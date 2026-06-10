ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବଡ଼ ଝଟ୍କା: ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସିରିଜ୍ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି?
Hardik Pandya: ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ପରେ ଷ୍ଟାର୍ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଆଗାମୀ ସିରିଜ୍ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି।
Published : June 10, 2026 at 12:19 PM IST|
Updated : June 10, 2026 at 12:31 PM IST
Hardik Pandya Ruled Out, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସିରିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଝଟ୍କା ଲାଗିଛି। ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ପରେ ଷ୍ଟାର୍ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଆଗାମୀ ସିରିଜ୍ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ୩୨ ବର୍ଷୀୟ ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ପାଖେ ନୂଆ ଆଘାତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତାଙ୍କର ଏବେ ଜଙ୍ଘ ମାଂସପେଶୀରେ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି। ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହର ଡ୍ରିଲ୍ ଏବଂ ଫିଟ୍ନେସ୍ ଆକଳନ ପରେ ତାଙ୍କୁ ବିସିସିଆଇର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସ୍ଥିତ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସରୁ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ମିଳିଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନୂଆ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ସିରିଜ୍ରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେ ଜୁନ୍ ଦୁଇ ତାରିଖରୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଟ୍ରେନିଂ କରୁଥିଲେ। ସେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଏଠାରେ ରହିବେ। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପିଠିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା (କ୍ରାମ୍ପ) ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ରେ ଅନେକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିପାରି ନଥିଲେ। ସେ ଏହି ଆହତ ସମସ୍ୟାରୁ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ନେବାକୁ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ ଯାଇଥିଲେ।
ପିଟିଆଇ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସିରିଜ୍ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବା ଖବର ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଟେଷ୍ଟ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବିଳମ୍ବରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଏକ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ସେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସିରିଜ୍ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜଙ୍ଘର ସମ୍ମୁଖ ମାଂସପେଶୀରେ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ନିଜର ସୁସ୍ଥ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ସିଓଇ (COE) ରେ ହିଁ ରହିବେ। ଭାରତ ଓ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଶନିବାର (୧୩ ଜୁନ୍) ଠାରୁ ଧର୍ମଶାଳାରେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
India all-rounder Hardik Pandya ruled out of Afghanistan ODI series due to a quadriceps strain #INDvsAFG pic.twitter.com/HhDCEXOoV0— Press Trust of India (@PTI_News) June 10, 2026
ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସିଲେକ୍ସନ କମିଟି ୩୨ ବର୍ଷୀୟ ଅଲରାଉଣ୍ଡରଙ୍କ ବଦଳ ଖେଳାଳି ଘୋଷଣା କରି ନାହିଁ। ଜୁଲାଇରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ଖେଳିବା ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ଘେରରେ ରହିଛି। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଭାରତର ସୀମିତ ଓଭର ଦଳ ପାଇଁ ଜଣେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖେଳାଳି, କାରଣ ସେ ନିଜର ଦ୍ରୁତ ବୋଲିଂ ଏବଂ ଡେଥ୍ ଓଭରଗୁଡ଼ିକରେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବ୍ୟାଟିଂ ଦ୍ୱାରା ଦଳକୁ ସନ୍ତୁଳନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ର କିଛି ସଦସ୍ୟ ବୁଧବାର ମୋହାଲିରେ ଦଳ ସହ ଯୋଗଦେବା ଏବଂ ଗୁରୁବାର ଧର୍ମଶାଳା ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଇଏସ୍ ବିନ୍ଦ୍ରା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏକ ଇଚ୍ଛାଧୀନ ଟ୍ରେନିଂ ସେସନ୍ରେ ଭାଗ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
Hardik Pandya ruled out of the ODI series against Afghanistan. pic.twitter.com/1KoDuc1dsO— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) June 10, 2026
ଅନ୍ୟପଟେ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସିରିଜ୍ରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି। ରୋହିତ ଗୋଡ଼ର ମାଂସପେଶୀରେ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ସମସ୍ୟାର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ସିଓଇ ରେ ଥିଲେ। ଆଇପିଏଲ୍ ସମୟରେ ରୋହିତ ଏହି କାରଣରୁ ଅନେକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିପାରି ନଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଷ୍ଟାର୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବିରାଟ କୋହଲି ଗୋଡ଼ର ମାଂସପେଶୀରେ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗୁଁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସିରିଜ୍ରେ ଖେଳିବେ ନାହିଁ। ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ଟି-୨୦ ରୁ ଅବସର ନେବା ପରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଖେଳୁଥିବା କୋହଲିଙ୍କୁ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ଫାଇନାଲ୍ ସମୟରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ହୋଇଥିଲା। କୋହଲି ଅପରାଜିତ ୭୫ ରନ୍ କରି ଆରସିବିକୁ କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଆଇପିଏଲ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତାଇବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କୋହଲିଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।