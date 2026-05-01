GT vs RCB: ଶୁବମନ ଗିଲଙ୍କ ଧୂଆଁଧାର ବ୍ୟାଟିଂ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁକୁ ୪ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କଲା ଗୁଜରାଟ
GT vs RCB: ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁକୁ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ହାତରୁ ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିଛି।
Published : May 1, 2026 at 12:39 AM IST
GT vs RCB Highlights, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁକୁ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ହାତରୁ ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିଛି। ଗୁଜରାଟର ଏହି ବିଜୟରେ ଅର୍ଶଦ ଖାନ, ଜେସନ ହୋଲ୍ଡର ଏବଂ ଶୁବମନ ଗିଲଙ୍କ ବଡ଼ ହାତ ରହିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଆରସିବି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭର ମଧ୍ୟ ଖେଳିପାରି ନଥିଲା ଏବଂ ଦଳ ୧୫୫ ରନରେ ଅଲ-ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସହଜରେ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା। ଚଳିତ ସିଜନର ୯ଟି ମ୍ୟାଚ ମଧ୍ୟରୁ ଗୁଜରାଟର ଏହା ପଞ୍ଚମ ବିଜୟ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆରସିବି ୯ଟି ମ୍ୟାଚରେ ତୃତୀୟ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିଛି।
ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ଟସ୍ ଜିତି ଆରସିବିକୁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ଦଳର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସଠିକ୍ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା। ଆରିସିବିର ଆରମ୍ଭ ଖରାପ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଜାକୋବ ବେଥେଲ ୫ ରନ୍ କରି ସିରାଜଙ୍କ ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ବିରାଟ କୋହଲି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ରବାଡାଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଓଭରରେ କ୍ରମାଗତ ପାଞ୍ଚଟି ଚୌକା ମାରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ରବାଡାଙ୍କ ଏକ ବାଉନ୍ସର ବଲରେ ୨୮ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ।
ପଡିକ୍କଲ ଏବଂ ପାଟିଦାର ଏକ ଭାଗିଦାରୀ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆରସିବି ଅଧିନାୟକ ପାଟିଦାର ୧୯ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଜିତେଶ ଶର୍ମା ପୁଣି ଥରେ ନିରାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ହୋଲ୍ଡର ମାତ୍ର ୧ ରନରେ ଆଉଟ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ଟିମ୍ ଡେଭିଡଙ୍କୁ ରାଶିଦ ଖାନ୍ ୯ ରନରେ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ। ପାଟିଦାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଭଲ ଶଟ୍ ଖେଳିଥିଲେ, ସେ ୪୦ ରନର ଏକ ପାଳି ଖେଳି ରାଶିଦ ଖାନଙ୍କ ଏକ ଚମତ୍କାର ବଲରେ ବୋଲ୍ଡ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ।
ଆରସିବିର ୧୫୫ ରନ୍ ଜବାବରେ ଗୁଜରାଟର ଆରମ୍ଭ ଖରାପ ରହିଥିଲା। ଓପନର ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ ୬ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଶୁବମନ ଗିଲ୍ ପଡ଼ିଆକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଦମଦାର ଶଟ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ସେ ଜୋଶ ହେଜଲଉଡ୍ଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଓଭରରେ ହିଁ ୨୪ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ସେ ୧୮ଟି ବଲ୍ରୁ ୪୩ ରନର ଏକ ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ୩ଟି ଛକା ଏବଂ ୪ଟି ଚୌକା ସାମିଲ ଥିଲା। ଜୋସ୍ ବଟଲର୍ ୧୯ଟି ବଲ୍ରୁ ୩୯ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ବଟଲର୍ ୪ଟି ଛକା ଏବଂ ୨ଟି ଚୌକା ମାରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ରାହୁଲ ତେୱାତିଆ ଗୁଜରାଟକୁ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ।
ଏହି ବିଜୟ ସହ ଗୁଜରାଟ ଆରିସିବି ଠାରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଛି। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଆରିସିବି ନିଜ ଘରୋଇ ମଇଦାନରେ ଗୁଜରାଟକୁ ୫ ୱିକେଟରେ ହରାଇଥିଲା। ସେହି ମ୍ୟାଚରେ ଆରସିବି ୨୦୬ ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ୭ଟି ବଲ୍ ବାକି ଥାଇ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଜରାଟ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ବାଜି ମାରି ନେଇଛି।