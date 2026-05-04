GT vs PBKS: ୱାଶିଂଟନଙ୍କ 'ସୁନ୍ଦର' ଛକା, ପଞ୍ଜାବ ମୁହଁରୁ ବିଜୟ ଛଡ଼ାଇ ନେଲା ଗୁଜରାଟ

GT vs PBKS: ଗୁଜରାଟ ବିଜୟର ହିରୋ ଜେସନ ହୋଲ୍ଡର ରହିଥିଲେ। ଯିଏକି ୪ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇ ପଞ୍ଜାବ ବ୍ୟାଟିଂ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ।

GT vs PBKS Highlights
ପଞ୍ଜାବ ମୁହଁରୁ ବିଜୟ ଛଡ଼ାଇ ନେଲା ଗୁଜରାଟ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 4, 2026 at 12:40 AM IST

GT vs PBKS Highlights, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ ର ୪୬ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚକୁ ଗୁଜରାଟ ଦଳ ୪ ୱିକେଟରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ପଞ୍ଜାବ ଦଳ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୧୬୩ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୁଜରାଟ ଦଳ ଏହାକୁ ଶେଷ ଓଭର ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା। ଶେଷ ଓଭର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର ଛକା ମାରି ଦଳକୁ ଜିତାଇଥିଲେ। ଗୁଜରାଟ ବିଜୟର ହିରୋ ଜେସନ ହୋଲ୍ଡର ରହିଥିଲେ। ଯିଏକି ୪ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇ ପଞ୍ଜାବର ବ୍ୟାଟିଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟାଇଥିଲେ।

ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମୁକାବିଲାରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦଳର ଟପ୍ ଅର୍ଡର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଫେଲ୍ ହୋଇଥିଲା। ଶେଷ ମ୍ୟାଚରେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ବ୍ୟାଟରମାନଙ୍କୁ ନାକେଦମ କରିଥିବା ଗୁଜରାଟର ଦ୍ରୁତ ବୋଲିଂ ଆକ୍ରମଣ ଏଥର ପଞ୍ଜାବକୁ ନିଜ ଶିକାର ବନାଇଥିଲା। ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ପ୍ରଥମ ଓଭରରେ ହିଁ ୨ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ପଞ୍ଜାବର ମାତ୍ର ୪୭ ରନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିନାୟକ ଆୟରଙ୍କ ସମେତ ଅଧା ଦଳ ଆଉଟ୍ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ସ୍ଥିତିରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାଂଶ ଶେଡ୍‌ଗେ ଏବଂ ମାର୍କସ ଷ୍ଟୋଇନିସ ପଞ୍ଜାବର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ।

ସୂର୍ଯ୍ୟାଂଶ ଗୋଟିଏ ଓଭରରେ ୩ଟି ଛକା ଏବଂ ୨ଟି ଚୌକା ମାରି ମାତ୍ର ୨୩ ବଲରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଆଇପିଏଲ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟାଂଶ ଓ ଷ୍ଟୋଇନିସ ୪୪ ବଲରେ ୭୯ ରନ୍‌ର ଭାଗିଦାରୀ କରିଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟାଂଶ ୫୭ ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଷ୍ଟୋଇନିସ ୪୦ ରନ୍‌ର ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ମାର୍କୋ ୟାନସେନ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ୨୦ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଏହା ବଳରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ୧୬୫ ରନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥିଲା। ଗୁଜରାଟ ପାଇଁ ହୋଲ୍ଡର ମାତ୍ର ୨୪ ରନ୍ ଦେଇ ସର୍ବାଧିକ ୪ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବେଳେ ସିରାଜ ଏବଂ ରବାଡା ମଧ୍ୟ ୨ଟି ଲେଖାଏଁ ସଫଳତା ପାଇଥିଲେ।

ପଞ୍ଜାବର ୧୬୬ ରନ୍ ଜବାବରେ ଗୁଜରାଟ ଆରମ୍ଭ ଭଲ ନଥିଲା। ଦଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଭରରେ ଅଧିନାୟକ ଶୁବମନ ଗିଲ୍ (୫)ଙ୍କ ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା। ତଥାପି ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ ଏବଂ ଜସ୍ ବଟଲର (୨୬) ଅର୍ଦ୍ଧଶତକୀୟ ଭାଗିଦାରୀ କରି ଦଳକୁ ମଜଭୁତ ସ୍ଥିତିରେ ରଖିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ୱିକେଟ୍ ପଡ଼ୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୁଦର୍ଶନ କ୍ରିଜରେ ରହି ସ୍କୋରକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ସୁଦର୍ଶନ ଚଳିତ ସିଜନରେ ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ୫୦ ରନ୍‌ର ସ୍କୋର ଅତିକ୍ରମ କରି ଦଳର ସ୍କୋରକୁ ୧୨୦ ରନ୍ ପାର୍ କରାଇଥିଲେ।

ପଞ୍ଜାବ ଏହା ପରେ ସୁଦର୍ଶନ (୫୭)ଙ୍କ ସମେତ କିଛି ୱିକେଟ୍ ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର କ୍ରିଜରେ ଜମି ରହିଥିଲେ। ଶେଷ ଓଭରରେ ଗୁଜରାଟକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ୧୧ ରନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ଅର୍ସଦ ଖାନ ଏକ ଚୌକା ମାରିଥିଲେ ଏବଂ ୫ମ ବଲରେ ସୁନ୍ଦର (୪୦ ଅପରାଜିତ) ଛକା ମାରି ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ। ପଞ୍ଜାବ ପାଇଁ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ଏବଂ ବିଜୟକୁମାର ବୈଶାଖ ୨ଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଚଳିତ ସିଜନରେ ଗୁଜରାଟର ଏହା ଷଷ୍ଠ ବିଜୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ପଞ୍ଜାବର ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ପରାଜୟ।

