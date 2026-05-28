IPL 2026: ବିନା ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ ଗୁଜରାଟ, ଚିନ୍ତାରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ
GT vs RR: ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ମଇ ୨୯ ତାରିଖରେ ମୁଲ୍ଲାନପୁରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି।
Published : May 28, 2026 at 5:48 PM IST
GT vs RR Qualifier 2, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ର ୧୯ତମ ସିଜିନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାଲିଫାୟର୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଶୁକ୍ରବାର ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରୁଥିବା ଦଳ ସିଧାସଳଖ ଫାଇନାଲରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିବ। ଏହା ସମେତ ପରାଜିତ ଦଳ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବ। କ୍ୱାଲିଫାୟର୍-୨ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଜେତା ଦଳର ମଇ ୩୧ ତାରିଖରେ ଆରସିବି ସହିତ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ଏକ ସମୀକରଣ ତିଆରି ହୋଇଛି, ଯାହା ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଧୂଳିସାତ୍ କରିପାରେ। ଗୁଜରାଟ ଦଳ କ୍ୱାଲିଫାୟର୍-୨ ମ୍ୟାଚ୍ ନଖେଳି ମଧ୍ୟ ଫାଇନାଲରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିପାରେ।
ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକାବିଲା ମଇ ୨୯ ତାରିଖରେ ମହାରାଜା ଯାଦବେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍, ମୁଲ୍ଲାନପୁର, ନ୍ୟୁ ଚଣ୍ଡୀଗଡ଼ରେ ଖେଳାଯିବ। ମ୍ୟାଚ୍ ଦିନ ନ୍ୟୁ ଚଣ୍ଡୀଗଡ଼ରେ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଉଛି। ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଖରାପ ପାଣିପାଗର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ମଇ ୨୯ ରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି।
ବର୍ଷା ଏବଂ ଖରାପ ପାଣିପାଗ ଯୋଗୁଁ ଯଦି ମ୍ୟାଚ୍ ବାତିଲ୍ ହୁଏ, ତେବେ ଆଇପିଏଲ୍ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସକୁ ଫାଇନାଲରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମିଳିଯିବ। ବିସିସିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ଫାଇନାଲ୍ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ରିଜର୍ଭ ଡେ' ରଖାଯାଇ ନାହିଁ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ମ୍ୟାଚ୍ ବାତିଲ୍ ହୁଏ, ତେବେ ପଏଣ୍ଟସ ଟେବୁଲରେ ଅଧିକ ଅଙ୍କ ଥିବା ଦଳକୁ ଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିବ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଶୁବମନ ଗିଲ୍ଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଖେଳୁଥିବା ଗୁଜରାଟ ଦଳର ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିଯିବ।
ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ଦଳ ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଖେଳିଥିବା ୧୪ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ୯ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା ଏବଂ ପଏଣ୍ଟସ ଟେବୁଲର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହି ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଦଳ ୧୪ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ୮ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲା ଏବଂ ୧୬ ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା।
ଉଭୟ ଦଳର ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ
ଗୁଜରାଟ: ଶୁବମନ ଗିଲ (ଅଧିନାୟକ), ଜୋସ୍ ବଟଲର୍, କୁମାର କୁଶାଗ୍ର, ଶାହରୁଖ ଖାନ, ଗ୍ଲେନ୍ ଫିଲିପ୍ସ, ରଶିଦ୍ ଖାନ, ମାନବ ସୁଥାର, ନିଶାନ୍ତ ସିନ୍ଧୁ, ରାହୁଲ ତେୱାତିଆ, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା, କାଗିସୋ ରାବାଡା, ରବିଶ୍ରୀନିବାସନ ସାଈ କିଶୋର, ଇଶାନ୍ତ ଶର୍ମା, ଜେସନ ହୋଲ୍ଡର, ଲୁକ୍ ଉଡ୍, ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ, କନର ଏଷ୍ଟରହୁଇଜେନ, ଅନୁଜ ରାୱତ, ଜୟନ୍ତ ଯାଦବ, କୁଲୱନ୍ତ ଖେଜରୋଲିୟା, ଅରଶଦ ଖାନ, ଅଶୋକ ଶର୍ମା, ଏବଂ ଗୁରୁନୁର ବ୍ରାର।
ରାଜସ୍ଥାନ: ଶିମରନ୍ ହେଟମାୟର, ଯଶସ୍ୱୀ ଜୈସୱାଲ, ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ, ରିୟାନ ପରାଗ (ଅଧିନାୟକ), ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଡୋନୋଭାନ ଫେରେରା, ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, ଜୋଫ୍ରା ଆର୍ଚ୍ଚର, ନାନ୍ଦ୍ରେ ବର୍ଗର, କ୍ୱେନା ମାଫାକା, ସନ୍ଦୀପ ଶର୍ମା, ରବି ବିଷ୍ଣୋଇ, ସୁଶାନ୍ତ ମିଶ୍ର, ଅମନ ରାଓ ପେରାଲା, ଆଡାମ ମିଲନେ, କୁଲଦୀପ ସେନ, ଦାସୁନ ଶାନାକା, ଶୁଭମ୍ ଦୁବେ, ଲୁଆନ୍-ଡ୍ରେ ପ୍ରିଟୋରିୟସ, ଯୁଦ୍ଧବୀର ସିଂ ଚାରକ, ବିଗ୍ନେଶ ପୁଥୁର, ଯଶ ରାଜ ପୁଞ୍ଜା, ଇମାନଜୋତ ସିଂ ଚହଲ, ବ୍ରିଜେଶ ଶର୍ମା, ଏବଂ ତୁଷାର ଦେଶପାଣ୍ଡେ।