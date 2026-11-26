ବିଶ୍ୱ ଚେସ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍: ଗୁକେଶ-ସିନ୍ଦାରୋଭ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗେମ୍ ଡ୍ର'
Gukesh vs Sindarov: ବିଶ୍ୱ ଚେସ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ଡି ଗୁକେଶ ଏବଂ ଜାଭୋଖିର ସିନ୍ଦାରୋଭଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଟାଇଟଲ୍ ମୁକାବିଲାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗେମ୍ ମଧ୍ୟ ଡ୍ର'ରେ ଶେଷ ହୋଇଛି।
Published : November 26, 2026 at 10:15 AM IST
World Chess Championship: ବିଶ୍ୱ ଚେସ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ଭାରତର ଡି ଗୁକେଶ ଏବଂ ଉଜବେକିସ୍ତାନର ଜାଭୋଖିର ସିନ୍ଦାରୋଭଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଟାଇଟଲ୍ ମୁକାବିଲାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗେମ୍ ମଧ୍ୟ ଡ୍ର'ରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ବୁଧବାର ଦିନ ଜେନେଭାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ଗେମ୍ ରେ ଉଭୟ ଖେଳାଳି ରିସ୍କ ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ୨୦ଟି ଚାଲ୍ ପରେ ପଏଣ୍ଟ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ସହମତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଚାମ୍ପିଅନସିପର ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ଯାକ ଗେମ୍ ବରାବର ସ୍ତରରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ନଜର ଗୁରୁବାର ହେବାକୁ ଥିବା ତୃତୀୟ ଗେମ୍ ରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିବା ଉପରେ ରହିବ।
ଦ୍ୱିତୀୟ ଗେମରେ ଡି ଗୁକେଶ ଧଳା ଗୋଟି ନେଇ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ 'ଲଣ୍ଡନ ସିଷ୍ଟମ୍' ଆପଣାଇଥିଲେ। ଉଭୟ ଖେଳାଳି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଚାଲଗୁଡ଼ିକରେ ବେଶ୍ ସତର୍କତା ଦେଖାଇଥିଲେ ଏବଂ ନିଜର ଗୋଟିଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଇବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ।
ସିନ୍ଦାରୋଭ ସପ୍ତମ ଚାଲରେ ହିଁ ନିଜର ମନ୍ତ୍ରୀ (ୱଜିର) ବାହାରକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଏହାପରେ 10ମ ଚାଲ ସୁଦ୍ଧା ସେ କିଙ୍ଗ୍ ସାଇଡ୍ କ୍ୟାସଲିଂ ମଧ୍ୟ କରିନେଇଥିଲେ। ଏହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଯାକ ହାତୀ ପରସ୍ପର ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥିଲେ।
The final moments of Game 2 of the Salesforce FIDE World Championship 2026. ♟️ A quick draw between 🇮🇳 Gukesh D and 🇺🇿 Javokhir Sindarov. #GukeshSindarov https://t.co/A2ANBgRB3i— International Chess Federation (@FIDE_chess) November 25, 2026
ପ୍ରଥମ ଗେମ୍ ପରି ଗୁକେଶ ଏଥର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଚାଲଗୁଡ଼ିକରେ ବେଶ୍ ଅଧିକ ସମୟ ନେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଗେମରେ ତାଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ରକ୍ଷଣାତ୍ମକ ଖେଳ ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗେମ୍ ରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସମୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କମିଯାଇଥିଲା। ଏକ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାୟ 55 ମିନିଟ୍ ସମୟ ବଞ୍ଚିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କି ସିନ୍ଦାରୋଭଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାୟ ଏକ ଘଣ୍ଟା 26 ମିନିଟ୍ ସମୟ ବାକି ଥିଲା।
ଧଳା ଗୋଟି ନେଇ ଖେଳୁଥିବାରୁ ଗୁକେଶଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମ ଚାଲ୍ ଚଲାଇବାର ଫାଇଦା ଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଏହି ଅଗ୍ରଣୀର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ଗେମରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସିନ୍ଦାରୋଭ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଦେଇନଥିଲେ। ଉଭୟ ଖେଳାଳି ବିନା କୌଣସି ଅନାବଶ୍ୟକ ରିସ୍କ ନେଇ ମୁକାବିଲାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ୨୦ଟି ଚାଲ୍ ପରେ ଉଭୟ ଡ୍ର' ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ।
ଏହିପରି ଭାବେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦୁଇଟି ଗେମ୍ ପରେ ଉଭୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଖାତାରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି। ଗୁରୁବାର (26 ନଭେମ୍ୱର) ହେବାକୁ ଥିବା ତୃତୀୟ ବାଜିରେ ଉଭୟଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା ଏହି ବରାବର ସ୍ଥିତିକୁ ଭାଙ୍ଗି ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ଉପରେ ରହିବ।
♟ Salesforce FIDE World Championship Match: Gukesh and Sindarov size each other up Game two of the Salesforce FIDE World Championship Match 2026 in Geneva ended in a draw after just 2 hours and 20 moves. Both contenders eventually concluded that there was little the position could offer to upset the balance. Read more: https://t.co/2DhT9d0Ygr #GukeshSindarov 📷 FIDE / Michal Walusza— International Chess Federation (@FIDE_chess) November 25, 2026
ଚେସ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପର ଇତିହାସ
ବର୍ତ୍ତମାନ 22 ଜଣ ବିଶ୍ୱ ଚେସ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଜର୍ମାନୀର ଇମାନୁଏଲ୍ ଲାସ୍କର, ରୁଷର ଗ୍ୟାରି କାସ୍ପାରୋଭ ଏବଂ ଆନାତୋଲି କାର୍ପୋଭଙ୍କ ନାମରେ ଛଅଟି ଲେଖାଏଁ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବାର ରେକର୍ଡ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ କି ଭାରତର ବିଶ୍ୱନାଥନ ଆନନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ ପାଞ୍ଚଟି ଟାଇଟଲ୍ ରହିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ବିଶ୍ୱ ଚେସ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପର ଆରମ୍ଭ 1886 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ୱିଲହେମ୍ ଷ୍ଟିନିଜ୍ ଜୋହାନ୍ସ ଜୁକେର୍ଟୋର୍ଟଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଯଦିଓ 1948 ମସିହାରୁ FIDE ଏହାର ଆୟୋଜନ କରିଆସୁଛି।