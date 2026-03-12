ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ଅସମ୍ମାନ ଅଭିଯୋଗ; ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୋଲିସ ଅଭିଯୋଗ
ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ଷ୍ଟାର୍ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ବଡ଼ ବିବାଦ ଘେରକୁ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି।
Published : March 12, 2026 at 10:31 AM IST
Hardik Pandya News: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ଷ୍ଟାର୍ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ବଡ଼ ବିବାଦ ଘେରକୁ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା ପରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ପଡ଼ିଆରେ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ପାଳିଥିଲେ। ତାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଆଇନଗତ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଛି। ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ଅସମ୍ମାନ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି।
କ’ଣ ରହିଛି ପୂରା ମାମଲା?
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ହରାଇ ଭାରତ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟାଇଟଲ୍ ହାସଲ କରିଥିଲା। ବିଜୟର ଉନ୍ମାଦନାରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ନିଜ ଶରୀରରେ ଜାତୀୟ ପତାକା (ତ୍ରିରଙ୍ଗା)କୁ ଗୁଡ଼ାଇ ହୋଇ ଉତ୍ସବ ମନାଇଥିଲେ। ପୁଣେର ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ ୱାଜିଦ୍ ଖାନ୍ ଏହାକୁ ନେଇ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଉଛି, ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ଏଭଳି ଆଚରଣ ଜାତୀୟ ପତାକାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହାନି କରିଛି।
#WATCH | Pune: Advocate Wajid Khan says, " you must have seen the t20 world cup here. hardik pandya was dancing with his girlfriend in celebration of his victory. the national flag was tied to his back... according to section 2 of the 1971 national flag act, we should respect the… pic.twitter.com/mHVHn336ql— ANI (@ANI) March 12, 2026
ଏ ନେଇ ପୁଣେର ଶିବାଜୀନଗର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ଅଭିଯୋଗ ପାଇଥିବା କଥା ସ୍ୱୀକାର କରିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ (FIR) ରୁଜୁ ହୋଇନାହିଁ।
ବିଜୟ ପରେ କ’ଣ କହିଥିଲେ ପାଣ୍ଡ୍ୟା?
ବିବାଦ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଥିବାବେଳେ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଏହି ବିଜୟକୁ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଫଳତା ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, "୨୦୨୪ରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା ପରେ ମୁଁ ନିଜକୁ କଥା ଦେଇଥିଲି ଯେ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତିଟି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତକୁ ବିଜୟୀ କରାଇବି। ଦେଶ ପାଇଁ ଟ୍ରଫି ଜିତିବା ହିଁ ମୋର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ।"
🚨SHOCKING - IS HARDIK PANDYA GOING TO JAIL? 🤯— Abdullah. (@Abdullahh_56) March 12, 2026
- Pune Police have received a complaint against Hardik Pandya over Tricolour " disrespect".
- the complaint was filled by advocate wajid khan at shivaji nagar police station. he claims pandya was seen celebrating with the tricolour… pic.twitter.com/Esw24GimQY
ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ:
ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ବ୍ୟାଟ୍ ଓ ବଲ୍ ଉଭୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ୧୬୦.୭୪ ର ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ରେ ୨୧୭ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସହ ୯ଟି ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଥିଲେ, ଯାହା ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥିଲା । ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟରେ ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷରେ ୨୩ ବଲ୍ରେ ଧୂଆଁଧାର ୫୦ ରନ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ଯାହା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଇତିହାସରେ ଦଳର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍କୋର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା।
ବିଶ୍ୱ ବିଜେତା ଭାରତ
ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତର ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଥିଲା। ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ୮୯ ରନ୍ ଓ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ଧୂଆଁଧାର ୫୨ ରନ୍ ବଳରେ ଭାରତ ୨୫୫ ରନର ଏକ ବିଶାଳ ସ୍କୋର ଛିଡ଼ା କରିଥିଲା। ୨୫୬ ରନର ପିଛା କରୁଥିବା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳ ଭାରତୀୟ ବୋଲରଙ୍କ ଆଗରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲା। ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରାଙ୍କ ୪ଟି ୱିକେଟ୍ ଏବଂ ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କ ଶାଣିତ ବୋଲିଂ କିୱି ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କ ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା। ଶେଷରେ ଭାରତ ୯୬ ରନରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ କୁ ଜିତି ଇତିହାସ ରଚିଥିଲା।
ଏହି ବିବାଦ ଏବେ କେଉଁ ମୋଡ଼ ନେଉଛି, ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ଜାତୀୟ ଗୌରବ ଓ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଆବେଗ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ନେଇ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି।