IPL 2026: ଆଜି ମୁଲ୍ଲାନ୍ପୁରରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଗୁଜରାଟ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ, ଜାଣନ୍ତୁ କାହାର ପଲ୍ଲା ଭାରି?
GT vs RR: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାଲିଫାୟର୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି (୨୯ ମଇ) ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ।
Published : May 29, 2026 at 1:16 PM IST
GT vs RR Qualifier 2, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାଲିଫାୟର୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି (୨୯ ମଇ) ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ମୁଲ୍ଲାନ୍ପୁର ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିବ, କାରଣ ବିଜୟୀ ଦଳ ଚଳିତ ଆଇପିଏଲର ଦ୍ୱିତୀୟ ଫାଇନାଲିଷ୍ଟ ହେବ। ଅନ୍ୟପଟେ ପରାଜିତ ଦଳର ଯାତ୍ରା ଏହିଠାରେ ହିଁ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉଭୟ ଦଳ ଆଜି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଚାହିଁବେ।
ହେଡ୍ ଟୁ ହେଡ୍ ରେକର୍ଡ
ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ ୧୦ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଗୁଜରାଟ ୭ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜସ୍ଥାନ ୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଉଭୟ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର ୨୨୯ ରନ୍ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ କି ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍କୋର ୧୧୮ ରନ୍ ରହିଛି। ହେଡ୍ ଟୁ ହେଡ୍ ରେକର୍ଡ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ସପକ୍ଷରେ ଦେଖାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସକୁ ହାଲୁକା ଭାବେ ନିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ଦଳ ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ ରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଆସୁଛି।
ପିଚ୍ ରିପୋର୍ଟ
ମୁଲ୍ଲାନ୍ପୁର ସ୍ଥିତ ମହାରାଜା ଯାଦବୀନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ର ପିଚ୍ ସାଧାରଣତଃ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ବୋଲରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳିତ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ଏହି ପିଚ୍ ନାଲି ଏବଂ କଳା ମାଟିର ମିଶ୍ରଣରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ବଲ୍ ବ୍ୟାଟ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ଆସିଥାଏ। ଏଠାକାର ଆଉଟ୍ଫିଲ୍ଡ ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ଅଟେ ଏବଂ ଆରମ୍ଭରେ ଦ୍ରୁତ ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ଭଲ ବାଉନ୍ସ ଏବଂ ପେସ୍ ମିଳିଥାଏ। ପିଚ୍ରେ ଭଲ ବାଉନ୍ସ କାରଣରୁ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ନିଜର ଶଟ୍ ଖେଳିପାରିବେ। ଫ୍ଲାଟ୍ ୱିକେଟ୍ ନହେବା କାରଣରୁ, ସଠିକ୍ ଲାଇନ୍ ଏବଂ ଲେନ୍ଥରେ ବୋଲିଂ କରୁଥିବା ଦ୍ରୁତ ବୋଲରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଓଭରଗୁଡ଼ିକରେ ୱିକେଟ୍ ନେବାର ଭଲ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାଏ।
ପାଣିପାଗ
ଆଜି ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା କ୍ୱାଲିଫାୟର୍ ୨ ମ୍ୟାଚ୍ ଚଣ୍ଡୀଗଡ଼ରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କମ୍। ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ ଅପରାହ୍ନରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ୩% ରହିଥିବା ବେଳେ ରାତିରେ ଏହା ୨% ରହିଛି। ଚଣ୍ଡୀଗଡ଼ର ତାପମାତ୍ରା ଆଜି ୩୬ ରୁ ୨୫ ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରେ। ପବନ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୨୬ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ବହିପାରେ। ହ୍ୟୁମିଡିଟି ୪୪% ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଏକାଦଶ
ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ: ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ, ଶୁବମନ ଗିଲ୍ (ଅଧିନାୟକ), ଜୋସ୍ ବଟଲର୍ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର, ନିଶାନ୍ତ ସିନ୍ଧୁ, ଜେସନ୍ ହୋଲ୍ଡର, ରାଶିଦ୍ ଖାନ୍, ଅରଶଦ୍ ଖାନ୍, କାଗିସୋ ରବାଡା, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣ।
ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ଲେୟାର: ରାହୁଲ ତେୱାତିଆ
ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ: ଯଶସ୍ୱୀ ଜୈସୱାଲ, ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ରିୟାନ ପରାଗ (ଅଧିନାୟକ), ଡୋନୋଭାନ ଫେରେରା, ଦସୁନ ଶନକା, ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, ଜୋଫ୍ରା ଆର୍ଚ୍ଚର, ନାନ୍ଦ୍ରେ ବର୍ଗର, ବ୍ରିଜେଶ ଶର୍ମା, ଯଶରାଜ ପୁଞ୍ଜା ।
ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ଲେୟାର: ସୁଶାନ୍ତ ମିଶ୍ର / ଶୁଭମ ଦୁବେ