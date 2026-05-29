ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ଅଧିନାୟକ ପଦ ହରାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା; ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍
IPL 2026: ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ଅଧିନାୟକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା ପାଇଁ ଅଲବିଦା କହିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି।
Published : May 29, 2026 at 5:41 PM IST
Hardik Pandya News, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ଅତି ନିରାଶାଜନକ ଏବଂ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତରୁ ଏହି ସମୟର ସବୁଠାରୁ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। କ୍ରମାଗତ ପରାଜୟ ଏବଂ ପଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ ମଧ୍ୟରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ଅଧିନାୟକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା ପାଇଁ ଅଲବିଦା କହିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଏହି ସମୟରେ ମାନସିକ ଚାପ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଲାନ୍ତି ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଚଳିତ ସିଜନ୍ ମଝିରେ ହିଁ ଦଳର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଛାଡ଼ିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଜଣାଇ ଦେଇଥିଲେ।
ପିଟିଆଇ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ୨୦୨୪ରେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିଥିବା ୩୨ ବର୍ଷୀୟ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଚଳିତ ସିଜନ୍ ମଝିରେ ହିଁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ଦଳ ଛାଡ଼ିବା ନେଇ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇ ସାରିଥିଲେ। ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ସହିତ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଜଣେ ବ୍ୟାଟର ଭାବେ ମଧ୍ୟ ନିରାଶାଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଦଳକୁ ଅନେକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା।
STORY | " mentally stressed" hardik pandya is "done with mumbai indians"— Press Trust of India (@PTI_News) May 29, 2026
"mentally stressed and completely exhausted" after what has been a disastrous ipl, mumbai indians' under-fire captain hardik pandya is set to quit the franchise and had conveyed this to the team management… pic.twitter.com/uW391cri3I
ଚଳିତ ସିଜନ୍ରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅତି ନିରାଶାଜନକ ରହିଥିଲା। ଦଳ ୧୪ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ୧୦ଟିରେ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍ର ନବମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ଦଳର ଅନେକ ମ୍ୟାଚ୍ ବାକି ରହିଥିଲା ଏବଂ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଏବେ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ଦୌଡ଼ରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାହାର ହୋଇସାରିଛି, ସେତିକିବେଳେ ହିଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଏବେଂ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଉଭୟ ପକ୍ଷ ବହୁ ବିଚାର-ବିମର୍ଶ କରିବା ପରେ ଆପୋଷ ସହମତିରେ ସଦାସର୍ବଦା ପାଇଁ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଅଲଗା ହେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ।
ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଯେବେଠାରୁ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ଛାଡ଼ି ପୁଣିଥରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଅଧିନାୟକ କରାଯାଇଥିଲା, ସେବେଠାରୁ ସେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍ରେ ଥିଲେ। ୱାଙ୍ଖେଡ଼େ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ କରାଯାଉଥିଲା। ୨୦୨୪ ଏବଂ ୨୦୨୬ର ଅତି ଖରାପ ସିଜନ୍ ଏହି ଅଧିନାୟକତ୍ୱର ଚାପକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା। ଏହି କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବଢ଼ୁଥିବା ମାନସିକ ଚାପ ଏବଂ ପଡ଼ିଆ ଭିତର ଓ ବାହାରର କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଏବେ ଏହି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ମୁଡ୍ରେ ବିଲକୁଲ୍ ନାହାନ୍ତି।
HARDIK DECIDED TO QUIT MID SEASON.— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) May 29, 2026
- Hardik Pandya was mentally stressed and completely exhausted after disastrous IPL.
Pandya set to quit MI and conveyed this to the team management mid-season. (PTI). pic.twitter.com/jf72RVuaHe
ଭବିଷ୍ୟତର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କୁ ଉପ-ଅଧିନାୟକ କରାଯାଇପାରେ। ସେ ଜାତୀୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ନଜରରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଏହା କାହାରିକୁ ଅଜଣା ନାହିଁ ଯେ ୨୦୨୭ ବିଶ୍ୱକପ୍ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଶେଷ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆଗାମୀ ଆଇପିଏଲ୍ ସିଜନ୍ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଶେଷ ସିଜନ୍ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ କି ନାହିଁ, ତାହା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ।