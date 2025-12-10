ETV Bharat / sports

ବାରବାଟୀରେ ଭାରତର ବଡ ବିଜୟ; 101 ରନରେ ହାରିଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ସୁପର ସୋ

ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ରେ ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ୧୦୧ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି । ୫ ଟିକିଆ ଟି-୨୦ ସିରିଜରେ ଭାରତ ୧-୦ରେ ଅଗ୍ରଣୀ ।

india-vs-south-africa-t20-match
ବାରବାଟୀରେ ଭାରତର ବଡ ବିଜୟ (PTI)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 10, 2025 at 7:26 AM IST

Updated : December 10, 2025 at 8:13 AM IST

କଟକ: ବାରବାଟୀରେ ଭାରତର ଚିତାକର୍ଷକ ବିଜୟ । ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ୧୦୧ ରନରେ ହରାଇଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ । ୭୪ ରନରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଅଲଆଉଟ୍ । ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ T20 ସିରିଜରେ ଭାରତ ୧-୦ରେ ଆଗୁଆ । ଦର୍ଶନୀୟ ଅଲରାଉଣ୍ଡ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ ବିବେଚିତ । କଟକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଭାରତ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୧୭୫ ରନ କରିଥିଲା । ଜବାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ୭୪ ରନରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା ।

ବାରବାଟୀରେ ଭାରତର ବଡ ବିଜୟ (ETV Bharat Odisha)

ବାରବାଟୀରେ ଇତିହାସ ରଚିଲା ଟିମ୍‌ ଇଣ୍ଡିଆ-

ବାରବାଟୀରେ ଖେଳା ଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ରେ ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ୧୦୧ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରି ଇତିହାସ ରଚିଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ । ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ପ୍ଲେୟାର ଅଫ ଦି ମ୍ୟାଚ୍‌ । ୪ଟି ଛକା, ୬ଟି ଚୌକା ବଳରେ ମାତ୍ର 28 ବଲରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ୫୯ ରନ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ । ଏହାସହିତ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ୧୦୦ତମ ଛକା ମାରିଥିଲେ ।

ଏପଟେ ବୁମରା ବୋଲିଂରେ କମାଲ କହିବା ସହିତ ୧୦୦ତମ ୱିକେଟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । । ଅର୍ଶଦୀପ, ବୁମ୍‌ରା, ବରୁଣ, ଅକ୍ଷରଙ୍କୁ ୨-୨ ୱିକେଟ । ଶିବମ ଦୁବେ ଓ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ ୧-୧ ୱିକେଟ । ଦ. ଆଫ୍ରିକାର ବ୍ରେଭିସ୍‌ଙ୍କ ସର୍ବାଧିକ ୨୨ ରନ୍‌ ।

ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-20 ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ କମବ୍ୟାକ୍ କରିଥିଲେ । ଗୋଟିଏ ପଟେ ଓ୍ବିକେଟ ପରେ ଓ୍ବିକେଟ ପଡିଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅପରାଜିତ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଏବଂ ପରେ ବୋଲିଂରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ ।

ଏହି ବିଜୟ ପରେ ଭାରତ 1-0ର ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଛି । ​ଏପଟେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବନିମ୍ନ T20I ସ୍କୋର କରିଥିଲା । ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍କୋର ମଧ୍ୟ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଥିଲା - 2022 ରେ ରାଜକୋଟରେ 87 ରନ ।

ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟସ୍ ଜିତି ଭାରତକୁ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲା । ପ୍ରଥମରୁ ଭାରତକୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଝଟକା ଲାଗିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ 28 ବଲ୍ ରୁ 59 ରନ ବଳରେ ଭାରତ ଏକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ 175/6 ସ୍କୋର କରିଥିଲା । ଏପଟେ ଟାର୍ଗେଟକୁ ପିଛା କରି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା 12.3 ଓଭରରେ ମାତ୍ର 74 ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲା ।

ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, ଜସପ୍ରିତ ବୁମରା, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ । ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଡେଭିଡ୍ ମିଲରଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବାନ ଓ୍ବିକେଟ ହାସଲ କରିଥିଲେ । ଏହା କଟକରେ ତିନି ଟି-୨୦ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ପ୍ରଥମ ପରାଜୟ ଥିଲା। ଅର୍ଶଦୀପ ଏକ ଚମତ୍କାର ଆଉଟ୍-ସ୍ୱିଙ୍ଗର ସହିତ କ୍ୱିଣ୍ଟନ୍ ଡି କକଙ୍କ ଓ୍ବିକେଟ ନେଇଥିଲେ ।

ପରେ ଅର୍ଶଦୀପ ମଧ୍ୟ ଇନଫର୍ମ ଟ୍ରିଷ୍ଟାନ୍ ଷ୍ଟବ୍ସ (୧୪)ଙ୍କ ଓ୍ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ । ଫଳରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଚାରି ଓଭର ଭିତରେ ୧୮/୨ ଥିଲା । ଛଅ ଓଭରରେ ୨୮/୩ ସ୍କୋର ହୋଇଥିଲା । ପରେ ବୁମରା ଚାରିଟି ବଲ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରେଭିସ୍ ଏବଂ କେଶବ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରି ନିଜର ୧୦୦ ଟି-୨୦ ୱିକେଟ୍ ପୂରଣ କରିଥିଲେ ।

ବ୍ୟାଟିଂରେ ଭାରତ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ସଙ୍କଟରେ ପଡିଥିଲା । ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା (୧୭), ଶୁଭମାନ ଗିଲ୍ (୪) ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (୧୨) 7 ଓଭର ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ । ଲୁଙ୍ଗି ଏନଗିଡି (୩/୩୧) ଦର୍ଶନୀୟ ବୋଲିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଗୋଟିଏ ପଟେ ଗୋଟିଏ ଓ୍ବିକେଟ ନେଇଥିଲେ ।

ଫଳରେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟରଙ୍କ ପାଇଁ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିବା କଠିନ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ପରେ ତିଲକ ବର୍ମା 26, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ 23, ଦୁବେ 11 ଏବଂ ଜିତେଶ ଶର୍ମା 10 ରନ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ ।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା-

ବାରବାଟୀରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଦମଦାର ବିଜୟ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, "ଐତିହାସିକ ବାରବାଟିରେ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି । ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଏହି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଲକି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । ମ୍ୟାଚ ପାଇଁ ଓସିଏ ଓ ସରକାର ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥିଲେ । ଆଜିର ଆୟୋଜନ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି ଯେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସବୁ ପ୍ରକାର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମ୍ୟାଚର ଆୟୋଜନ କରିପାରିବେ । ଏଥିସହ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ସରକାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି । ଖୁବଶିଘ୍ର ଏନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

