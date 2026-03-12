ETV Bharat / sports

ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ଅସମ୍ମାନ ଅଭିଯୋଗ; ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୋଲିସ ଅଭିଯୋଗ

ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ଷ୍ଟାର୍ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ବଡ଼ ବିବାଦ ଘେରକୁ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି।

Hardik Pandya National Flag Controversy
ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୋଲିସ ଅଭିଯୋଗ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 12, 2026 at 10:31 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Hardik Pandya News: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ଷ୍ଟାର୍ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ବଡ଼ ବିବାଦ ଘେରକୁ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା ପରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ପଡ଼ିଆରେ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ପାଳିଥିଲେ। ତାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଆଇନଗତ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଛି। ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ଅସମ୍ମାନ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି।

କ’ଣ ରହିଛି ପୂରା ମାମଲା?

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ହରାଇ ଭାରତ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟାଇଟଲ୍ ହାସଲ କରିଥିଲା। ବିଜୟର ଉନ୍ମାଦନାରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ନିଜ ଶରୀରରେ ଜାତୀୟ ପତାକା (ତ୍ରିରଙ୍ଗା)କୁ ଗୁଡ଼ାଇ ହୋଇ ଉତ୍ସବ ମନାଇଥିଲେ। ପୁଣେର ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ ୱାଜିଦ୍ ଖାନ୍ ଏହାକୁ ନେଇ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଉଛି, ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ଏଭଳି ଆଚରଣ ଜାତୀୟ ପତାକାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହାନି କରିଛି।

ଏ ନେଇ ପୁଣେର ଶିବାଜୀନଗର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ଅଭିଯୋଗ ପାଇଥିବା କଥା ସ୍ୱୀକାର କରିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଏଫ୍‌ଆଇଆର୍ (FIR) ରୁଜୁ ହୋଇନାହିଁ।

ବିଜୟ ପରେ କ’ଣ କହିଥିଲେ ପାଣ୍ଡ୍ୟା?

ବିବାଦ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଥିବାବେଳେ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଏହି ବିଜୟକୁ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଫଳତା ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, "୨୦୨୪ରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା ପରେ ମୁଁ ନିଜକୁ କଥା ଦେଇଥିଲି ଯେ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତିଟି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତକୁ ବିଜୟୀ କରାଇବି। ଦେଶ ପାଇଁ ଟ୍ରଫି ଜିତିବା ହିଁ ମୋର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ।"

ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ:

ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ବ୍ୟାଟ୍ ଓ ବଲ୍ ଉଭୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ୧୬୦.୭୪ ର ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍‌ରେ ୨୧୭ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସହ ୯ଟି ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଥିଲେ, ଯାହା ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥିଲା । ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟରେ ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷରେ ୨୩ ବଲ୍‌ରେ ଧୂଆଁଧାର ୫୦ ରନ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ଯାହା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଇତିହାସରେ ଦଳର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍କୋର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା।

ବିଶ୍ୱ ବିଜେତା ଭାରତ

ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତର ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଥିଲା। ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ୮୯ ରନ୍ ଓ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ଧୂଆଁଧାର ୫୨ ରନ୍ ବଳରେ ଭାରତ ୨୫୫ ରନର ଏକ ବିଶାଳ ସ୍କୋର ଛିଡ଼ା କରିଥିଲା। ୨୫୬ ରନର ପିଛା କରୁଥିବା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳ ଭାରତୀୟ ବୋଲରଙ୍କ ଆଗରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲା। ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରାଙ୍କ ୪ଟି ୱିକେଟ୍ ଏବଂ ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କ ଶାଣିତ ବୋଲିଂ କିୱି ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କ ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା। ଶେଷରେ ଭାରତ ୯୬ ରନରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ କୁ ଜିତି ଇତିହାସ ରଚିଥିଲା।

ଏହି ବିବାଦ ଏବେ କେଉଁ ମୋଡ଼ ନେଉଛି, ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ଜାତୀୟ ଗୌରବ ଓ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଆବେଗ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ନେଇ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

T20 Ranking: ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ହୋଇ ବି ନମ୍ବର-୧ ସ୍ଥାନ ହରାଇଲେ ବରୁଣ, ବ୍ୟାଟିଂରେ ଅଭିଷେକ-ଇଶାନଙ୍କ ଜଲୱା!

ବିଶ୍ୱବିଜୟୀଙ୍କ ନିଆରା ଅନ୍ଦାଜ: ଟ୍ରେନରେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟାର୍ ଅଲରାଉଣ୍ଡର, ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି

ବିଶ୍ୱବିଜୟ ପରେ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ, କହିଲେ- ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ

ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ଅର୍ଶଦୀପଙ୍କ 'ରାଗ', ଆଇସିସି ନେଲା ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ

TAGGED:

HARDIK PANDYA NEWS
CONTROVERSY HITS HARDIK PANDYA
HARDIK PANDYA IN LEGAL SOUP
ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା
HARDIK NATIONAL FLAG CONTROVERSY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.