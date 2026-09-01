ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ବଢ଼ିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଚିନ୍ତା, ପୁଣିଥରେ ଆହତ ହେଲେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା
ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।
Published : September 1, 2026 at 12:43 PM IST
Hardik Pandya Injury Update: ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ୍ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ୧୩ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପୁଣିଥରେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରେନିଂ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ସାମାନ୍ୟ ଆଘାତ ଲାଗିଛି, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ଦଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଅଧିକ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ପରଠାରୁ କୌଣସି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିନାହାନ୍ତି।
TOI ଅନୁଯାୟୀ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟ୍ ହେବା ସ୍ଥିତିରେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ନୂତନ ଆଘାତ କାରଣରୁ ସେ ହୁଏତ ଆଗାମୀ ସିରିଜ୍ରେ ଖେଳିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଦଳ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବାକୁ ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ବୈଠକ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଭାରତ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ୧୩ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ୧୭ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳାଯିବ।
🚨 PANDYA COMEBACK DELAYED. 🚨— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) September 1, 2026
- Hardik Pandya’s comeback could be delayed due to leg niggle he suffered at the BCCI CoE. (TOI). pic.twitter.com/ORgxkcpifa
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନଥାଇ ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଗୋଡ଼ରେ ସାମାନ୍ୟ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୋଲିଂ ନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ଶୀଘ୍ର କ୍ରିକେଟ୍ ପଡ଼ିଆକୁ ଫେରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ୍ ଖୁବ୍ ନିକଟତର ହୋଇଥିବାରୁ ସେହି ସମୟ ସୁଦ୍ଧା ହାର୍ଦ୍ଦିକ ବୋଧହୁଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟନେସ୍ ହାସଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବ୍ୟାଟିଂ ଏବଂ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ୧୦ ୦ ପ୍ରତିଶତ ଫିଟ୍ ଘୋଷଣା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି।
କହି ରଖିଛୁ ଯେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ନିଜର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ୨୪ ମଇରେ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ପାଇଁ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ବିଗତ ୫ ମାସ ହେବ ସେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ରୁ ଦୂରରେ ରହିଛନ୍ତି। ୨୦୨୭ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଖେଇ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଯେ ଏହି ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଖେଳାଳି ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ୨୦୨୫ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରଠାରୁ କୌଣସି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିନାହାନ୍ତି।
🚨 BIG UPDATES ON TEAM INDIA 🚨— Vikas (@Vikas662005) September 1, 2026
- BCCI held a meeting on Ajit Agarkar tenure extension or not as chief selector.
- Hardik Pandya niggle & no avaible for AFG T20 series.
- Nitish Kumar Reddy & Jasprit Bumrah is fully fit.
- Prince Yadav is completely fit.
- Krunal Pandya… pic.twitter.com/GTxwp7LAhc
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଭଲ ଖବର ଏହା ଯେ ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ ଏବଂ ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର ଆଘାତରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରାଙ୍କ ଆଘାତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହୋଇ ରହିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଦଳ ଘୋଷଣା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ ଏବଂ ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର ଦଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ତାହା ଦେଖିବା ବେଶ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ।