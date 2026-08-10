୬,୬,୬,୬,୬, ୬...ଲଗାତାର ଛକା ମାରି ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଏହି ଇଂଲଣ୍ଡ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍
ଇଂଲଣ୍ଡ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଟୋବି ଆଲବର୍ଟ ୬ଟି ବଲ୍ରେ ୬ଟି ଛକା ମାରି ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛନ୍ତି।
Published : August 10, 2026 at 12:34 PM IST
Toby Albert 6 Sixes: କ୍ରିକେଟରେ ୬ଟି ବଲ୍ରେ ୬ଟି ଛକା ମାରିବାକୁ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ କାରନାମା ମାନାଯାଏ। ୱାନଡେ କପ୍ ୨୦୨୬ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଟୋବି ଆଲବର୍ଟ ନିଜ ବ୍ୟାଟିଂ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚକିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ସସେକ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ହୋଭ୍ଠାରେ ୮୬ ରନର ଏକ ଧୂଆଁଧାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଯଦିଓ ସେ ନିଜର ଏହି ଇନିଂସ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ୬ଟି ବଲ୍ରେ ୬ଟି ଛକା ମାରିବାର କାରନାମା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ହାମ୍ପସାୟରର ଏହି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରହାର କରିବାରେ କୌଣସି ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା କରିନଥିଲେ ଏବଂ ୨୩୨.୪୩ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ରେ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ।
୬ଟି ବଲ୍ରେ ୬ଟି ଛକା ମାରି ରେକର୍ଡ କଲେ ଆଲବର୍ଟ
ହାମ୍ପସାୟର ଏବଂ ସସେକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଅଗଷ୍ଟ ୯ ତାରିଖରେ ରୟାଲ ୱାନଡେ କପ୍ରେ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ହାମ୍ପସାୟରକୁ ଅଲି ଅର୍ ଏବଂ ବେନ୍ ମେୟସ ଏକ ଭଲ ଆରମ୍ଭ ଦେଇଥିଲେ। ଉଭୟ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଦୁଇ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୨୨୫ ରନର ପାର୍ଟନରସିପ୍ ହୋଇଥିଲା। ଅଲି ଆଉଟ୍ ହେବା ପରେ ଟୋବି ଆଲବର୍ଟ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଦଳର ଏହି ଦ୍ରୁତ ରନ୍ ଗତିକୁ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ।
କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଆଲବର୍ଟ ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ଓଭରରେ ଏହି ଛକାଗୁଡ଼ିକ ମାରିଥିଲେ। ସେ ନାଣ୍ଟେସ ଓଷ୍ଠୁଇଜେନଙ୍କ ଓଭରର ଶେଷ ଦୁଇଟି ବଲ୍ରେ ଛକା ମାରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଭରର ଦୁଇଟି ବଲ୍ ପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ମିଳିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଆହୁରି ଚାରିଟି ବିଶାଳ ଛକା ମାରିଥିଲେ। ସେ ଏହିପରି ଖେଳିଥିବା କ୍ରମାଗତ ୬ଟି ବଲ୍ରେ ୬ଟି ଛକା ବର୍ଷା କରି ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ କିଛି ଏହିଭଳି ସମାନ କାରନାମା ଆଇପିଏଲରେ ରିୟାନ ପରାଗ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱାନଡେ କପ୍ରେ ଟୋବି ଆଲବର୍ଟ ଏହା କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି।
VICTORIOUS IN HOVE 🎉🎉🎉🎉🎉🎉— Hampshire Cricket (@hantscricket) August 9, 2026
Eddie Jack picks up four wickets after a clinical performance with the bat 🎯🎯🎯
Our qualification chances remain alive going into our last match against Derbyshire at Utilita Bowl on Tuesday 🍿
🔢 Match Centre 👉 https://t.co/cV7QK6PU2J pic.twitter.com/w3peM3fd3U
ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଟୋବି ଆଲବର୍ଟ ଚମତ୍କାର ଫର୍ମରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ୬ଟି ବଲ୍ରେ ୬ଟି ଛକା ମାରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଧୂଆଁଧାର ବ୍ୟାଟିଂ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ସେ ୩୭ଟି ବଲ୍ର ସାମ୍ନା କରି ୮୬ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ୨୩୨.୪୩ ଥିଲା। ସେ ନିଜର ଏହି ଚମତ୍କାର ଇନିଂସରେ ୮ଟି ଛକା ଏବଂ ୫ଟି ଚୌକା ମାରିଥିଲେ। ମ୍ୟାଚରେ ପ୍ରଥମେ ହାମ୍ପସାୟର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୫୦ ଓଭରରେ ୯ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୩୮୩ ରନର ବିଶାଳ ସ୍କୋର ଛିଡ଼ା କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ସସେକ୍ସ ଦଳ ୩୩୨ ରନ୍ କରି ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯାହାଫଳରେ ହାମ୍ପସାୟର ୫୧ ରନରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା।