଁ କ’ଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା?
ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏହା ଥିଲା ଯେ ବେସବଲକୁ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ବାହାରକୁ ମାରିବାର ଥିଲା, ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବଲ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ବାହାରକୁ ପଠାଇଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କୁ ବିଜେତା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥାନ୍ତା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଏହା ଯେ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ କହିଥିଲେ ସେ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବେସବଲ୍ ଖେଳିନଥିଲେ। ତଥାପି ଏହି ଭାରତୀୟ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ନିଜର ଚମତ୍କାର ହିଟିଂ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତିନୋଟି ବଲକୁ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ବାହାରକୁ ପଠାଇ ମିଷ୍ଟର ବିଷ୍ଟଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଛିଡ଼ା କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଏହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଜିତି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ 100,000 ଡଲାରର ପୁରସ୍କାର ହାସଲ କରିଥିଲେ।
🔴 HARDIK PANDYA ENDS CRICKET VS BASEBALL DEBATE 🤣 - Even MrBeast was shocked to see how easily Hardik smashed every ball while playing baseball! 😭🔥 https://t.co/FTJ3IHCKN8— Sam (@cricsam02) November 1, 2026
କିଏ ଏହି ମିଷ୍ଟର ବିଷ୍ଟ?
ମିଷ୍ଟର ବିଷ୍ଟ, ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ ଜିମି ଡୋନାଲଡସନ୍, ସେ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କ୍ରିଏଟର୍ସ (YouTube Creators) ଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ସେ ଜଣାଶୁଣା ସେଲିବ୍ରିଟି ଏବଂ ଆଥଲେଟ୍ମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ସମ୍ପ୍ରତି କୋଲାବୋରେସନ୍ (Collaboration) କ୍ରିକେଟ୍ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟକୁ ଏକାଠି ଆଣିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କ୍ୟାରିମିନାଟି (CarryMinati) ଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଏହି କ୍ରସଓଭରରେ ଏକ ଭାରତୀୟ ରଙ୍ଗ ଯୋଡ଼ିଛି।
HEART-WINNING GESTURE BY HARDIK PANDYA 🫡 - There is only one heart, Hardik brother, how many times will you win it? • Hardik Pandya recently appeared in a MrBeast video, where he completed a few challenges and won $100,000. And do you know what he did with that $100,000? • He donated it—the entire amount—to underprivileged children who lack access to resources, education, and food. He donated it to them, and also donated these funds to help provide shelter for stray dogs. • This is Hardik Pandya, whose heart is as big as the ocean.— Cricket Central (@CricketCentrl) November 1, 2026
କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ବେଶ୍ କିଛି ସମୟ ହେବ କ୍ରିକେଟ୍ରୁ ଦୂରେଇ ରହିଛନ୍ତି। ସେ ନିଜ ଆଘାତରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନିଜର ଆଇପିଏଲ୍ (IPL) ଦଳକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ଅଧିନାୟକ ରହିପାରନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ଖବର ଆସିଥିଲା ଯେ, ସେ ଟ୍ରେଡିଂ ଜରିଆରେ ମୁମ୍ବାଇ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦଳକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି।