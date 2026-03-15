୧୪୯ ବର୍ଷରେ ପାଦ ଦେଲା ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍; ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ଓ କେଉଁଠି ହୋଇଥିଲା କ୍ରିକେଟର ଏହି 'ବେଷ୍ଟ' ଫର୍ମାଟ୍?
Happy Birthday Test Cricket: ୧୪୯ ବର୍ଷ ତଳେ ଆଜିର ଦିନରେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କ୍ରିକେଟର ଏହି ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ତଥା ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ ଫର୍ମାଟ୍।
Published : March 15, 2026 at 2:43 PM IST
Test Cricket at 150, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଜି କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖାସ୍ ଦିନ। ରବିବାର (୧୫ ମାର୍ଚ୍ଚ) ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିଜର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଛି। ଠିକ୍ ୧୪୯ ବର୍ଷ ତଳେ ଆଜିର ଦିନରେ ହିଁ କ୍ରିକେଟର ଏହି ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ତଥା ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ ଫର୍ମାଟ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଟି-୨୦ ର ଚମକ ଆଉ ଦିନିକିଆର ରୋମାଞ୍ଚ ଭିତରେ ବି ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ ଆଜି ବି ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ବଜାୟ ରଖିଛି।
ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ଖୁସି ଓ ଦୁଃଖର ମିଶ୍ରିତ ସମୟ:
ଗତ ୨୪ ମାସ ଭିତରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଅନେକ ସଫଳତା ସାଉଁଟିଛି। ଦୁଇ ଦୁଇଥର ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା ସହ ୨୦୨୫ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫିରେ ମଧ୍ୟ କବଜା କରିଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ, କ୍ରିକେଟ୍ ପଣ୍ଡିତ ଓ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମନରେ ଏକ ନିଆରା ସ୍ଥାନ ରଖିଛି ଇଂଲଣ୍ଡ ମାଟିରେ ନୂଆ ଅଧିନାୟକ ଓ ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ନେଇ ମିଳିଥିବା ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ବିଜୟ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି, ନିଜ ଘରୋଇ ମାଟିରେ ଦୁଇଟି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ହାରିବା ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ଦେଇଛି, ତାହା ବୋଧହୁଏ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବାର ଖୁସିଠୁ ବି ଅଧିକ। ଏଥିରୁ ହିଁ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ଯେ କ୍ରିକେଟ୍ ଦୁନିଆରେ ଟେଷ୍ଟ ଫର୍ମାଟର ସମ୍ମାନ କେତେ ଅଧିକ।
କେବେ ଓ କେଉଁଠି ଖେଳାଯାଇଥିଲା ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍?
ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠା ଓଲଟାଇଲେ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ, ୧୮୭୭ ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୫ ତାରିଖରେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣ କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ (MCG) ରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ଏହାକୁ 'ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍' ବୋଲି କୁହାଯାଉନଥିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡର 'ଅଲ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ' ଦଳ ସହିତ ନ୍ୟୁ ସାଉଥ୍ ୱେଲ୍ସ ଏବଂ ଭିକ୍ଟୋରିଆର ଏକ ମିଳିତ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୋଇଥିଲା। ଯାହାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଥିଲା।
First Ball Bowled: Alfred Shaw
First Ball Faced: Charles Bannerman
First Run: Charles Bannerman
First Wicket: Allan Hill
First Hundred: Charles Bannerman
ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟର କିଛି ରୋଚକ ରେକର୍ଡ:
- ପ୍ରଥମ ରନ୍: ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସର ପ୍ରଥମ ରନ୍ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଅଧିନାୟକ ଚାର୍ଲ୍ସ ବ୍ୟାନରମ୍ୟାନ୍। ସେ କେବଳ ପ୍ରଥମ ରନ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରଥମ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଓ ଶତକ (୧୬୫ ରନ୍) ମଧ୍ୟ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲେ।
- ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍: ଇଂଲଣ୍ଡର ଆଲେନ୍ ହିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟର ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ସେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ନାଟ୍ ଥମ୍ସନଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରି ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲେ।
- ପ୍ରଥମ 'ପାଞ୍ଚ ୱିକେଟ୍': ବିଲି ମିଡୱିଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ବୋଲର ଭାବେ ଗୋଟିଏ ଇନିଂସରେ ୫ଟି ୱିକେଟ୍ ନେବାର କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ।
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଐତିହାସିକ ବିଜୟ:
ଏହି ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୨୪୫ ରନ୍ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ୧୯୬ ରନ୍ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମାତ୍ର ୧୦୪ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ବି, ଇଂଲଣ୍ଡ ସମ୍ମୁଖରେ ୧୫୪ ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ବୋଲର ଟମ୍ କେଣ୍ଡାଲଙ୍କ ଘାତକ ବୋଲିଂ (୭ ୱିକେଟ୍) ଯୋଗୁଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ମାତ୍ର ୧୦୮ ରନରେ ସୀମିତ ରହିଥିଲା। ଫଳରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ୪୫ ରନରେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଇତିହାସ ରଚିଥିଲା।
ଆଜି ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟର ଏହି ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା କ୍ରିକେଟ୍କୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଦେଇଛି, ଯାହା ଆଗାମୀ ଅନେକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ଟେକନିକ୍ ର ପରୀକ୍ଷା ନେଉଥିବ।