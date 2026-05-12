ଆଜି ଆଇପିଏଲରେ ମହାଲଢ଼େଇ: ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ GT-SRH, ଜାଣନ୍ତୁ କାହାର ପଲ୍ଲା ଭାରି?

GT vs SRH: ଆଜି ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ଏବଂ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ର ୫୬ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ।

GT VS SRH IPL 2026 MATCH 56
ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ବନାମ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 12, 2026 at 1:10 PM IST

GT vs SRH IPL 2026 Match 56, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ଏବଂ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ର ୫୬ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। କାରଣ ଗୋଟିଏ ପଟେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ୧୪ ପଏଣ୍ଟ ସହ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଗୁଜରାଟ ମଧ୍ୟ ୧୪ ପଏଣ୍ଟ ସହ ଟେବୁଲର ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଆଜି (୧୨ ମଇ) ଯେଉଁ ଦଳ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବ, ସେ ଟେବୁଲ୍ ଟପର୍ ହେବା ସହ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଯିବ। ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ହାଇ-ଭୋଲଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ସହିତ ଜଡିତ କିଛି ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍...

ହେଡ୍ ଟୁ ହେଡ୍ ରେକର୍ଡ

ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ ରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ଏବଂ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ ୭ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଛି। ଯେଉଁଥିରୁ ଗୁଜରାଟ ୫ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି ଏବଂ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଦଳ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଅମୀମାଂସିତ ରହିଛି। ହେଡ୍ ଟୁ ହେଡ୍ ରେକର୍ଡ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ସପକ୍ଷରେ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ସିଜନରେ ଉଭୟ ଦଳର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଚମତ୍କାର ରହିଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏକ କଡ଼ା ମୁକାବିଲା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବା ନିଶ୍ଚିତ। ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର ୨୨୪ ରନ୍ ରହିଥିବାବେଳେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍କୋର ୧୫୩ ରନ୍ ରହିଛି।

ପାଣିପାଗ ରିପୋର୍ଟ

ମଙ୍ଗଳବାର ଅହମ୍ମଦାବାଦର ପାଣିପାଗ ସଫା ରହିବ ଏବଂ ବର୍ଷାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ଏବଂ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମଧ୍ୟରେ ୨୦-୨୦ ଓଭରର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋରଞ୍ଜନଭରା ମ୍ୟାଚ୍ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ। ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ତାପମାତ୍ରା ୪୪ ରୁ ୩୦ ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ। ପବନ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୧୩ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ବହୁଥିବା ବେଳେ ଆଦ୍ରତା ୩୦% ରହିବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।

ପିଚ୍ ରିପୋର୍ଟ

ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମର ପିଚ୍‌କୁ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାରଣ ଏହି ମଇଦାନରେ ଅନେକ ହାଇ-ସ୍କୋରିଂ ମୁକାବିଲା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଶେଷ ୫ଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ୩ ଥର ରନ୍ ପିଛା କରୁଥିବା ଦଳ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଧିନାୟକ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି।

ଉଭୟ ଦଳର ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍, ଇଶାନ କିଶନ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ହେନ୍ରିକ୍ କ୍ଲାସେନ୍, ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, ସଲିଲ୍ ଆରୋରା, ସ୍ମରଣ ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ୍, ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ (ଅଧିନାୟକ), ଶିବାଙ୍ଗ କୁମାର, ଇଶାନ ମଲିଙ୍ଗା, ସାକିବ ହୁସେନ୍।

ଗୁଜରାଟ: ଶୁବମନ ଗିଲ୍ (ଅଧିନାୟକ), ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ, ଜୋସ୍ ବଟଲର (ୱିକେଟ୍ କିପର), ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର, ଜେସନ୍ ହୋଲ୍ଡର, ଶାହରୁଖ୍ ଖାନ୍, ରାହୁଲ୍ ତେୱାତିଆ, ରଶିଦ୍ ଖାନ୍, ଅର୍ଶଦ ଖାନ୍, କାଗିସୋ ରବାଡା, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା।

