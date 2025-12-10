ବାରବାଟୀରେ ଭାରତର ବଡ ବିଜୟ; 101 ରନରେ ହାରିଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ସୁପର ସୋ
ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ରେ ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ୧୦୧ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି । ୫ ଟିକିଆ ଟି-୨୦ ସିରିଜରେ ଭାରତ ୧-୦ରେ ଅଗ୍ରଣୀ ।
Published : December 10, 2025 at 7:26 AM IST|
Updated : December 10, 2025 at 8:13 AM IST
କଟକ: ବାରବାଟୀରେ ଭାରତର ଚିତାକର୍ଷକ ବିଜୟ । ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ୧୦୧ ରନରେ ହରାଇଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ । ୭୪ ରନରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଅଲଆଉଟ୍ । ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ T20 ସିରିଜରେ ଭାରତ ୧-୦ରେ ଆଗୁଆ । ଦର୍ଶନୀୟ ଅଲରାଉଣ୍ଡ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ ବିବେଚିତ । କଟକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୧୭୫ ରନ କରିଥିଲା । ଜବାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ୭୪ ରନରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା ।
ବାରବାଟୀରେ ଇତିହାସ ରଚିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ-
ବାରବାଟୀରେ ଖେଳା ଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ରେ ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ୧୦୧ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରି ଇତିହାସ ରଚିଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ । ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ପ୍ଲେୟାର ଅଫ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ । ୪ଟି ଛକା, ୬ଟି ଚୌକା ବଳରେ ମାତ୍ର 28 ବଲରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ୫୯ ରନ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ । ଏହାସହିତ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ୧୦୦ତମ ଛକା ମାରିଥିଲେ ।
ଏପଟେ ବୁମରା ବୋଲିଂରେ କମାଲ କହିବା ସହିତ ୧୦୦ତମ ୱିକେଟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । । ଅର୍ଶଦୀପ, ବୁମ୍ରା, ବରୁଣ, ଅକ୍ଷରଙ୍କୁ ୨-୨ ୱିକେଟ । ଶିବମ ଦୁବେ ଓ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ ୧-୧ ୱିକେଟ । ଦ. ଆଫ୍ରିକାର ବ୍ରେଭିସ୍ଙ୍କ ସର୍ବାଧିକ ୨୨ ରନ୍ ।
ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-20 ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ କମବ୍ୟାକ୍ କରିଥିଲେ । ଗୋଟିଏ ପଟେ ଓ୍ବିକେଟ ପରେ ଓ୍ବିକେଟ ପଡିଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅପରାଜିତ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଏବଂ ପରେ ବୋଲିଂରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ ।
ଏହି ବିଜୟ ପରେ ଭାରତ 1-0ର ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଛି । ଏପଟେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବନିମ୍ନ T20I ସ୍କୋର କରିଥିଲା । ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍କୋର ମଧ୍ୟ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଥିଲା - 2022 ରେ ରାଜକୋଟରେ 87 ରନ ।
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟସ୍ ଜିତି ଭାରତକୁ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲା । ପ୍ରଥମରୁ ଭାରତକୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଝଟକା ଲାଗିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ 28 ବଲ୍ ରୁ 59 ରନ ବଳରେ ଭାରତ ଏକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ 175/6 ସ୍କୋର କରିଥିଲା । ଏପଟେ ଟାର୍ଗେଟକୁ ପିଛା କରି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା 12.3 ଓଭରରେ ମାତ୍ର 74 ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲା ।
5⃣9⃣* with the bat 😎— BCCI (@BCCI) December 9, 2025
1⃣/1⃣6⃣ with the ball 🙌
For his impactful all-round show, Hardik Pandya is the Player of the Match 🏆
Scorecard ▶️ https://t.co/tiemfwcNPh #TeamIndia | #INDvSA | @hardikpandya7 | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/4h9qRD2T3L
An emphatic win in the #INDvSA T20I series opener 🥳#TeamIndia register a 1⃣0⃣1⃣-run victory in Cuttack to go 1⃣-0⃣ up 🙌— BCCI (@BCCI) December 9, 2025
Scorecard ▶️ https://t.co/tiemfwcNPh@IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/mw3oxC5AHw
ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, ଜସପ୍ରିତ ବୁମରା, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ । ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଡେଭିଡ୍ ମିଲରଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବାନ ଓ୍ବିକେଟ ହାସଲ କରିଥିଲେ । ଏହା କଟକରେ ତିନି ଟି-୨୦ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ପ୍ରଥମ ପରାଜୟ ଥିଲା। ଅର୍ଶଦୀପ ଏକ ଚମତ୍କାର ଆଉଟ୍-ସ୍ୱିଙ୍ଗର ସହିତ କ୍ୱିଣ୍ଟନ୍ ଡି କକଙ୍କ ଓ୍ବିକେଟ ନେଇଥିଲେ ।
