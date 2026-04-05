GT vs RR: ତୁଷାରଙ୍କ 'ଡେଥ୍ ଓଭର' ମ୍ୟାଜିକ୍: ଗୁଜରାଟ ବିପକ୍ଷରେ ରୟାଲ୍ସର ରୋମାଞ୍ଚକର ବିଜୟ
GT vs RR: ଶେଷ ଦୁଇ ଓଭରରେ ଜୋଫ୍ରା ଆର୍ଚ୍ଚର ଏବଂ ତୁଷାର ଦେଶପାଣ୍ଡେଙ୍କ ଶାଣିତ ବୋଲିଂ ବଳରେ ରାଜସ୍ଥାନ ଏହି ଅସମ୍ଭବ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି।
Published : April 5, 2026 at 12:57 AM IST
IPL 2026 GT vs RR, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ୍ର ଏକ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ରୋକିଦେବା ଭଳି ରୋମାଞ୍ଚକର ମୁକାବିଲାରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସକୁ ୬ ରନ୍ରେ ହରାଇଛି ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ। ଶେଷ ଦୁଇ ଓଭରରେ ଜୋଫ୍ରା ଆର୍ଚ୍ଚର ଏବଂ ତୁଷାର ଦେଶପାଣ୍ଡେଙ୍କ ଶାଣିତ ବୋଲିଂ ବଳରେ ରାଜସ୍ଥାନ ଏହି ଅସମ୍ଭବ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହ ରାଜସ୍ଥାନ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ଦଖଲ କରିଥିବା ବେଳେ, ଗୁଜରାଟକୁ କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି।
ଜୁରେଲ୍ ଓ ଜୈସୱାଲଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ରୁ ବର୍ଷିଲା ରନ୍
ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ରାଜସ୍ଥାନ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ବିସ୍ଫୋରକ ଅନ୍ଦାଜ ଦେଖାଇଥିଲା। ଯଶସ୍ୱୀ ଜୈସୱାଲ (୫୫) ଏବଂ ଯୁବ ତାରକା ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ (୩୧) ମାତ୍ର ୬ ଓଭରରେ ୭୦ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ଦଳକୁ ଏକ ଦମଦାର ଆରମ୍ଭ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ମଇଦାନକୁ ଆସିଥିଲେ ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ୍। ଗୁଜରାଟ ବୋଲରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧୁମ ଛେଚି ସେ ମାତ୍ର ୪୨ ବଲ୍ରେ ୭୫ ରନ୍ର ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଳିରେ ୫ଟି ଚୌକା ଓ ୫ଟି ଗଗନଚୁମ୍ବୀ ଛକା ସାମିଲ ଥିଲା। ଯାହା ବଳରେ ରାଜସ୍ଥାନ ୨୧୦ ରନ୍ର ବିଶାଳ ସ୍କୋର କରିପାରିଥିଲା।
LAST BALL THRILLER! 🤯
In a game that had everything for the purists, Tushar Deshpande held his nerve to take Rajasthan home against Gujarat in the last over! 💗
ସାଇ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତର ଗଲା ବେକାର
୨୧୧ ରନ୍ର ପିଛା କରୁଥିବା ଗୁଜରାଟ ପାଇଁ ଶୁବମନ ଗିଲ୍ଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଥିଲା। କୁମାର କୁଶାଗ୍ର (୧୮) ଶୀଘ୍ର ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ ଏକାକୀ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ସେ ୭୩ ରନ୍ର ଏକ ଦମଦାର ପାଳି ଖେଳି ଗୁଜରାଟକୁ ଜିତିବା ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ଦଳ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ୧୦୭ ରନ୍ରେ ମାତ୍ର ୧ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ମଜଭୁତ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ୟାଟରମାନେ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ଆଉଟ୍ ହେବା ଫଳରେ ଗୁଜରାଟ ଚାପରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା।
𝐋𝐚𝐬𝐭 𝐛𝐚𝐥𝐥. 𝐋𝐚𝐬𝐭 𝐧𝐞𝐫𝐯𝐞. 𝐏𝐮𝐫𝐞 𝐦𝐚𝐝𝐧𝐞𝐬𝐬. 🤯
Pressure peaked & Tushar Deshpande delivered when it mattered most for #RR 🙌
ଶେଷ ଓଭରର ହାଇ-ଡ୍ରାମା
ଶେଷ ଓଭରରେ ଗୁଜରାଟକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ମାତ୍ର ୧୦ ରନ୍ ଦରକାର ଥିଲା। କ୍ରିଜ୍ରେ ଥିଲେ ରଶିଦ୍ ଖାନ୍ ଓ କ୍ୟାଗିସୋ ରବାଡା। ଅଧିନାୟକ ରିୟାନ ପରାଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରି ନାନ୍ଦ୍ରେ ବର୍ଗରଙ୍କ ବଦଳରେ ତୁଷାର ଦେଶପାଣ୍ଡେଙ୍କ ହାତରେ ବଲ୍ ଧରାଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ବଲ୍ ୱାଇଡ୍ ହେବା ପରେ ରାଜସ୍ଥାନ ଶିବିରରେ ଛନକା ପଶିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତୁଷାର ନିଜର ଲାଇନ୍-ଲେନ୍ଥ ଧରି ରଖିଥିଲେ। ବଡ଼ ସଟ୍ ଖେଳିବାକୁ ଯାଇ ରଶିଦ୍ ଖାନ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯିବା ପରେ ଗୁଜରାଟର ଆଶା ଧୂଳିସାତ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଶେଷ ଓଭରରେ ମାତ୍ର ୪ ରନ୍ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା ଗୁଜରାଟ। ଏହି ପରି ଭାବେ ରାଜସ୍ଥାନ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ କୁ ୬ ରନରେ ଜିତି ନେଇଥିଲା।