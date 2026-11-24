ଜେନେଭାରେ ଆଜିଠାରୁ ଚେସ୍ ମହାଯୁଦ୍ଧ: ନିଜର ବିଶ୍ୱ ବିଜେତା ମୁକୁଟ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ କି ଗୁକେଶ
ଆଜି ଠାରୁ (24 ନଭେମ୍ବର) ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଏହି ବିଶ୍ୱ ଚେସ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଡିସେମ୍ବର 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ।
Published : November 24, 2026 at 11:13 AM IST
World Chess Championship 2026: ବିଶ୍ୱ ଚେସ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ 2026 ଆଜିଠାରୁ (24 ନଭେମ୍ବର) ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଭାରତର ଡି. ଗୁକେଶଙ୍କ ମୁକାବିଲା ଉଜବେକିସ୍ତାନର ଜାଭୋଖିର ସିନ୍ଦାରୋଭଙ୍କ ସହ ହେବ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଏହି ମହାମୁକାବିଲା ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଶ୍ୱ ଚେସ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଏବଂ 2026 କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଚାମ୍ପିଅନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଏ।
24 ନଭେମ୍ବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ବିଶ୍ୱ ଚେସ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଡିସେମ୍ବର 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏଥିରେ ଉଭୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ 14 ଟି କ୍ଲାସିକାଲ୍ ବାଜି ଖେଳାଯିବ। ଯିଏ ପ୍ରଥମେ 7.5 ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ଗୋଟିଏ ଗେମ୍ ଜିତିଲେ 1 ପଏଣ୍ଟ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ, ଡ୍ର ହେଲେ ଉଭୟ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଅଧା ପଏଣ୍ଟ ଲେଖାଏଁ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି 14ଟି ଗେମ୍ ଶେଷ ହେବା ପରେ ସ୍କୋର ସମାନ ରହେ, ତେବେ ଟାଇବ୍ରେକର ଜରିଆରେ ବିଜେତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ।
ବିଶ୍ୱ ଚେସ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟ
ପ୍ରତ୍ୟେକ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30 ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମଙ୍ଗଳବାର ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ଗୁକେଶ କଳା ଗୋଟି ସହିତ ନିଜ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିବେ।
ଗୁକେଶଙ୍କୁ ଟକ୍କର ଦେବେ ଜାଭୋଖିର ସିନ୍ଦାରୋଭ
ନିଜର ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଟାଇଟଲ୍ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଗୁକେଶଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଉଜବେକିସ୍ତାନର ଗ୍ରାଣ୍ଡମାଷ୍ଟର ଜାଭୋଖିର ସିନ୍ଦାରୋଭ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚମତ୍କାର ଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2782 ରେଟିଂ ସହିତ FIDE ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କି ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାଣ୍ଡମାଷ୍ଟର ଗୁକେଶ 2710 ରେଟିଂ ସହିତ 26 ତମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ୱାର୍ଲ୍ଡ ଚେସ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପର ଏହି ମୁକାବିଲା ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ, କାରଣ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଉଭୟ ଖେଳାଳି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରୁ କନିଷ୍ଠ। ଉଭୟ ଗ୍ରାଣ୍ଡମାଷ୍ଟର 20 ବର୍ଷ ବୟସରେ ହିଁ ଚେସ୍ ଜଗତରେ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିସାରିଛନ୍ତି।
Which opening will be played in Game 1? ♟ Salesforce FIDE World Championship 2026 🇮🇳 Gukesh D 🆚 Javokhir Sindarov 🇺🇿 📍 Geneva, Switzerland 🇨🇭 🗓 Games: November 24 – December 12, 2026 #GukeshSindarov https://t.co/A0hTREmtHd— International Chess Federation (@FIDE_chess) November 23, 2026
ହେଡ୍-ଟୁ-ହେଡ୍ ରେକର୍ଡ
ଉଭୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାରସ୍ପରିକ ମୁକାବିଲାର ରେକର୍ଡରେ ସିନ୍ଦାରୋଭ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। କ୍ଲାସିକାଲ୍ ମୁକାବିଲାରେ ସିନ୍ଦାରୋଭ ଦୁଇଟି ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ବାଜି ଡ୍ର ରହିଛି। ଗୁକେଶ ତିନିଟି ମୁକାବିଲାରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଜିତିପାରି ନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ମହାମୁକାବିଲା ସ୍ଥିର କରିବ ଯେ ଚେସ୍ ଜଗତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଦଶାହା କିଏ ହେବେ?
ବିଶ୍ୱ ଚେସ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପର ପୁରସ୍କାର ରାଶି
ଏହି ବିଶ୍ୱ ଚେସ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପର ମୋଟ ପୁରସ୍କାର ରାଶି 25 ଲକ୍ଷ ଡଲାର (ପ୍ରାୟ 22 କୋଟି ଟଙ୍କା) ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଜୟ ପାଇଁ 2 ଲକ୍ଷ ଡଲାର ଦିଆଯିବ। ଯେତେବେଳେ କି ଅବଶିଷ୍ଟ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଉଭୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମାନ ଭାବରେ ବଣ୍ଟାଯିବ। ଯଦି ମୁକାବିଲା ଟାଇବ୍ରେକର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ, ତେବେ ବିଜେତାଙ୍କୁ 13 ଲକ୍ଷ ଡଲାର ଏବଂ ଉପବିଜେତାଙ୍କୁ 12 ଲକ୍ଷ ଡଲାର ମିଳିବ।
ବିଶ୍ୱ ଚେସ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପର ଇତିହାସ
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 22 ଜଣ ବିଶ୍ୱ ଚେସ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଜର୍ମାନୀର ଇମାନୁଏଲ୍ ଲାସ୍କର, ରୁଷର ଗ୍ୟାରି କାସ୍ପାରୋଭ ଏବଂ ଆନାତୋଲି କାର୍ପୋଭଙ୍କ ନାମରେ ଛଅଟି ଲେଖାଏଁ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବାର ରେକର୍ଡ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ କି ଭାରତର ବିଶ୍ୱନାଥନ ଆନନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ ପାଞ୍ଚଟି ଟାଇଟଲ୍ ରହିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ବିଶ୍ୱ ଚେସ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପର ଆରମ୍ଭ 1886 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ୱିଲହେମ୍ ଷ୍ଟିନିଜ୍ ଜୋହାନ୍ସ ଜୁକେର୍ଟୋର୍ଟଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ 1948 ମସିହାରୁ FIDE ଏହାର ଆୟୋଜନ କରିଆସୁଛି।