'ହନୁମାନ ଜୀ...', ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ୫ ୱିକେଟ୍ ନେବା ପରେ ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମାଙ୍କ ବୟାନ ଭାଇରାଲ
Deepti Sharma: ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା ନିଜର ଚାରି ଓଭର ସ୍ପେଲରେ ମାତ୍ର ୧୦ ରନ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ୫ଟି ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ।
Published : June 15, 2026 at 10:31 AM IST
Women's T20 World Cup, ଏଜବେଷ୍ଟନ: ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ରେ ବିଜୟ ସହ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କ ଅଧିନାୟିକତ୍ୱରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଥମ ମୁକାବିଲା ପାକିସ୍ତାନ ସହ ଖେଳିଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନକୁ ୬୪ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତର ଏହି ଦମଦାର ବିଜୟରେ ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମାଙ୍କ ସ୍ମରଣୀୟ ବୋଲିଂର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗଦାନ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 'ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍' ଚୟନ କରାଯାଇଛି।
ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା କରିଥିଲେ ୫ ପାକିସ୍ତାନି ଖେଳାଳିଙ୍କ ଶିକାର
ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା ନିଜର ଚାରି ଓଭର ସ୍ପେଲରେ ମାତ୍ର ୧୦ ରନ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ୫ଟି ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ। ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଭାରତର ଯେକୌଣସି ବୋଲରଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅଟେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ରେକର୍ଡ ଝୁଲଣ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାମରେ ଥିଲା। ସେ ୨୦୧୨ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ୧୧ ରନ୍ ଦେଇ ୫ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ମହିଳା ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସରେ ଏହା ତୃତୀୟ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅଟେ।
Best Bowling Figures for India in WT20Is ✅— BCCI Women (@BCCIWomen) June 14, 2026
3️⃣rd Best Bowling Figures in Women's #T20WorldCup ✅
A record-breaking outing for Deepti Sharma 💙
Scorecard ▶️ https://t.co/1tfRc3jcrX#TeamIndia | #WomenInBlue | @Deepti_Sharma06 pic.twitter.com/4KQ4FbtlPK
ମହିଳା ଟି-୨୦ରେ ସର୍ବାଧିକ ୱିକେଟ୍:
ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା ମହିଳା ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ବୋଲର ମଧ୍ୟ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଭାରତର ଏହି ଅଫ୍-ସ୍ପିନରଙ୍କ ନାମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୧୬୬ଟି ୱିକେଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଦୀପ୍ତି ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ୧୪୫ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଥାଇଲାଣ୍ଡ ମହିଳା ଦଳର ଥିପାଚା ପୁଥାୱୋଙ୍ଗଙ୍କ ନାମରେ ୧୬୫ଟି ୱିକେଟ୍ ରହିଛି। ଆଇସିସିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଦସ୍ୟ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ବୋଲରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ମେଗାନ୍ ସୁଟ୍ ୧୫୨ଟି ୱିକେଟ୍ ସହ ଦୀପ୍ତିଙ୍କ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି।
Most wickets in women's T20Is— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) June 15, 2026
◾ 166 - Deepti Sharma 🇮🇳
◾ 165 - Thipatcha Putthawong 🇹🇭
◾ 160 - Henriette Ishimwe 🇷🇼
◾ 152 - Megan Schutt 🇦🇺
◾ 148 - Onnicha Kamchomphu 🇹🇭 pic.twitter.com/bG6rYaATmP
ମହିଳା ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ଖେଳାଳି:
- ୧୬ - ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା (ଭାରତ)
- ୧୫ - ଥିପାଚା ପୁଥାୱୋଙ୍ଗ (ଥାଇଲାଣ୍ଡ)
- ୧୦ - ହେନ୍ରିଟ୍ ଇଶିମୱେ (ରୁଆଣ୍ଡା)
- ୧୫୨ - ମେଗାନ୍ ସୁଟ୍ (ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ)
- ୧୪୮ - ନଟାୟା ବୁଚାଥମ / ହେ କାମଚୋମଫୁ (ଥାଇଲାଣ୍ଡ)
ଦୀପ୍ତି ଭାରତର ତୃତୀୟ ମହିଳା ବୋଲର ଭାବରେ ଏହି କାରନାମା କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ କି ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ୫ଟି ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଛନ୍ତି। ରେଣୁକା ଠାକୁର ଏବଂ ପ୍ରିୟଙ୍କା ରୟ ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି କାରନାମା କରିସାରିଛନ୍ତି। ରେଣୁକା ୨୦୨୩ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ୧୫ ରନ୍ ଦେଇ ୫ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ରୟ ୨୦୦୯ରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ହିଁ ୧୬ ରନ୍ ଦେଇ ୫ଟି ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଦୀପ୍ତିଙ୍କ ବୋଲିଂ ସ୍ପେଲ୍ ଏହି ଦୁହିଁଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଚମତ୍କାର (କମ୍ ରନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ) ରହିଛି।
Deepti Sharma said - " lord hanuman ji is great, special thanks to hanuman ji". ♥️#INDvsPAK pic.twitter.com/tUoHjzMkZA— Indian Cricket (@IPL2025Auction) June 15, 2026
"ହନୁମାନ ଜୀ ମହାନ୍ ଅଟନ୍ତି..."
ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ୬୪ ରନର ବିଜୟ ପରେ ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରେୟ ଦଳକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ହନୁମାନ ଜୀ ମହାନ୍ ଅଟନ୍ତି।"
ହନୁମାନ ଜୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମାଙ୍କର ଏଭଳି ଅତୁଟ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ଏହା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତରେ ୨୦୨୫ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲା। ପିଏମ୍ ମୋଦୀ ଦୀପ୍ତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ହନୁମାନ ଜୀଙ୍କ ଟାଟୁ ବିଷୟରେ ପଚାରିଥିଲେ। ଏହା ଉପରେ ଭାରତୀୟ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଜଣକ କହିଥିଲେ ଯେ, ଯେତେବେଳେ ବି ସେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ 'ହନୁମାନ'ଙ୍କ ନାମ ନିଅନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦେଇଥାଏ।