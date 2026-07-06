ETV Bharat / sports

ଚକ୍‌ଖଡ଼ିରେ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍‌! ଅଭିନବ କଳାକୃତି ସୃଷ୍ଟି କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଯୁବ ଇଂଜିନିୟର

ଚକ୍‌ଖଡ଼ି ଉପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଯୁବ ଇଂଜିନିୟର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପର ସୁନ୍ଦର କଳାକୃତି। ମାତ୍ର ୧ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ: ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ

Odisha Electrical Engineer Vijay Kumar Reddy Creates Microscopic FIFA Art
ଅଭିନବ କଳାକୃତି ସୃଷ୍ଟି କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଯୁବ ଇଂଜିନିୟର (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 6, 2026 at 7:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍‌କୁ ନେଇ ଚକଖଡିରେ କ୍ଷୁଦ୍ର କଳାକୃତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଯୁବ ଶିଳ୍ପୀ ଇଂଞ୍ଜିନିୟର କେ.ବିଜୟ କୁମାର ରେଡି । ବିଜୟ ଚକ୍ ରେ ମାତ୍ର ୧ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫି ସହିତ ୦.୫ ମିଲିମିଟର ଆକାରରେ ଏକ ଫୁଟବଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସହିତ ଏହାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ତିନୋଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ମାସ୍କଟ୍ କୁ ନିଜର କଳାକୃତିରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଖୁଣ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ଇଟିଭି ଭାରତର ରିପୋର୍ଟ।

ଚାଲିଛି ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ । ଆଜି ପ୍ରି-କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ଦୁଇ ଟାଇଟାଲ ଦାବିଦାର କୁହାଯାଉଥିବା ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଓ ସ୍ପେନ ଭଳି ହେଭିୱେଟ ଟିମ୍ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିବା ସହିତ ଦୁଇ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟରେ ହେବ ମୁକାବିଲା । ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ର ବିଭିନ୍ନ ମ୍ୟାଚ୍ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ ଆକର୍ଷଣୀୟ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ଲୋକପ୍ରିୟତା ସମୟରେ ଅଭିନବ ଢଙ୍ଗରେ ଏହାକୁ ନିଜର କଳାକୃତିରେ ସ୍ଥାନୀତ କରିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଯୁବ ଶିଳ୍ପୀ ତଥା ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବିଭାଗର ଯନ୍ତ୍ରୀ କେ. ବିଜୟ କୁମାର ରେଡି ।

ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉପକଣ୍ଠ ଡୁରା ଅଞ୍ଚଳର ୨୪ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବ ଚକଖଡି ଶିଳ୍ପୀ କେ. ବିଜୟ କୁମାର ରେଡ୍ଡି ନିଜର ସୂକ୍ଷ୍ମ କଳାକୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ କଳାକୃତି । ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଜୟ ଚକଖଡିରେ ୧ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ବେଳେ ଏକ ସେଣ୍ଟିମିଟରର ଅଧା ମାତ୍ର ୦.୫ ସି.ଏମ୍ ଆକୃତିର ଏକ ଫୁଟବଲ୍ ସହିତ ଏହି ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆୟୋଜିନ କରୁଥିବା ତିନୋଟି ଦେଶକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ତିନୋଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ମାସ୍କଟ୍ ଗୁଡିକୁ ପ୍ରତେକ ତିନି ସେଣ୍ଟିମିଟର ଲେଖାଏଁ ବିଜୟ ନିଜର କଳାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଖୁଣ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ନିଜର ବୃତ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରି ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ସେ ଏଭଳି କଳାକୃତିକୁ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ।

ବିଜୟ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉପକଣ୍ଠ ପାରାଳା ମହାରାଜା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ହିଁ ଏପରି ନିଜର ଅନେକ କଳାକୃତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଅନେକ ରେକର୍ଡର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲାର ଆସିକା ଠାରେ ଜଣେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା କଳାକୁ ନେଇ ଭଳିକି ଭଳି କଳାକୃତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆସୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି ।

ପୂର୍ବରୁ ଚକଖଡିରେ ଅନେକ କ୍ଷୁଦ୍ର କଳାକୃତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବେଳେ ଚଳିତଥର ବିଶ୍ୱର ଫୁଟବଲ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ରୀଡାବିତ୍ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍‌ ମାହୋଲ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ସମୟରେ ବିଜୟଙ୍କ ନିଜର କଳାକୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଛି।

ସେପଟେ ଇଟିଭି ଭାରତ ସହିତ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଯୁବ ଇଂଞ୍ଜିନିୟର ବିଜୟଙ୍କ କହିବା କଥା ଚଳିତବର୍ଷ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍-୨୦୨୬ କୁ ତିନୋଟି ଦେଶ ଆମେରିଆ , ମେସ୍କିକୋ ଏବଂ କାନଡା ମିଳିତ ଭାବରେ ଆୟୋଜନ କରୁଥିବା ବେଳେ ସେ ଫୁଟବଲ କୁ ଚକ୍ ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି । ଯାହାର ଉଚ୍ଚତା ୫ ଏମ୍.ଏମ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫି କୁ ୧ ସେଣ୍ଚିମିଟର ଉଚ୍ଚତା ରଖାଯାଇଛି । ଏପରିକି ଏହାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ତିନୋଟି ଦେଶର ମାସ୍କୋଟ କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଉଚ୍ଚତା ୩ ସେଣ୍ଟିମିଟର ରହିଛି । ଚଳିତଥର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଚକ୍ ଆର୍ଟରେ ମାସ୍କୋଟ କୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରଖି ଏହାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରଫି କୁ ମଧ୍ୟ ଏହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚିତ କରାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ଏପରିକି ଫୁଟବଲ୍ ର ବିଷୟବସ୍ତୁ କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀତ କରାଯାଇଛି ।

ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଦୁଇ ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଥିବା କହିଛନ୍ତି ବିଜୟ । ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ବେଳେ ସେଥିରେ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ପୂର୍ବରୁ କ୍ରିକେଟ ବିଶ୍ୱ କପ୍ ଠାରୁ ଦେଶର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନିଜର କଳାକୃତିରେ ସ୍ଥାନୀତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗତବର୍ଷ ବିଶ୍ୱର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଚାମଚ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଗିନିଶ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡରେ ସ୍ଥାନୀତ ହୋଇଥିଲେ ବିଜୟ । ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିଥିବା କୁହାଯାଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ବାଧକ! ସରକାରୀ ସହାୟତା ଅପେକ୍ଷାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବ୍ରହ୍ମାଂଶୁ

ଟ୍ରାକରୁ ଷ୍ଟିୟରିଂ! ପାରିବାରିକ ପରିସ୍ଥିତି ପଦକ ବିଜେତାଙ୍କୁ ବନେଇ ଦେଲା 'ଆମ ବସ୍' ଡ୍ରାଇଭର

Explainer: କ୍ରିକେଟ୍ ପିଚ୍‌ର ‘ଡେଞ୍ଜର ଏରିଆ’ କ’ଣ; ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ଅମ୍ପାୟାର?

TAGGED:

VIJAY KUMAR REDDY
FIFA 2026
ବ୍ରହ୍ମପୁର
FIFA WORLD CUP 2026
1CM FIFA TROPHY MADE OF CHALK

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.