History made in Cuttack! 🏟️ Team India conquers Barabati Stadium! What a match, what a win! The energy was absolutely electric. Thank you for the love, Odisha! 💙🇮🇳" #INDvsSA #1st #t20cricket #oca #bcci #odishacricketassociation #barabati #cuttack #barabatiroar #cricket pic.twitter.com/WGL0eaJ5zd— Odisha Cricket Association (@cricket_odisha) December 9, 2025
ପରେ ଅର୍ଶଦୀପ ମଧ୍ୟ ଇନଫର୍ମ ଟ୍ରିଷ୍ଟାନ୍ ଷ୍ଟବ୍ସ (୧୪)ଙ୍କ ଓ୍ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ । ଫଳରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଚାରି ଓଭର ଭିତରେ ୧୮/୨ ଥିଲା । ଛଅ ଓଭରରେ ୨୮/୩ ସ୍କୋର ହୋଇଥିଲା । ପରେ ବୁମରା ଚାରିଟି ବଲ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରେଭିସ୍ ଏବଂ କେଶବ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରି ନିଜର ୧୦୦ ଟି-୨୦ ୱିକେଟ୍ ପୂରଣ କରିଥିଲେ ।
The roar of Cuttack was our biggest strength today! 🇮🇳 Team India conquers Barabati Stadium! What a match, what a win! To every fan who screamed their lungs out—this victory belongs to you. Thank you for the magic! ✨#INDvsSA #1st #t20cricket #oca #bcci… pic.twitter.com/2YYSJDhy5T— Odisha Cricket Association (@cricket_odisha) December 9, 2025
ବ୍ୟାଟିଂରେ ଭାରତ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ସଙ୍କଟରେ ପଡିଥିଲା । ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା (୧୭), ଶୁଭମାନ ଗିଲ୍ (୪) ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (୧୨) 7 ଓଭର ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ । ଲୁଙ୍ଗି ଏନଗିଡି (୩/୩୧) ଦର୍ଶନୀୟ ବୋଲିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଗୋଟିଏ ପଟେ ଗୋଟିଏ ଓ୍ବିକେଟ ନେଇଥିଲେ ।
The Barabati Stadium came alive tonight with the kind of cricket that makes the whole country cheer.— Mohan Charan Majhi (@MohanMOdisha) December 9, 2025
Congratulations to Team India on a brilliant victory over South Africa. The passion and sportsmanship on display were truly inspiring.
For decades, Barabati has been a stage for…
ଫଳରେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟରଙ୍କ ପାଇଁ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିବା କଠିନ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ପରେ ତିଲକ ବର୍ମା 26, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ 23, ଦୁବେ 11 ଏବଂ ଜିତେଶ ଶର୍ମା 10 ରନ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ ।
ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କଟକ ସ୍ଥିତ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଭାରତ ବନାମ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାର ଅବସର ମିଳିଲା। ହଜାର ହଜାର ଉତ୍ସାହୀ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଉପଭୋଗ କରିବା ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଅନୁଭୂତି ଥିଲା। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଏଭଳି ସଫଳ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ରୀଡ଼ା ଆୟୋଜନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ… pic.twitter.com/d4bqzpUlQY— Mohan Charan Majhi (@MohanMOdisha) December 9, 2025
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା-
ବାରବାଟୀରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଦମଦାର ବିଜୟ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, "ଐତିହାସିକ ବାରବାଟିରେ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି । ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଏହି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଲକି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । ମ୍ୟାଚ ପାଇଁ ଓସିଏ ଓ ସରକାର ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥିଲେ । ଆଜିର ଆୟୋଜନ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି ଯେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସବୁ ପ୍ରକାର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମ୍ୟାଚର ଆୟୋଜନ କରିପାରିବେ । ଏଥିସହ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ସରକାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି । ଖୁବଶିଘ୍ର ଏନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ।"
🎉 Team India conquers Barabati Stadium! What a match, what a win!#INDvsSA #1st #t20cricket #oca #bcci #odishacricketassociation #barabati #cuttack #barabatiroar #cricket #cricketlovers pic.twitter.com/oWZaCggJq7— Odisha Cricket Association (@cricket_odisha) December 9, 2025
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ବାରବାଟୀ ବ୍ୟାଟେଲ: ରାଜଧାନୀରେ କ୍ରିକେଟ ମାନିଆ, ଖେଳାଳିଙ୍କ ମେନ୍ୟୁରେ ଦେଶୀ ଚିକେନ, ରସାବଳୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