ଶୁବମନ ଗିଲ୍‌ଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା; ବିସିସିଆଇ ଲଗାଇଲା ୧୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା, ଜାଣନ୍ତୁ ମାମଲା

Shubman Gill: ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଶୁବମନ ଗିଲ୍‌ଙ୍କ ଉପରେ ଆଇପିଏଲ୍ ଆଚରଣ ବିଧି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବାରୁ ୧୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା ଲଗାଯାଇଛି।

ଶୁବମନ ଗିଲ୍‌ଙ୍କ ଉପରେ ୧୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା (IANS)
Published : April 9, 2026 at 12:57 PM IST

Shubman Gill Fined: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ର ୧୪ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ବୁଧବାର (୮ ଏପ୍ରିଲ) ଅରୁଣ ଜେଟ୍‌ଲୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏହି ରୋମାଞ୍ଚକର ମୁକାବିଲାରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସକୁ ୧ ରନ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଗୁଜରାଟ ଅଧିନାୟକ ଶୁବମନ ଗିଲ୍ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ଦଳ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଧିନାୟକ ଶୁବମନ ଗିଲ୍‌ଙ୍କ ଉପରେ ଆଇପିଏଲ୍ ଆଚରଣ ବିଧି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବାରୁ ୧୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା ଲଗାଯାଇଛି।

ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ବିପକ୍ଷ ଏହି ରୋମାଞ୍ଚକର ମୁକାବିଲାରେ ଶୁବମନ ଗିଲ୍‌ଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ଖୁବ୍ ଗର୍ଜିଥିଲା। ସେ ୪୫ଟି ବଲ୍‌ରେ ୭୦ ରନ୍‌ର ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ ଖେଳି ନିଜ ଦଳକୁ ଚମତ୍କାର ବିଜୟ ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ଇନିଂସ ମଧ୍ୟରେ ଗିଲ୍ ୪ଟି ଚୌକା ଏବଂ ୫ଟି ଗଗନଚୁମ୍ବୀ ଛକା ମାରି ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିଲେ।

ଶୁବମନ ଗିଲ୍ ନିଜର ଶାନଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ଆଇପିଏଲ୍ (IPL) କ୍ୟାରିୟରରେ ୫୦୦ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି (ଚୌକା ଓ ଛକା ମିଶାଇ) ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ଗିଲଙ୍କ ନାମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଟ ୩୮୨ଟି ଚୌକା ଏବଂ ୧୨୪ଟି ଛକା ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ତେବେ ତାଙ୍କର ଏହି ସଫଳତା ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଆସିଛି। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଧୀମା ଓଭର-ରେଟ୍ ପାଇଁ ଶୁବମନ ଗିଲ୍‌ଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ଜରିମାନା ଲଗାଯାଇଛି। ଯାହା ଚଳିତ ସିଜିନ୍‌ରେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ୨.୨୨ ଅନୁଯାୟୀ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସର ପ୍ରଥମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଟେ।

କାହିଁକି ଲାଗିଲା ଜରିମାନା?

ଆଇପିଏଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ଓଭର ଶେଷ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଯାହାଫଳରେ ଆଚରଣ ବିଧିର ଅନୁଚ୍ଛେଦ ୨.୨୨ ଅନୁଯାୟୀ ଲେଭଲ୍ ୧ର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହୋଇଛି। ଏହା ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସର ଚଳିତ ସିଜିନ୍‌ର ପ୍ରଥମ ଉଲ୍ଲଂଘନ। ଏଥିପାଇଁ ଗୁଜୁରାଟ ଅଧିନାୟକ ଶୁବମନ ଗିଲ୍‌ଙ୍କ ଉପରେ ୧୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା ଲଗାଯାଇଛି।

ନୂଆ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ଥାପନ କଲେ ଗିଲ୍

ଶୁବମନ ଗିଲ୍ ମାତ୍ର ୧୧୭ଟି ଇନିଂସରେ ୫୦୦ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ମାରିବାର ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସେ ଆଇପିଏଲ୍ (IPL) ର ସେହି କେତେକ ମନୋନୀତ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗିଲ୍ ୨୦୧୮ ମସିହାରେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ସହିତ ନିଜର ଆଇପିଏଲ୍ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗୁଜରାଟର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରି ନୂଆ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ଯେ, ଏହି ତାଲିକାରେ ଗିଲ୍‌ଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କେ.ଏଲ୍. ରାହୁଲ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟତମ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟର।

ଆଇପିଏଲ୍‌ରେ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ୫୦୦ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ମାରିବାର ରେକର୍ଡ ଆଜି ବି ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍‌ର 'ୟୁନିଭର୍ସ ବସ୍' କ୍ରିସ୍ ଗେଲ୍‌ଙ୍କ ନାମରେ ରହିଛି। ଯିଏ ମାତ୍ର ୮୭ଟି ଇନିଂସରେ ଏହି କମାଲ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ଜୋସ୍ ବଟଲର୍ (୧୦୧ ଇନିଂସ), ଡେଭିଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣର୍ (୧୦୫ ଇନିଂସ) ଏବଂ କେ.ଏଲ୍. ରାହୁଲ (୧୦୫ ଇନିଂସ) ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁବମନ ଗିଲ୍ ୧୧୭ଟି ଇନିଂସ ସହ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

IPL ୨୦୨୬ ପାଇଁ ବିସିସିଆଇ ଆଣିଲା ନୂଆ ନିୟମ; ବେଞ୍ଚରେ ବସିଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗିଲା କଟକଣା

ଗୁଜୁରାଟର ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ପରେ ପଏଣ୍ଟ୍ ଟେବୁଲରେ ବଡ଼ ଓଲଟଫେର; ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଟିମ୍?

